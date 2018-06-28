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«Бункер S» Эфир передачи от 26 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 июня 2018г 
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Материалы по теме:

Водитель на «Приоре» залетел под трамвай в Самаре

Водитель на «Приоре» залетел под трамвай в Самаре

В Самаре автомобиль «Приора» залетел под трамвай. Фото с места происшествия появилось в соцсетях. ДТП произошло рядом с ТЦ «Вива Лэнд», у перекрестка улиц Победы и Каховской. По словам очевидцев, обошлось без пострадавших.

«ДТП на ул. Победы/Каховская. На трамвайной 
27 июня 2018, 03:34
14-летнюю девочку разыскивают в Тольятти

14-летнюю девочку разыскивают в Тольятти

Отдел полиции №23 в Тольятти совместно с волонтерами разыскивает 14-летнюю девочку. Анастасия Губанова ушла 24 июня и до сих пор не вернулась домой.

Девочка имеет следующие приметы: на вид около 15 лет, рост 164 сантиметра, худощавого телосложения, глаза зеленые. Школьница была 

27 июня 2018, 01:59
Полицейская «Нива» врезалась в иномарку в Самаре

Полицейская «Нива» врезалась в иномарку в Самаре

27 июня в Самаре произошло ДТП с участием полицейской машины. Как сообщает ВолгаНьюс, все случилось на пересечении улиц Мичурина и Владимирской.

По словам очевидцев, обе машины ехали по Мичурина со стороны Полевой. «Митсубиши Лансер» шла впереди, а следом 
27 июня 2018, 12:37
Пьяный водитель иномарки врезался в стену дома в Тольятти

Пьяный водитель иномарки врезался в стену дома в Тольятти

В ночь на 27 июня в Тольятти произошла авария. Все случилось в 9 квартале на бульваре Туполева. Как сообщается в группе «Происшествия Тольятти», пьяный водитель «Форда» на полном ходу врезался в припаркованную «Ладу Гранту». От удара иномарка отлетела и 
27 июня 2018, 11:38
Видео: «Lada Vesta» влетела в «Lada XRAY», а потом в остановку в Тольятти

Видео: «Lada Vesta» влетела в «Lada XRAY», а потом в остановку в Тольятти

26 июня в Тольятти произошла авария, участницами которой стали сразу две флагманские новинки «АвтоВАЗа». Как сообщает паблик «Происшествия Тольятти», седан «Lada Vesta» ехал по дороге со стороны Горсада. В этот момент с парковки магазина начал выруливать кроссовер «Lada XRAY». 
27 июня 2018, 10:42
Тело утонувшего мужчины нашли под Тольятти

Тело утонувшего мужчины нашли под Тольятти

25 июня на территории Саратовского водохранилища около полуострова Копылово был обнаружен труп мужчины. Его извлекли из воды примерно в 15:30.

Сейчас в обстоятельствах гибели человека разбираются правоохранители, сообщает ВолгаНьюс. Мужчина был одет в черную куртку с капюшоном, теплые 
26 июня 2018, 03:56
Байкера на Ducati сбил 80-летний пенсионер в центре Самары

Байкера на Ducati сбил 80-летний пенсионер в центре Самары

В Самаре произошло ДТП с участием байкера. 80-летний пенсионер на автомобиле Suzuki сбил мотоциклиста, ехавшего на Ducati. Это произошло в центре города 
5 июня 2018, 01:23
Мотоциклиста, сбившего 14-летнюю девочку, ищут в Тольятти

Мотоциклиста, сбившего 14-летнюю девочку, ищут в Тольятти

Тольяттинские полицейские ищут мотоциклиста, сбежавшего с места аварии. ДТП произошло 9 мая. Примерно в 20:50 неизвестный водитель мотоцикла двигался по улице Матросова в направлении улицы Лизы Чайкиной. В районе дома №10 под колесами транспортного средства оказалась 14-летняя девочка. Она перебегала 

10 мая 2018, 01:38
Самарские байкеры попросили снизить для них ставку транспортного налога

Самарские байкеры попросили снизить для них ставку транспортного налога

Самарские байкеры обратились к спикеру губернской думы Виктору Сазонову с просьбой пересмотреть размер налоговой ставки на мототранспорт. В настоящее время в регионе она установлена на уровне 50 рублей за 1 лошадиную силу. По словам мотоциклистов, такие нормативы чрезмерно и неоправданно 

22 января 2018, 07:03
В Тольятти водитель «Газели» протаранил мотоциклиста

В Тольятти водитель «Газели» протаранил мотоциклиста

Тольяттинские правоохранители устанавливают детали аварии, в результате которой пострадал мотоциклист. Дорожно-транспортное происшествие случилось на Обводном шоссе.
По сведениям сотрудников Госавтоинспекции, 47-летний водитель ГАЗ-2834FM ехал со стороны Поволжского шоссе по направлению к Новозаводской. При развороте на зеленый сигнал светофора он не 

17 мая 2017, 02:35
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