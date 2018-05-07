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Материалы по теме:

Мужчина украл девять сковородок из торгового центра в Тольятти

Мужчина украл девять сковородок из торгового центра в Тольятти

В полицию обратился владелец одного из супермаркетов в Тольятти. При просмотре записей с камер видеонаблюдения он заметил подозрительного покупателя. Молодой человек сложил в сумку 9 сковородок и 4 крышки и вынес их из торгового зала, не заплатив. Стоимость украденного товара 

7 мая 2018, 03:01
Парня, обокравшего инвалида, будут судить в Жигулевске

Парня, обокравшего инвалида, будут судить в Жигулевске

В Жигулевске завершено расследование в отношении 20-летнего парня, которого обвиняли в краже денег у инвалида.

Потерпевший познакомился со злоумышленником на остановке общественного транспорта в марте этого года. Мужчина пояснил, что хочет продать магнитофон. Молодой человек, в свою очередь, заявил, что готов 

7 мая 2018, 11:39
4 БТР, 52 единицы оружия и более 35 тысяч патронов нашли силовики под Самарой

4 БТР, 52 единицы оружия и более 35 тысяч патронов нашли силовики под Самарой

Сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности нашли в поселке Стройкерамика огромный арсенал оружия, которого хватило бы, чтобы оснастить им целый отряд. В ангаре на улице Степной нашли четыре бронетранспортёра, 52 единицы огнестрельного оружия и более 35 тысяч патронов. Также там 
7 мая 2018, 09:25
Самарец зарезал приятеля и спрятал его труп в погребе

Самарец зарезал приятеля и спрятал его труп в погребе

На днях в полицию Самары поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее 39-летний безработный сын ушел из дома и уже больше суток не выходит на связь.
 
Вскоре выяснилось, что мужчина, якобы, собирался зайти к своему знакомому, проживающему 

5 мая 2018, 03:38
Тела женщины и ребенка обнаружили в Самаре на улице Казачьей

Тела женщины и ребенка обнаружили в Самаре на улице Казачьей

Сотрудники полиции работают на месте происшествия в Куйбышевском районе Самары, где сегодня, 5 мая, около 10:50 возле одного из домов по улице Казачьей были обнаружены тела женщины и ребенка, передает ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным сведениям, на 
5 мая 2018, 01:49
Трое мужчин избили и ограбили лесников в Самарской области

Трое мужчин избили и ограбили лесников в Самарской области

В Самарской области будут судить троих злоумышленников. Их обвиняют в избиении людей и совершении разбоя.

По информации следствия, преступление было совершено в июне прошлого года в Приволжском районе. Двое сотрудников местного охотхозяйства заметили на дороге припаркованную машину, в которой находились двое 

3 мая 2018, 02:44
500 тысяч рублей вымогали трое самарцев у бывшего сотрудника

500 тысяч рублей вымогали трое самарцев у бывшего сотрудника

В Самаре полицейские раскрыли разбой. К силовикам обратился 31-летний горожанин. Он заявил, что трое знакомых вымогают у него крупную денежную сумму. Потерпевший рассказал, что в прошлом работал у своих обидчиков в службе доставки, но уволился. Бывшие коллеги стали требовать у 

3 мая 2018, 10:08
В Бельгии похитили арт-объект стоимостью €2,2 млн

В Бельгии похитили арт-объект стоимостью €2,2 млн

Грабители вынесли через окно галереи арт-объект «Natural Golden Chaos», который сделан из 18-каратного золота. Предмет искусства весом в 45 кг злоумышленники засунули в багажник машины и уехали. Полиция не смогла им помешать, пишет rtvi.com.

Автор «Золотого природного хаоса» 
27 апреля 2018, 02:45
Пьяный пациент больницы обругал и покусал сотрудника Росгвардии в Самаре

Пьяный пациент больницы обругал и покусал сотрудника Росгвардии в Самаре

На днях к экипажу вневедомственной охраны поступил сигнал из больницы на улице Калинина в Самаре. Прибывшие на место стражи порядка выяснили, что помощь медикам потребовалась из-за агрессивного поведения одного из пациентов. В учреждение доставили 50-летнего мужчину, Он жаловался на боль 

26 апреля 2018, 12:33
В Ульяновске директор фирмы угрожал расстрелом врачу-педиатру

В Ульяновске директор фирмы угрожал расстрелом врачу-педиатру

В Ульяновске вынесли приговор местному предпринимателю. Мужчина получил срок за то, что угрожал убийством врачу-педиатру.

10 октября прошлого года медик находился возле дома на улице Шолмова, когда к нему подошел пьяный подозреваемый. Бизнесмен заявил, что врач поставил его ребенку неверный диагноз. 

20 апреля 2018, 07:58
Пьяный сельчанин убил собутыльника и поджег его дом в Самарской области

Пьяный сельчанин убил собутыльника и поджег его дом в Самарской области

Жестокое убийство раскрыли полицейские в Шигонском районе. Трагедия произошла в селе Старый Тукшум. На месте сгоревшего дома там были обнаружены два трупа: хозяина дома и его соседа. Один из погибших имел все признаки насильственной смерти.

Правоохранители выяснили, что незадолго до преступления 

11 апреля 2018, 11:00
По подозрению в убийстве пенсионерки и ее сына задержали санитарку в Сызрани

По подозрению в убийстве пенсионерки и ее сына задержали санитарку в Сызрани

В Сызрани расследуют двойное убийство. Тела 49-летнего мужчины и его 83-летней матери были обнаружены еще 21 марта. О насильственном характере смерти сызранца свидетельствовали раны на его теле. Женщина, как показала экспертиза, скончалась в результате удушения.

В результате уголовное дело возбудили 
9 апреля 2018, 04:29
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