30 апреля медики из больницы в Сергиевском районе сообщили полицейским, что к ним привезли 60-летнего мужчину с проникающим ранением брюшной полости.
Правоохранители выяснили, что потерпевший пришел в гости к своему знакомому. Он предложил хозяину дома выпить, но получил на это отказ. Завязалась драка, в результате которой подозреваемый взял ножницы и ударил ими своего оппонента в живот. Пострадавшего госпитализировали, но спасти его медики не смогли.
На сельчанина завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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