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Мгновенная карма: в Самаре водитель "Гранты" "завалил" автоледи на "Фольксвагене", которая не уступила ему дорогу
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20 июля 2018, 10:58
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На 9 Просеке в Самаре столкнулись 4 авто: водитель сбежал
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20 июля 2018, 10:55
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Пьяная автоледи устроила автобойню в Самаре
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20 июля 2018, 09:09
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Фото и видео страшного ДТП в Самаре: мотоцикл разорвало после столкновения с иномаркой на Московском шоссе, байкер погиб на месте.
Жуткое ДТП произошло в Самаре 19 июля. Около 11 часов вечера на Московском шоссе столкнулись Opel и мотоцикл. Есть жертвы.
Как сообщает паблик «ДТП Самара», водитель иномарки выезжал на …
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20 июля 2018, 07:32