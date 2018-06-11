«Субару» и фура из Санкт-Петербурга столкнулись в Самаре



Судя по информации, размещенной в паблике «… 9 июня в Самаре произошла авария около торгового центра «Космопорт». На улице Дыбенко столкнулись «Субару» и грузовик из Санкт-Петербурга.Судя по информации, размещенной в паблике « ДТП Самара », ДТП спровоцировал водитель легковушки. Он ехал по дороге слишко близко к