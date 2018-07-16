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«Бункер S» Эфир передачи от 10 июля 2018г  
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8-летний мальчик из Самарской области погиб после купания на диком пляже

8-летний мальчик из Самарской области погиб после купания на диком пляже

В Саратовской области следователи выясняют подробности трагедии, которая произошла 14 июля. В этот день восьмилетний мальчик из Самарской области скончался в центральной районной больнице Духовницкого района. Местные правоохранители организовали доследственную проверку.

По предварительным данным, накануне ребенок вместе с родителями 
16 июля 2018, 12:08
«Нива» опрокинулась на крышу после ДТП с Nissan Juke в Тольятти

«Нива» опрокинулась на крышу после ДТП с Nissan Juke в Тольятти

В понедельник утром, 16 июля, на перекрестке улиц Мира и Карбышева в Тольятти произошла серьезная дорожная авария. Около торгового центра «Апельсин» столкнулись Nissan Juke и «Нива», вазовский внедорожник опрокинулся на крышу на проезжей части. После ДТП было затруднено движение транспорта. 
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Оба водителя погибли в пожаре после ДТП с грузовиками под Самарой

Оба водителя погибли в пожаре после ДТП с грузовиками под Самарой

Стали известны подробности ужасной аварии на Обводной дороге Самары: водители обоих большегрузов скончались на месте происшествия. Напомним, 15 июля на трассе столкнулись два грузовика. После удара машины тут же загорелись, а шоферы не смогли выбраться из кабин и погибли.
16 июля 2018, 08:40
Жуткое ДТП под Самарой: КамАЗ протаранил фуру

Жуткое ДТП под Самарой: КамАЗ протаранил фуру

«Жуткое зрелище. ДТП между развязками Сырейки и Уфимки. – пишет в ФБ Павел Шатилов. - КамАЗ на бешеной скорости лоб в лоб влетел в фуру. Или отказали тормоза или водителю стало плохо. Промчался мимо нас. Мы прижались. Фура не 
15 июля 2018, 04:32
В Тольятти грузовик снес столб и оставил троллейбусы без электричества

В Тольятти грузовик снес столб и оставил троллейбусы без электричества

Вчера,14 июля на участке автодороги тольяттинского микрорайона Поволжский произошло необычное ДТП. Водитель грузовика решил сдать назад неподалеку от одной из троллейбусных остановок. В итоге не рассчитал траекторию движения, не заметил столб контактной сети троллейбусов и снёс его. Опора разрушилась и 
15 июля 2018, 02:18
В Самарской области 14-летний подросток погиб, схватившись за провод

В Самарской области 14-летний подросток погиб, схватившись за провод

В ночь с 11 по 12 июля полицейским из Красноярского района области рассказали о том, что пропал 14-летний мальчик. Подросток перед этим находился в дачном массиве «Красноярские дачи». Поиски пропавшего организовали очень быстро, и уже через полтора часа на окраине 
13 июля 2018, 07:51
Из-за пострадавшего на батуте ребенка дали срок бизнесмену из Тольятти

Из-за пострадавшего на батуте ребенка дали срок бизнесмену из Тольятти

В Пензенской области суд вынес приговор бизнесмену из Тольятти. Этого человека обвиняли в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности тяжкий вред здоровью потерпевшего.

По версии следствия, 10 мая этого года предприниматель приехал в город Белинский 
13 июля 2018, 05:07
Стали известны подробности столкновения легковушки и грузовика под Самарой

Стали известны подробности столкновения легковушки и грузовика под Самарой

Появились подробности крупного ДТП в Самарской области. По предварительным данным, около шести часов утра в пятницу, 13 июля, на 1079 километре трассы М-5 в Сергиевском районе произошло касательное столкновение грузовика и легковушки Seat. В машине ехала семья из Ханты-Мансийского автономного 
13 июля 2018, 11:55
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