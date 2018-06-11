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Молодая семейная пара из Тольятти заживо сгорела в ДТП под Сызранью
Страшное ДТП со смертельным исходом произошло вчера, 10 июня, около 19 часов на автотрассе «М-5 Урал» под Сызранью. Как передает "Маленькая Сызрань", в районе поселка Сборный столкнулись 2 фуры и легковой автомобиль. В результате удара легковушка загорелась.
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11 июня 2018, 03:07
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Пьяный самарец на внедорожнике проломил стену на Авроре
Сегодня, 11 июня, днем в Самаре произошло очередное ДТП. На перекрестке улиц Авроры и Мориса Тереза водитель на КИА протаранил стену. Фотографии разбитого внедорожника очевидцы опубликовали в паблике «Самара ДТП» соцсети «ВКонтакте».
По словам очевидцев, судя по всему, …
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11 июня 2018, 01:25
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Зевнул за рулем: Экскаватор протаранил ковшом троллейбус в Новокуйбышевске
Элементарное несоблюдение дистанции до впередиидущего транспорта, по все видимости, и стало причиной ДТП, которое случилось вчера, 10 июня, в Новокуйбышевске.
Как передает «Город Н-ск», авария случилась в 13:15 напротив стадиона «Нефтяник». Колесный экскаватор New Holland догнал сзади троллейбус …
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11 июня 2018, 01:00
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«Субару» и фура из Санкт-Петербурга столкнулись в Самаре
9 июня в Самаре произошла авария около торгового центра «Космопорт». На улице Дыбенко столкнулись «Субару» и грузовик из Санкт-Петербурга.
Судя по информации, размещенной в паблике «ДТП Самара», ДТП спровоцировал водитель легковушки. Он ехал по дороге слишко близко к …
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10 июня 2018, 10:18
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Иномарка сбила пешехода в Сызрани
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8 июня 2018, 10:15
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Пьяный водитель «Приоры» снес столб в Отрадном
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4 июня 2018, 09:56
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Легковушка сбила насмерть олененка на оживленной трассе в Сызрани
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30 мая 2018, 11:24
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Два человека погибли на пожаре в Шигонском районе Самарской области
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28 мая 2018, 12:05
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Два человека погибли в ДТП в Сызрани
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28 мая 2018, 09:33
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Два человека погибли на пожаре в Шигонском районе
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9 апреля 2018, 09:47
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Виновник смертельного ДТП с двумя погибшими получил 5,5 лет «строгача» в Тольятти
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4 апреля 2018, 01:26