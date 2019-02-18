7
40
08
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 12.02.2019  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 18.02.2019  
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram

Материалы по теме:

В Ставропольском районе перекрыли трассу из-за нулевой видимости

В Ставропольском районе перекрыли трассу из-за нулевой видимости

В понедельник, 18 февраля, в 19:00 было закрыто движение транспорта по автодороге Ташелка - Новая Бинарадка в Ставропольском районе. Как рассказали в минтрансе Самарской области, сделать это пришлось из-за сложных метеоусловий - видимость нулевая. Между тем, закрыта и трасса Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград 
18 февраля 2019, 07:15
В Самарской области ограничено движение на трассе М-5 «Урал»

В Самарской области ограничено движение на трассе М-5 «Урал»

В понедельник, 18 февраля, было временно закрыто движение для автотранспорта на 869 километре федеральной трассы М-5 «Урал» в Сызранском районе Самарской области. Ограничение действует с 14:30. Как сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор», спецслужбы устраняют последствия ДТП с участием фуры.
 
18 февраля 2019, 05:17
В Самарской области еще одна женщина погибла из-за схода снега

В Самарской области еще одна женщина погибла из-за схода снега

Стало известно о еще одной жертве схода снега в Самарской области в эти выходные. 16 февраля в поселке Львовка Шигонского района с крыши частного дома на женщину свалилась глыба снега. По словам первого заместителя главы Шигонского района Сергея Строева, днем 
18 февраля 2019, 04:25
В Самаре будут судить 25-летнего продавца героина из Уфы

В Самаре будут судить 25-летнего продавца героина из Уфы

В Кировском районном суде Самары рассмотрят дело уроженца Уфы. 25-летнего парня подозревают в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере. По версии следствия, в сентябре прошлого года молодой человек купил у неизвестного героин, который расфасовал для дальнейшей перепродажи. Парень сбыл запрещенное 
18 февраля 2019, 03:58
В Тольятти мужчина погиб на пожаре в дачном доме

В Тольятти мужчина погиб на пожаре в дачном доме

В воскресенье, 17 февраля, произошел пожар в Комсомольском районе Тольятти. В 18:21 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях регионального ГУ МЧС России поступил сигнал о пожаре на территории садового некоммерческого товарищества «Вишенка-5». Там горел дачный дом на 
18 февраля 2019, 03:01
Подробности обрушения снега на людей в Малой Царевщине

Подробности обрушения снега на людей в Малой Царевщине

Стали известны детали трагедии в Малой Царевщине. В субботу, 16 февраля, в 21:05 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях регионального ГУ МЧС России сообщили, что с крыши двухэтажного частного жилого дома на улице Шоссейной в Малой 
18 февраля 2019, 02:15
Следователи разберутся в гибели женщины под завалами снега в Малой Царевщине

Следователи разберутся в гибели женщины под завалами снега в Малой Царевщине

В Самаре началась доследственная проверка из-за гибели женщины, на которую сошел снег с крыши веранды дома. Трагедия случилась в субботу, 16 февраля, примерно в 22:00. Под тяжестью снега обрушилась кровля веранды дома на улице Шоссейной в селе Малая Царевщина. В 
18 февраля 2019, 12:29
Мать и ее 13-летний сын погибли в Тольятти после падения с 9-го этажа

Мать и ее 13-летний сын погибли в Тольятти после падения с 9-го этажа

Следственный комитет по Самарской области начал проверку по факту падения в Тольятти с 9-го этажа жилого дома женщины с ребенком. Трагедия произошла на бульваре Космонавтов в ночь с 10 на 11 ноября. 30-летняя женщина и ее 13-летний сын от полученных 
11 ноября 2018, 04:21
«Настоящее чудо!»: в Тольятти 20-летняя девушка упала с 12-го этажа и... выжила

