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8-летний мальчик из Самарской области погиб после купания на диком пляже
В Саратовской области следователи выясняют подробности трагедии, которая произошла 14 июля. В этот день восьмилетний мальчик из Самарской области скончался в центральной районной больнице Духовницкого района. Местные правоохранители организовали доследственную проверку.
По предварительным данным, накануне ребенок вместе с родителями …
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16 июля 2018, 12:08
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«Нива» опрокинулась на крышу после ДТП с Nissan Juke в Тольятти
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16 июля 2018, 11:12
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Оба водителя погибли в пожаре после ДТП с грузовиками под Самарой
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16 июля 2018, 08:40
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Жуткое ДТП под Самарой: КамАЗ протаранил фуру
«Жуткое зрелище. ДТП между развязками Сырейки и Уфимки. – пишет в ФБ Павел Шатилов. - КамАЗ на бешеной скорости лоб в лоб влетел в фуру. Или отказали тормоза или водителю стало плохо. Промчался мимо нас. Мы прижались. Фура не …
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15 июля 2018, 04:32
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В Тольятти грузовик снес столб и оставил троллейбусы без электричества
Вчера,14 июля на участке автодороги тольяттинского микрорайона Поволжский произошло необычное ДТП. Водитель грузовика решил сдать назад неподалеку от одной из троллейбусных остановок. В итоге не рассчитал траекторию движения, не заметил столб контактной сети троллейбусов и снёс его. Опора разрушилась и …
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15 июля 2018, 02:18
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В Самарской области 14-летний подросток погиб, схватившись за провод
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13 июля 2018, 07:51
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Из-за пострадавшего на батуте ребенка дали срок бизнесмену из Тольятти
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13 июля 2018, 05:07
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Стали известны подробности столкновения легковушки и грузовика под Самарой
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13 июля 2018, 11:55