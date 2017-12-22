Село Рождествено снова в блокаде. Жители населенных пунктов на правом берегу Волги фактически лишены возможности преодолеть водную преграду. Переправа через реку заблокирована уже четыре дня. Движению мешают ледяные торосы.
«В теплое время года для всех это даже больше удовольствие - прогулка на «Омике» - туда и обратно. Зимой это превращается в ощутимую проблему. Мои многочисленные друзья и знакомые, которые живут в Рождествено, а работают в Самаре, вынуждены либо арендовать жилье в Самаре, либо селиться у друзей и родственников, и так происходит два раза в год - некоторые так подгадывают свой отпуск, некоторые берут отгулы на работе», - рассказал собственник дома в селе Рождествено Александр Ирдуллин.
Подробности – скоро на нашем сайте и в вечерних выпусках новостей на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ» в 18:45 и 23:25.
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На Волге под Тольятти спасатели нашли тело вмерзшего в лед рыбака
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Жители Самары остались без воды из-за нештатной ситуации на Волге
Самарцы снова остались без воды из-за шуги в Волге. В понедельник, 18 декабря, в 05:30 из-за нештатной ситуации на реке Волге, вызвавшей остановку НФС-2, без холодного водоснабжения остался поселок Зубчаниновка в Кировском районе Самары, сообщает диспетчерская компания «Самарские коммунальные системы».
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Паром Самара – Рождествено с 5 декабря ходит только дважды в день
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5 декабря 2017, 10:00