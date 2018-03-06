Житель Новокуйбышевска вымогал деньги у матери, угрожая сжечь ее квартиру За помощью в новокуйбышевскую полицию обратилась 68-летняя женщина. Она рассказала, что у нее вымогал деньги ее родной сын. По словам потерпевшей, злоумышленник уже много раз брал у нее средства. Когда он попросил денег в очередной раз, он получил отказ. Это …