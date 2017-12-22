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Материалы по теме:

Зимняя переправа по маршруту Самара – Проран – Рождествено открывается в 8:30

Зимняя переправа по маршруту Самара – Проран – Рождествено открывается в 8:30

Зимняя переправа по маршруту Самара – Проран – Рождествено открывается в субботу, в 8:30. В пятницу, 22 декабря, Самарское речное пассажирское предприятие объявило дату октрытия ледовой переправы Самара – Проран - Рождествено. Суда на воздушной подушке начнут курсировать по маршруту 
22 декабря 2017, 08:52
Ледяные торосы блокировали переправу Самара - Рождествено

Ледяные торосы блокировали переправу Самара - Рождествено

Село Рождествено снова в блокаде. Жители населенных пунктов на правом берегу Волги фактически лишены возможности преодолеть водную преграду. Между тем по оценке минтранса в 2017 году на дотации и поддержку транспортной отрасли в Самарской области предусмотрено свыше 1,7 млрд рублей. 

22 декабря 2017, 08:05
На Волге под Тольятти спасатели нашли тело вмерзшего в лед рыбака‍

На Волге под Тольятти спасатели нашли тело вмерзшего в лед рыбака‍

В среду, 20 декабря, спасатели Самарской области получили сообщение о ЧП на Волге. Под Тольятти пожилой рыбак провалился в промоину и вмерз в лед. Инцидент произошел напротив поселка Луначарский в Ставропольском районе. Сообщение об этом поступило в ПСО Тольятти в 

21 декабря 2017, 09:39
В Самаре от берега оторвало пристань «Октябрьский спуск»

В Самаре от берега оторвало пристань «Октябрьский спуск»

Пристань «Октябрьский спуск», расположенная на улице лейтенанта Шмидта в Самаре, чуть было не отправилась в свободное плавание по Волге. Около трех часов дня в ТРК «ТЕРРА» обратились телезрители, которые сообщили, что дебаркадер, к которому в период навигации швартуется паром, оторвался 
20 декабря 2017, 05:05
В Самаре во льдах на Волге застрял паром «Окский 35»

В Самаре во льдах на Волге застрял паром «Окский 35»

В Интернете опубликовано видео с паромом, застрявшим во льдах на Волге у Самары. Согласно комментарию автора ролика, инцидент произошел в районе Струковского сада.

«Паром «Окский 35» замёрз на Волге и встал напротив Струковского парка», - сообщил видеоблогер GadgetMan.
19 декабря 2017, 03:12
Навигация-2017 закрыта: с 19 декабря в Самаре не работают пассажирская и грузовая переправы

Навигация-2017 закрыта: с 19 декабря в Самаре не работают пассажирская и грузовая переправы

В Самаре навигация по Волге закрыта. С 19 декабря не работает пассажирская и грузовая переправа. В понедельник, 18 декабря,  последнее судно – теплоход «ОМ» из Рождествено не смог самостоятельно прибыть на речной вокзал Самары из-за обледенения Волги. Пришлось вызывать буксир. 
19 декабря 2017, 11:32
Жители Самары остались без воды из-за нештатной ситуации на Волге

Жители Самары остались без воды из-за нештатной ситуации на Волге

Самарцы снова остались без воды из-за шуги в Волге. В понедельник, 18 декабря, в 05:30 из-за нештатной ситуации на реке Волге, вызвавшей остановку НФС-2, без холодного водоснабжения остался поселок Зубчаниновка в Кировском районе Самары, сообщает диспетчерская компания «Самарские коммунальные системы». 
18 декабря 2017, 08:15
Паром Самара – Рождествено с 5 декабря ходит только дважды в день

Паром Самара – Рождествено с 5 декабря ходит только дважды в день

В Самаре с 5 декабря изменилось расписание грузопассажирской переправы Октябрьский спуск – Рождествено. Теперь паром ходит только дважды в день в каждом направлении.

«Отправление с пристани Рождествено в 6 часов утра и в 14:30, из Самары – в восемь утра и 

5 декабря 2017, 10:00
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