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«Бункер S» Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Мгновенная карма: в Самаре водитель

Мгновенная карма: в Самаре водитель "Гранты" "завалил" автоледи на "Фольксвагене", которая не уступила ему дорогу

Сегодня около 10 часов утра на пересечении улиц Советской Армии и Дыбенко столкнулись «Фольксваген» и «Гранта». Девушка на иномарке поворачивала налево к торговому центру «Космопорт» на зеленый сигнал светофора и не пропустила «Ладу», на большой скорости двигавшуюся со стороны улицы 

20 июля 2018, 10:58
На 9 Просеке в Самаре столкнулись 4 авто: водитель сбежал

На 9 Просеке в Самаре столкнулись 4 авто: водитель сбежал

В четверг вечером, 19 июля, произошла крупная авария на 9 Просеке в областной столице. По предварительной информации, водитель "Тойота Прадо" при повороте на пропустил "Инфинити", который ехал на большой скорости. Машины столкнулись, а затем в ДТП "вписались" еще две легковушки. 
20 июля 2018, 10:55
Пьяная автоледи устроила автобойню в Самаре

Пьяная автоледи устроила автобойню в Самаре

В четверг, 19 июля, примерно в девять часов вечера массовая авария произошла в поселке Управленческий в Самаре. По информации движения "Ночной патруль", очень пьяная девушка ехала по улице Сергея Лазо на своей иномарке "Киа". В какой-то момент автоледи не справилась 
20 июля 2018, 09:09
Фото и видео страшного ДТП в Самаре: мотоцикл разорвало после столкновения с иномаркой на Московском шоссе, байкер погиб на месте.

Фото и видео страшного ДТП в Самаре: мотоцикл разорвало после столкновения с иномаркой на Московском шоссе, байкер погиб на месте.

Жуткое ДТП произошло в Самаре 19 июля. Около 11 часов вечера на Московском шоссе столкнулись Opel и мотоцикл. Есть жертвы.

Как сообщает паблик «ДТП Самара», водитель иномарки выезжал на 
20 июля 2018, 07:32
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