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В Самаре хотят убрать рекламные баннеры у станций метро
Самарский метрополитен ищет подрядчика, который сможет убрать металлические рекламные конструкции на вентиляционных киосках тоннелей. На щитах изображены талисман ЧМ-2018 волк Забивака и другая символика мундиаля. За демонтаж исполнителю планируют заплатить 173 тысячи рублей. Баннеры хотят убрать на улице Гагарина, на …
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27 августа 2018, 11:49
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Памятник авторитету "Беркуту" исчез с детской площадки в Самаре
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27 августа 2018, 11:40
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Полмиллиона получит автор лучшего проекта реконструкции Загородного парка
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27 августа 2018, 11:24
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В Самарской области продают ВИП-самолет
Министерство имущественных отношений Самарской области ищет покупателя для пассажирского самолета ТУ-154. Машина приобреталась для нужд региона, но сейчас не используется.
Судя по данным, опубликованным на сайте министерства, самолет был построен в 2007 году на самарском заводе «Авиакор». Машина имеет 4 салона …
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27 августа 2018, 11:14
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Под Тольятти пламя уничтожило зоогостиницу: от лошадей остался лишь пепел
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22 августа 2018, 03:13
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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Любителям животных ограничили аппетиты: в Тольятти запретили держать в квартире больше двух собак или кошек
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7 августа 2018, 08:59
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Карантин по бешенству объявлен в Промышленном районе Самары
В Промышленном районе областной столицы введен карантин по бешенству. Соотвествующее постановление подписал врио первого вице-губернатора Самарской области Александр Нефедов. Карантин действует со 2 августа по 2 октября. В районе запрещены выставки собак и кошек, выводки и натаски собак, торговля домашними …
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3 августа 2018, 04:46
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В Самарской области будут судить мужчину, который убил щенка черенком от лопаты
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1 августа 2018, 10:10
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Суд в США не отдал павиану авторские права на селфи
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24 апреля 2018, 03:09
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В Самаре митинговали против дельфинариев и за стерилизацию бродячих собак
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26 марта 2017, 01:50
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В Самаре пройдет митинг в поддержку закона о защите животных
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23 марта 2017, 01:54
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В Самаре усыпляют 90% пойманных бродячих собак
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1 марта 2017, 05:23