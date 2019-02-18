В Туле 13-летняя девочка упала с крыши 9-этажки, пытаясь сделать сэлфи ЧП произошло 19 декабря под вечер, когда на улице уже темнело. Трое подростков, забравшись на крышу 9-этажного дома, намеревались сделать эффектные сэлфи. Одна девочка споткнулась о натянутый провод, который, видимо, не заметила в сумерках, полностью сконцентрировавшись на процессе фотографирования. В …