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Беглеца из Новосибирской области задержали в Сызрани
Экипаж вневедомственной охраны задержал в Сызрани молодого человека, который находился в федеральном розыске. Стражи порядка заметили 26-летнего мужчину на улице Московской. При виде патрульной машины он попытался убежать, и именно такое поведение заставило сотрудников Росгвардии проверить его личность.
Оказалось, что мужчина …
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12 марта 2018, 05:07
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Соревнования на кубок Владислава Третьяка пройдут в Сызрани
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12 марта 2018, 03:03
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Пассажирка маршрутки разбила голову в Сызрани
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12 марта 2018, 01:21
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36 человек тушили ночью горящий дом в Сызрани
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12 марта 2018, 10:38
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Неадекватный мужчина несколько часов простоял на карнизе 16-этажки в Тольятти
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7 марта 2018, 08:32
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«Волгу» 1968 года выпуска за 2 миллиона рублей продают в Сызрани
Житель Сызрани выставил на продажу раритетный автомобиль. Соответствующее объявление появилось на одном из крупных сайтов. Речь в нем идет об автомобиле ГАЗ-21 «Волга» 1968 года выпуска. Пробег полувековой машины составляет 55 тысяч километров.
По словам продавца, «Волга», несмотря …
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6 марта 2018, 10:01
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Женщину с переломом бедра на «Нептуне» доставили из Рождествено в Самару
Спасательную операцию в четверг 27 февраля провели спасатели Самары. Они доставили в областной центр из Рождествено женщину с закрытым переломом бедра. Эвакуация пациентки 1938 года рождения через Волгу выполнялась по заявке медиков. Из-за травмы передвигаться самостоятельно она не могла. Спасатели …
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27 февраля 2018, 05:46
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Спасатели эвакуировали автомобиль с беременной женщиной, который застрял на Волге под Сызранью
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26 февраля 2018, 12:39
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В блогах: «Самарское речное пассажирское предприятие лютует с ценами»
Самарец Алексей Дмитренко негодует в «Фейсбуке», что городское речное пассажирское предприятие четвертый год подряд поднимает стоимость проезда на линии Самара - Проран - Рождествено: "В 2018 году летом за переправу через Волгу на "ОМе" придется отдать уже 80 рублей …
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26 февраля 2018, 10:57
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Женщина пошла искать мужа и едва сама не потерялась на волжском льду
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15 февраля 2018, 12:15
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В блогах: речные ворота Жигулевска
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8 февраля 2018, 09:23