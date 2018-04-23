Сегодня, 23 апреля, личный состав 95-й и 185-й пожарно-спасательных частей города Сызрань выезжал по срочному вызову на крупное возгорание сухой травы под городом. Вызов на пульт дежурного диспетчера поступил в полдень - около Новой Рачейки вспыхнул сушняк. На место выехали две автоцистерны и восемь пожарных.
К моменту прибытия огнеборцев пламя успело распространиться на площади в 2 тысячи квадратных метров. Распространению огня способствовал сильный ветер и обилие сухой травы. Сухостой на участке вспыхнул как спичка. Сотрудникам пожарной охраны удалось быстро локализовать пожар и не допустить угрозы возгорания жилых зданий и хозяйственных построек. Чтобы окончательно справиться с огнем, спасателям потребовалось почти два часа.
Что стало причиной пожара, предстоит выяснить специалистам. К счастью, в ЧП обошлось без пострадавших. Передает "Маленькая Сызрань".
|
Людей экстренно эвакуировали из ТЦ «Вива Лэнд» в Самаре
|
20 апреля 2018, 05:39
|
В блогах: ночью около «Дубков» горел автомобиль
Самарец Антон Утехин стал свидетелем, как ночью горел автомобиль около стадиона напротив «Дубков». «Уже вторая тачка за 3 года взрывается у меня под окнами, - утверждает автор в «Инстаграме». - Что-то не очень мне верится в случайность и совпадения. …
|
20 апреля 2018, 12:33
|
На тяжелый запах горелого пластика жалуются жители Самары
|
19 апреля 2018, 11:35
|
На Заводском шоссе уничтожен ларек с шаурмой
|
17 апреля 2018, 12:36