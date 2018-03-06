11
43
19
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 6 марта 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 7 марта 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
1 + 16 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Мигрант обворовывал строительную базу в Новокуйбышевске

Мигрант обворовывал строительную базу в Новокуйбышевске

Полицейские из Новокуйбышевска раскрыли крупную кражу, совершенную на строительной базе на улице Вокзальной. Злоумышленник проник в ангар, и унес оттуда большое количество инструментов. Его добычей стали пять шлифовальных машин, кондиционер, три сварочных аппарата, воздушный компрессор, монитор, дрель, две полировочных машины, 

22 февраля 2018, 04:09
Жительницу Новокуйбышевска оштрафовали за фиктивную прописку мигрантов

Жительницу Новокуйбышевска оштрафовали за фиктивную прописку мигрантов

В Новокуйбышевске осудили 37-летнюю местную жительницу. Ее обвиняли в фиктивной прописке мигрантов.

В декабре прошлого года фигурантка дела направила в госорганы бумаги, в которых говорилось о том, что она поселила у себя 13 человек из Узбекистана и Армении. Однако 
20 февраля 2018, 04:33
Судебные приставы арестовали Infiniti должника из Новокуйбышевска

Судебные приставы арестовали Infiniti должника из Новокуйбышевска

В Новокуйбышевске судебные приставы наложили арест на автомобиль Infiniti. Владелец иномарки задолжал по налогам почти 75 тысяч рублей.

«В связи с тем, что должник не исполнил требования исполнительного документа в установленный пятидневный срок, судебные приставы вынесли постановление о взыскании с него 

19 февраля 2018, 01:02
Житель Новокуйбышевска вымогал деньги у матери, угрожая сжечь ее квартиру

Житель Новокуйбышевска вымогал деньги у матери, угрожая сжечь ее квартиру

За помощью в новокуйбышевскую полицию обратилась 68-летняя женщина. Она рассказала, что у нее вымогал деньги ее родной сын. По словам потерпевшей, злоумышленник уже много раз брал у нее средства. Когда он попросил денег в очередной раз, он получил отказ. Это 

12 февраля 2018, 10:37
В блогах: «Чем привлекают чиновников кучи мусора в центре Самары?»

В блогах: «Чем привлекают чиновников кучи мусора в центре Самары?»

Блогер Андрей Соколов пытался разобраться, чем привлекают городских чиновников кучи мусора в центре Самары?

«Ленинский район - безусловный лидер по бестолковым хозяйственным решениям. Кому именно стукнуло в голову прикрывать кучи мусора цветными тряпками, мы не знаем, как нет у 
19 января 2018, 07:01
Мусоропроводы в российских многоэтажках могут заварить

Мусоропроводы в российских многоэтажках могут заварить

В ближайшем будущем мусоропроводы, установленные в жилых домах могут быть попросту заварены для невозможности их дальнейшего использования. Об этом в интервью РБК рассказал Глава Минприроды РФ Сергей Донской. По его словам, такая мера может понадобиться для исполнения законодательства, касающегося 
11 января 2018, 09:41
В блогах: про уборку мусора в Сокских штольнях

В блогах: про уборку мусора в Сокских штольнях

Блогер Наталья Козловская рассказала про уборку мусора в Сокских штольнях. В выходные активисты из клуба "ВелоТольятти" во 2-й раз навели чистоту в историческом и природном памятнике - рукотворных штольнях под горой Тип-Тяв.

"К сожалению, штольни пользуются повышенным интересом у 
5 декабря 2017, 11:32
Под Самарой сбросили отходов на 90 миллионов рублей

Под Самарой сбросили отходов на 90 миллионов рублей

90 миллионов рублей составил ущерб от незаконной свалки в Богатовском районе области. Как сообщает Самарская межрайонная природоохранная прокуратура, в результате проведенной проверки выяснилось, что на земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 4,5 гектара вывозились производственные и бытовые отходы. При этом ущерб 

7 августа 2017, 03:54
В России запретили хоронить книги и газеты

В России запретили хоронить книги и газеты

Правительство России утвердило перечень отходов производства, захоронение которых запрещается. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации. В список попали черные и цветные металлы, алюминиевые банки из-под напитков и фольга, ртутные, кварцевые и светодиодные лампы, градусники, книги, газеты, картон и бумажные 

3 августа 2017, 01:02
В Самаре появился супергерой в маске

В Самаре появился супергерой в маске

В Самару приехал челябинский супергерой Чисто Мэн и уже провел у нас первую уборку. Как выражается сам герой, суть его проекта такова - достучаться до общества и на собственном примере показать, что убирать мусор не стыдно и на что способен 
14 июля 2017, 04:20
Насорили, аж плыть нельзя: в Саратовском водохранилище скоростные суда из-за мусора вынуждены делать внеплановые остановки

Насорили, аж плыть нельзя: в Саратовском водохранилище скоростные суда из-за мусора вынуждены делать внеплановые остановки

Скоростные суда "Восход", совершающие поездки до Сызрани и Тольятти, могут начать делать кратковременные внеплановые остановки, предупреждает "Самарское речное пассажирское предприятие". Причина: акватория Саратовского водохранилища во время половодья заполнилась плавучим мусором. Конструктивные особенности судов на подводных крыльях делают возможным засорение крыльевой системы 

10 мая 2017, 11:01
В Самаре выберут регионального оператора по обращению с ТБО

В Самаре выберут регионального оператора по обращению с ТБО

В начале следующего года в Самарской области должны выбрать регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Это связано с новыми полномочиями, которые получили субъекты Федерации. Сегодня в губернской думе обсуждалось, каким образом будет проведен конкурс и какие требования предъявят 

2 декабря 2016, 08:13
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх