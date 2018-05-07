Самарец зарезал приятеля и спрятал его труп в погребе На днях в полицию Самары поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее 39-летний безработный сын ушел из дома и уже больше суток не выходит на связь.



Вскоре выяснилось, что мужчина, якобы, собирался зайти к своему знакомому, проживающему …