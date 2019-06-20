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В Жигулевске мужчина захватил 600 кв.м. от участка соседей
Судебные приставы вмешались в непростую ситуацию в Жигулевске. Местный житель ставил забор на своем участке и «отхватил» 600 кв.м. земли, принадлежащей его соседям. Во время суда предприимчивого мужчину обязали освободить незаконно занятые квадратные метры. В отношении него завели исполнительное производство. …
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20 июня 2019, 04:52
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Монеточка снимется в фильме про Грушу
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20 июня 2019, 04:19
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Тольяттинцам перечислят по 10 000 рублей за рождение детей в День города
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20 июня 2019, 02:45
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Спил деревьев в «Новой Самаре» запретили
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20 июня 2019, 02:25
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Самарцы привезли 15 проектов на третий форум социальных инноваций
В Москве стартовал третий форум социальных инноваций регионов. Основная тема: роль национальных проектов в прорывном инновационном развитии социальной сферы. Мероприятие объединило на своей площадке более 3000 участников со всей России. Присутствует там и делегация Самарской области, ее возглавляет губернатор Дмитрий …
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19 июня 2019, 11:35
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В Кировском районе появится новая дорога
В Самаре прошли публичные слушания, которые касались строительства новой дороги в Кировском районе. На них пришли 11 человек, все они поддержали обустройство новой магистрали. Публичные слушания признали состоявшимися, документы направят в адрес главы города. Вскоре по их результатам примут соответствующее …
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20 июня 2019, 08:57
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Для Самары купят компьютерный томограф за 65 млн рублей
Для "Самарского областного клинического кардиологического диспансера" приобретут компьютерный томограф почти за 65 миллионов рублей. Как следует из информации на портале госзакупок, единственным участником конкурса было ООО "Дельрус МРЦ", оно же автоматически и стало и победителем. Заказчик - областной бюджет …
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19 июня 2019, 08:21
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У самарских «Крыльев Советов» могут появиться потенциальные спонсоры
В ближайшее время может расшириться список новых инвесторов самарского футбольного клуба. Во вторник, 18 июня, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с потенциальными партнерами команды, обсуждались планы по ее развитию. Как отметили в пресс-службе обправительства, по итогам встречи с потенциальными …
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19 июня 2019, 02:15
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У лосенка, в смерти которого винили инспекторов «Самарской Луки», случился инфаркт
Стало известно, что лосенок, в гибели которого обвиняли инспекторов национального парка «Самарская Лука», скончался от инфаркта. Напомним, животное погибло 11 марта на трассе Новинки — Торновое. Представители движения «Рождественская инициатива» считали, что в гибели лося виноваты сотрудники нацпарка - якобы …
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19 апреля 2019, 10:46
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Следователи разберутся, кто виноват в создании огромной свалки в Рождествено
В Самарской области началась доследственная проверка информации о том, что на территории национального парка «Самарская Лука» складируется мусор, который не вывозится уже несколько лет. Как сообщили в Следственном управлении СКР по Самарской области, в обстоятельствах разберутся специалисты из Новокуйбышевска.
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17 апреля 2019, 01:46
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Свалка в Рождествено существует с 80-х годов: несанкционированный склад отходов обследовала комиссия
Стали известны итоги проверки в селе Рождествено, где возникла стихийная свалка. Напомним, что на огромную помойку на территории национального парка «Самарская Лука», на которой «пасутся» коровы, пожаловались местные жители. В понедельник, 15 апреля, на месте побывала специальная комиссия. Информация …
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16 апреля 2019, 02:21
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Жители пожаловались на горы мусора в «Самарской Луке»
Жители Самарской области разместили в социальных сетях фото, на которых запечатлены горы мусора — отходов, автомобильных шин, обломков старой мебели в особо охраняемой зоне национального парка «Самарская Лука» в Волжском районе. На проблему обратил внимание депутат Госдумы России Александр Хинштейн.
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15 апреля 2019, 12:52
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