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Водитель на «Приоре» залетел под трамвай в Самаре
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27 июня 2018, 03:34
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14-летнюю девочку разыскивают в Тольятти
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27 июня 2018, 01:59
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Полицейская «Нива» врезалась в иномарку в Самаре
27 июня в Самаре произошло ДТП с участием полицейской машины. Как сообщает ВолгаНьюс, все случилось на пересечении улиц Мичурина и Владимирской.
По словам очевидцев, обе машины ехали по Мичурина со стороны Полевой. «Митсубиши Лансер» шла впереди, а следом …
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27 июня 2018, 12:37
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Пьяный водитель иномарки врезался в стену дома в Тольятти
В ночь на 27 июня в Тольятти произошла авария. Все случилось в 9 квартале на бульваре Туполева. Как сообщается в группе «Происшествия Тольятти», пьяный водитель «Форда» на полном ходу врезался в припаркованную «Ладу Гранту». От удара иномарка отлетела и …
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27 июня 2018, 11:38
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Видео: «Lada Vesta» влетела в «Lada XRAY», а потом в остановку в Тольятти
26 июня в Тольятти произошла авария, участницами которой стали сразу две флагманские новинки «АвтоВАЗа». Как сообщает паблик «Происшествия Тольятти», седан «Lada Vesta» ехал по дороге со стороны Горсада. В этот момент с парковки магазина начал выруливать кроссовер «Lada XRAY». …
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27 июня 2018, 10:42
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Тело утонувшего мужчины нашли под Тольятти
25 июня на территории Саратовского водохранилища около полуострова Копылово был обнаружен труп мужчины. Его извлекли из воды примерно в 15:30.
Сейчас в обстоятельствах гибели человека разбираются правоохранители, сообщает ВолгаНьюс. Мужчина был одет в черную куртку с капюшоном, теплые …
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26 июня 2018, 03:56
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Байкера на Ducati сбил 80-летний пенсионер в центре Самары
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5 июня 2018, 01:23
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Мотоциклиста, сбившего 14-летнюю девочку, ищут в Тольятти
Тольяттинские полицейские ищут мотоциклиста, сбежавшего с места аварии. ДТП произошло 9 мая. Примерно в 20:50 неизвестный водитель мотоцикла двигался по улице Матросова в направлении улицы Лизы Чайкиной. В районе дома №10 под колесами транспортного средства оказалась 14-летняя девочка. Она перебегала …
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10 мая 2018, 01:38
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Самарские байкеры попросили снизить для них ставку транспортного налога
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22 января 2018, 07:03
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В Тольятти водитель «Газели» протаранил мотоциклиста
Тольяттинские правоохранители устанавливают детали аварии, в результате которой пострадал мотоциклист. Дорожно-транспортное происшествие случилось на Обводном шоссе.
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17 мая 2017, 02:35