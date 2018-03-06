|
Мигрант обворовывал строительную базу в Новокуйбышевске
Полицейские из Новокуйбышевска раскрыли крупную кражу, совершенную на строительной базе на улице Вокзальной. Злоумышленник проник в ангар, и унес оттуда большое количество инструментов. Его добычей стали пять шлифовальных машин, кондиционер, три сварочных аппарата, воздушный компрессор, монитор, дрель, две полировочных машины, …
|
22 февраля 2018, 04:09
|
Жительницу Новокуйбышевска оштрафовали за фиктивную прописку мигрантов
|
20 февраля 2018, 04:33
|
Судебные приставы арестовали Infiniti должника из Новокуйбышевска
В Новокуйбышевске судебные приставы наложили арест на автомобиль Infiniti. Владелец иномарки задолжал по налогам почти 75 тысяч рублей.
«В связи с тем, что должник не исполнил требования исполнительного документа в установленный пятидневный срок, судебные приставы вынесли постановление о взыскании с него …
|
19 февраля 2018, 01:02
|
Житель Новокуйбышевска вымогал деньги у матери, угрожая сжечь ее квартиру
|
12 февраля 2018, 10:37
|
В блогах: «Чем привлекают чиновников кучи мусора в центре Самары?»
|
19 января 2018, 07:01
|
Мусоропроводы в российских многоэтажках могут заварить
В ближайшем будущем мусоропроводы, установленные в жилых домах могут быть попросту заварены для невозможности их дальнейшего использования. Об этом в интервью РБК рассказал Глава Минприроды РФ Сергей Донской. По его словам, такая мера может понадобиться для исполнения законодательства, касающегося …
|
11 января 2018, 09:41
|
В блогах: про уборку мусора в Сокских штольнях
Блогер Наталья Козловская рассказала про уборку мусора в Сокских штольнях. В выходные активисты из клуба "ВелоТольятти" во 2-й раз навели чистоту в историческом и природном памятнике - рукотворных штольнях под горой Тип-Тяв.
"К сожалению, штольни пользуются повышенным интересом у …
|
5 декабря 2017, 11:32
|
Под Самарой сбросили отходов на 90 миллионов рублей
90 миллионов рублей составил ущерб от незаконной свалки в Богатовском районе области. Как сообщает Самарская межрайонная природоохранная прокуратура, в результате проведенной проверки выяснилось, что на земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 4,5 гектара вывозились производственные и бытовые отходы. При этом ущерб …
|
7 августа 2017, 03:54
|
В России запретили хоронить книги и газеты
Правительство России утвердило перечень отходов производства, захоронение которых запрещается. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации. В список попали черные и цветные металлы, алюминиевые банки из-под напитков и фольга, ртутные, кварцевые и светодиодные лампы, градусники, книги, газеты, картон и бумажные …
|
3 августа 2017, 01:02
|
В Самаре появился супергерой в маске
|
14 июля 2017, 04:20
|
Насорили, аж плыть нельзя: в Саратовском водохранилище скоростные суда из-за мусора вынуждены делать внеплановые остановки
Скоростные суда "Восход", совершающие поездки до Сызрани и Тольятти, могут начать делать кратковременные внеплановые остановки, предупреждает "Самарское речное пассажирское предприятие". Причина: акватория Саратовского водохранилища во время половодья заполнилась плавучим мусором. Конструктивные особенности судов на подводных крыльях делают возможным засорение крыльевой системы …
|
10 мая 2017, 11:01
|
В Самаре выберут регионального оператора по обращению с ТБО
В начале следующего года в Самарской области должны выбрать регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Это связано с новыми полномочиями, которые получили субъекты Федерации. Сегодня в губернской думе обсуждалось, каким образом будет проведен конкурс и какие требования предъявят …
|
2 декабря 2016, 08:13