«Настоящее чудо!»: в Тольятти 20-летняя девушка упала с 12-го этажа и... выжила

Вчера, 27 октября, в Тольятти произошло ЧП. На улице Степана Разина с 12-го этажа выпала 20-летняя девушка, сообщает очевидцы в городских пабликах. Пострадавшая приземлилась аккурат на козырёк подъезда и застряла между профлистами. Спасателям пришлось с помощью специнструментов вызволять пострадавшую 
28 октября 2018, 02:08
В Тольятти погибла пенсионерка, выпавшая с 8-го этажа

В Тольятти погибла пенсионерка, выпавшая с 8-го этажа

Вчера, 7 июля, примерно в 7:30 утра, по предварительным сведениям, с 8-го этажа жилого дома по улице Автостроителей Автозаводского района выпала 61-летняя женщина, передает Волга Ньюс со ссылкой на источники в оперативных структурах Автограда.
 
Пенсионерка скончалась до прибытия "скорой 

8 июля 2018, 01:32
«Ох уж эта москитная сетка!»: В Отрадном 5-летний мальчик выпал с пятого этажа

«Ох уж эта москитная сетка!»: В Отрадном 5-летний мальчик выпал с пятого этажа

В Самарской области, с приходом теплой погоды, участились случаи выпадения детей из окон многоэтажных домов. Главной причиной бед почти всегда является элементарный недосмотр со стороны родителей: на окнах стоят москитные сетки, они создают у ребенка ложное представление о безопасности, но 
26 мая 2018, 01:29
Двое рабочих погибли при сходе вагонов на ж/д-станции Сызрань, есть видео

Двое рабочих погибли при сходе вагонов на ж/д-станции Сызрань, есть видео

На место трагедии незамедлительно выехали сотрудники управления МВД на транспорте по ПФО, Приволжской транспортной прокуратуры, Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ.
 
"В настоящее время проводится проверка, выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия", — говорится 
20 марта 2018, 11:19
В Кировском районе Самары 5-месячная девочка утонула при купании

В Кировском районе Самары 5-месячная девочка утонула при купании

Самарские следователи начали проверку по факту гибели младенца. Погибла пятимесячная девочка. Трагедия случилась в квартире дома в Кировском районе Самары в среду, 29 ноября, около восьми часов вечера.

«5-месячная девочка утонула при купании», - уточнили в пресс-службе СУ СК России по 

30 ноября 2017, 01:50
Самарская строительная компания «СантТрансСтрой» уклонилась от уплаты 397 миллионов рублей

Самарская строительная компания «СантТрансСтрой» уклонилась от уплаты 397 миллионов рублей

Следственный комитет региона завершил расследование уголовного дела по налогам. На скамье подсудимых окажутся директор и главный бухгалтер общества с ограниченной ответственностью «СантТрансСтрой». Их обвиняют в уклонении от уплаты налогов на прибыль и добавленную стоимость в размере свыше 397 миллионов рублей 

17 марта 2017, 07:24
На «Куйбышевазот» после пожара пришли следователи

На «Куйбышевазот» после пожара пришли следователи

Следственное управление СК России по Самарской области инициировало изъятие материалов проверки по факту пожара на ПАО «Куйбышевазот», сообщается на сайте ведомства. Как уже сообщала «ТЕРРА», инцидент произошел утром 12 марта. Пожар тушили почти 14 часов.

По предварительным данным, загорелись 
14 марта 2017, 04:17
В Туле 13-летняя девочка упала с крыши 9-этажки, пытаясь сделать сэлфи

В Туле 13-летняя девочка упала с крыши 9-этажки, пытаясь сделать сэлфи

ЧП произошло 19 декабря под вечер, когда на улице уже темнело. Трое подростков, забравшись на крышу 9-этажного дома, намеревались сделать эффектные сэлфи. Одна девочка споткнулась о натянутый провод, который, видимо, не заметила в сумерках, полностью сконцентрировавшись на процессе фотографирования. В 
21 декабря 2015, 04:16
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04

Мы Вам перезвоним!

Наверх