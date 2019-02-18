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В Ставропольском районе перекрыли трассу из-за нулевой видимости
В понедельник, 18 февраля, в 19:00 было закрыто движение транспорта по автодороге Ташелка - Новая Бинарадка в Ставропольском районе. Как рассказали в минтрансе Самарской области, сделать это пришлось из-за сложных метеоусловий - видимость нулевая. Между тем, закрыта и трасса Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград …
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18 февраля 2019, 07:15
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В Самарской области ограничено движение на трассе М-5 «Урал»
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18 февраля 2019, 05:17
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В Самарской области еще одна женщина погибла из-за схода снега
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18 февраля 2019, 04:25
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В Самаре будут судить 25-летнего продавца героина из Уфы
В Кировском районном суде Самары рассмотрят дело уроженца Уфы. 25-летнего парня подозревают в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере. По версии следствия, в сентябре прошлого года молодой человек купил у неизвестного героин, который расфасовал для дальнейшей перепродажи. Парень сбыл запрещенное …
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18 февраля 2019, 03:58
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В Тольятти мужчина погиб на пожаре в дачном доме
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18 февраля 2019, 03:01
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Подробности обрушения снега на людей в Малой Царевщине
Стали известны детали трагедии в Малой Царевщине. В субботу, 16 февраля, в 21:05 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях регионального ГУ МЧС России сообщили, что с крыши двухэтажного частного жилого дома на улице Шоссейной в Малой …
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18 февраля 2019, 02:15
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Следователи разберутся в гибели женщины под завалами снега в Малой Царевщине
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18 февраля 2019, 12:29
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Мать и ее 13-летний сын погибли в Тольятти после падения с 9-го этажа
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11 ноября 2018, 04:21
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«Настоящее чудо!»: в Тольятти 20-летняя девушка упала с 12-го этажа и... выжила
Вчера, 27 октября, в Тольятти произошло ЧП. На улице Степана Разина с 12-го этажа выпала 20-летняя девушка, сообщает очевидцы в городских пабликах. Пострадавшая приземлилась аккурат на козырёк подъезда и застряла между профлистами. Спасателям пришлось с помощью специнструментов вызволять пострадавшую …
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28 октября 2018, 02:08
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В Тольятти погибла пенсионерка, выпавшая с 8-го этажа
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8 июля 2018, 01:32
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«Ох уж эта москитная сетка!»: В Отрадном 5-летний мальчик выпал с пятого этажа
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26 мая 2018, 01:29
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Двое рабочих погибли при сходе вагонов на ж/д-станции Сызрань, есть видео
На место трагедии незамедлительно выехали сотрудники управления МВД на транспорте по ПФО, Приволжской транспортной прокуратуры, Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ.
"В настоящее время проводится проверка, выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия", — говорится …
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20 марта 2018, 11:19
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В Кировском районе Самары 5-месячная девочка утонула при купании
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30 ноября 2017, 01:50
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Самарская строительная компания «СантТрансСтрой» уклонилась от уплаты 397 миллионов рублей
Следственный комитет региона завершил расследование уголовного дела по налогам. На скамье подсудимых окажутся директор и главный бухгалтер общества с ограниченной ответственностью «СантТрансСтрой». Их обвиняют в уклонении от уплаты налогов на прибыль и добавленную стоимость в размере свыше 397 миллионов рублей …
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17 марта 2017, 07:24
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На «Куйбышевазот» после пожара пришли следователи
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14 марта 2017, 04:17
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В Туле 13-летняя девочка упала с крыши 9-этажки, пытаясь сделать сэлфи
ЧП произошло 19 декабря под вечер, когда на улице уже темнело. Трое подростков, забравшись на крышу 9-этажного дома, намеревались сделать эффектные сэлфи. Одна девочка споткнулась о натянутый провод, который, видимо, не заметила в сумерках, полностью сконцентрировавшись на процессе фотографирования. В …
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21 декабря 2015, 04:16
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