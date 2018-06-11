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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Материалы по теме:

Молодая семейная пара из Тольятти заживо сгорела в ДТП под Сызранью

Молодая семейная пара из Тольятти заживо сгорела в ДТП под Сызранью

Страшное ДТП со смертельным исходом произошло вчера, 10 июня, около 19 часов на автотрассе «М-5 Урал» под Сызранью. Как передает "Маленькая Сызрань", в районе поселка Сборный столкнулись 2 фуры и легковой автомобиль. В результате удара легковушка загорелась.
 
В 
11 июня 2018, 03:07
Пьяный самарец на внедорожнике проломил стену на Авроре

Пьяный самарец на внедорожнике проломил стену на Авроре

Сегодня, 11 июня, днем в Самаре произошло очередное ДТП. На перекрестке улиц Авроры и Мориса Тереза водитель на КИА протаранил стену. Фотографии разбитого внедорожника очевидцы опубликовали в паблике «Самара ДТП» соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, судя по всему, 
11 июня 2018, 01:25
Зевнул за рулем: Экскаватор протаранил ковшом троллейбус в Новокуйбышевске

Зевнул за рулем: Экскаватор протаранил ковшом троллейбус в Новокуйбышевске

Элементарное несоблюдение дистанции до впередиидущего транспорта, по все видимости, и стало причиной ДТП, которое случилось вчера, 10 июня, в Новокуйбышевске.

Как передает «Город Н-ск», авария случилась в 13:15 напротив стадиона «Нефтяник». Колесный экскаватор New Holland догнал сзади троллейбус 
11 июня 2018, 01:00
«Субару» и фура из Санкт-Петербурга столкнулись в Самаре

«Субару» и фура из Санкт-Петербурга столкнулись в Самаре

9 июня в Самаре произошла авария около торгового центра «Космопорт». На улице Дыбенко столкнулись «Субару» и грузовик из Санкт-Петербурга.

Судя по информации, размещенной в паблике «ДТП Самара», ДТП спровоцировал водитель легковушки. Он ехал по дороге слишко близко к 
10 июня 2018, 10:18
Иномарка сбила пешехода в Сызрани

Иномарка сбила пешехода в Сызрани

7 июня автоавария с участием пешехода произошла в Сызрани. 50-летний водитель на «Шевроле» ехал по улице Кирпичной. Иномарка шла на очень большой скорости. Из-за этого шофер не смог справиться с управлением и сбил 39-летнего мужчину, который шел вдоль дороги по 
8 июня 2018, 10:15
Пьяный водитель «Приоры» снес столб в Отрадном

Пьяный водитель «Приоры» снес столб в Отрадном

3 июня автоавария произошла в Отрадном . Водитель «Лады Приоры» ехал вечером по одной из улиц города. Мужчина не смог справиться с управлением, и его легковушка перевернулась, а потом снесла столб.

На месте ДТП работали сотрудники полиции. В результате 
4 июня 2018, 09:56
Легковушка сбила насмерть олененка на оживленной трассе в Сызрани

Легковушка сбила насмерть олененка на оживленной трассе в Сызрани

Утром 30 мая в Сызрани произошло ДТП с участием животного. На оживленной трассе на улице Монастырской под колесами легковушки оказался олененок. Предположительно, его сбила серая «Приора». От полученных травм животное погибло на месте происшествия.

Каким образом детеныш оленя оказался 
30 мая 2018, 11:24
Два человека погибли на пожаре в Шигонском районе Самарской области

Два человека погибли на пожаре в Шигонском районе Самарской области

В ночь на 27 мая в Самарской области произошел крупный пожар. В 1:33 в селе Новодевичье Шигонского района загорелся частный дом. Пламя охватило 48 квадратных метров площади.

На место происшествия прибыли 4 пожарных на двух машинах. С возгоранием им 
28 мая 2018, 12:05
Два человека погибли в ДТП в Сызрани

Два человека погибли в ДТП в Сызрани

Вечером 27 мая в Сызрани произошло ДТП с двумя погибшими. Около 21:30 на пересечении улиц Володарского и Ульяновской столкнулись ВАЗ-2114 и Hyundai. От полученных травм водитель отечественной машины скончался на месте. Пассажирка этой же легковушки умерла по дороге в больницу.

Полицейские 

28 мая 2018, 09:33
Два человека погибли на пожаре в Шигонском районе

Два человека погибли на пожаре в Шигонском районе

В ночь на 8 апреля крупный пожар произошел в Шигонском районе. В 4:30 в селе Старый Тукшум горел частный дом на улице Полевой. Огонь охватил 50 квадратных метров площади. На его тушение выезжали шесть человек на двух машинах. Спустя 58 
9 апреля 2018, 09:47
Виновник смертельного ДТП с двумя погибшими получил 5,5 лет «строгача» в Тольятти

Виновник смертельного ДТП с двумя погибшими получил 5,5 лет «строгача» в Тольятти

В Автозаводском районе Тольятти вынесли приговор в отношении местного жителя. Мужчина обвинялся в попытке побега с места смертельной аварии.

По информации следствия, в августе прошлого года тольяттинец был наказан за пьяное вождение. Несмотря на это, в ноябре мужчина сел за руль 

4 апреля 2018, 01:26
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