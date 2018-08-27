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Материалы по теме:

В Самаре хотят убрать рекламные баннеры у станций метро

В Самаре хотят убрать рекламные баннеры у станций метро

Самарский метрополитен ищет подрядчика, который сможет убрать металлические рекламные конструкции на вентиляционных киосках тоннелей. На щитах изображены талисман ЧМ-2018 волк Забивака и другая символика мундиаля. За демонтаж исполнителю планируют заплатить 173 тысячи рублей. Баннеры хотят убрать на улице Гагарина, на 
27 августа 2018, 11:49
Памятник авторитету

Памятник авторитету "Беркуту" исчез с детской площадки в Самаре

В Самаре демонтировали могильную плиту, которая была установлена на детской площадке на улице Ново-Садовой. Как уже сообщала ТЕРРА, в пятницу жители города обратились в соцсетях к властям региона с просьбой разобраться в ситуации. Горожане пожаловались, что гранитная плита установлена на 

27 августа 2018, 11:40
Полмиллиона получит автор лучшего проекта реконструкции Загородного парка

Полмиллиона получит автор лучшего проекта реконструкции Загородного парка

Во вторник, 28 августа, в Доме архитектора в Самаре презентуют открытый конкурс на лучший проект реконструкции Загородного парка. Призовой фонд составит 1,5 млн рублей. Автор самой удачной концепции получит 500 тысяч рублей, за второе и третье место полагаются 250 и 
27 августа 2018, 11:24
В Самарской области продают ВИП-самолет

В Самарской области продают ВИП-самолет

Министерство имущественных отношений Самарской области ищет покупателя для пассажирского самолета ТУ-154. Машина приобреталась для нужд региона, но сейчас не используется.

Судя по данным, опубликованным на сайте министерства, самолет был построен в 2007 году на самарском заводе «Авиакор». Машина имеет 4 салона 

27 августа 2018, 11:14
Под Тольятти пламя уничтожило зоогостиницу: от лошадей остался лишь пепел

Под Тольятти пламя уничтожило зоогостиницу: от лошадей остался лишь пепел

Стали известны подробности страшного пожара в селе Жигули под Тольятти. В понедельник, 20 августа, по неизвестным причинам загорелся частный дом на улице Степана Разина. В здании находилась зоогостиница для животных.
 
- Люди целы. Пять собак успели вывести. Остальные погибли. И собаки, 
22 августа 2018, 03:13
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
Любителям животных ограничили аппетиты: в Тольятти запретили держать в квартире больше двух собак или кошек

Любителям животных ограничили аппетиты: в Тольятти запретили держать в квартире больше двух собак или кошек

Городские власти Тольятти озаботились проблемой содержания в многоэтажках домашних животных. Городская дума утвердила свод правил по благоустройству, одна из его глав касается домашних питомцев. Будут или нет соблюдать его тольяттинцы - это вопрос, но им точно придется смириться с перспективой 
7 августа 2018, 08:59
Карантин по бешенству объявлен в Промышленном районе Самары

Карантин по бешенству объявлен в Промышленном районе Самары

В Промышленном районе областной столицы введен карантин по бешенству. Соотвествующее постановление подписал врио первого вице-губернатора Самарской области Александр Нефедов. Карантин действует со 2 августа по 2 октября. В районе запрещены выставки собак и кошек, выводки и натаски собак, торговля домашними 
3 августа 2018, 04:46
В Самарской области будут судить мужчину, который убил щенка черенком от лопаты

В Самарской области будут судить мужчину, который убил щенка черенком от лопаты

Прокуратура Отрадного направила в суд уголовное дело о жестоком обращении с животными.

По версии следствия, вечером 3 июня местный житель напал на щенка по кличке Дина во дворе многоквартирного дома по улице Нефтяников в Отрадном. Он нанес животному три 
1 августа 2018, 10:10
Суд в США не отдал павиану авторские права на селфи

Суд в США не отдал павиану авторские права на селфи

В понедельник, 23 апреля, 9-й окружной апелляционный суд США вынес решение, по которому закон об авторских правах к животным применять нельзя. Дело в том, что с 2015 года фотограф Дэвид Слейтер судится с правозащитной организацией PETA из-за селфи с обезьянкой 
24 апреля 2018, 03:09
В Самаре митинговали против дельфинариев и за стерилизацию бродячих собак

В Самаре митинговали против дельфинариев и за стерилизацию бродячих собак

Вчера, 25 марта, в Самаре на площади Героев 21 Армии прошел митинг в защиту животных. На него пришли зоозащитники, активисты городских приютов и просто неравнодушные жители областного центра.

Митингующие собирали подписи на имя Президента РФ и председателя Госдумы с 
26 марта 2017, 01:50
В Самаре пройдет митинг в поддержку закона о защите животных

В Самаре пройдет митинг в поддержку закона о защите животных

В субботу, 25 марта, в Самаре пройдет митинг зоозащитников. Он состоится возле фонтана на улице Осипенко в 15:00. Организаторы проведут сбор подписей  под петицией о принятии закона о защите животных от жестокого обращения. Активисты призывают наложить запрет на умерщвление зверей, 

23 марта 2017, 01:54
В Самаре усыпляют 90% пойманных бродячих собак

В Самаре усыпляют 90% пойманных бродячих собак

Ежегодно около тысячи самарцев подвергаются нападениям бездомных животных. На их отлов в этом году из муниципальной казны будет выделено чуть больше 11 млн рублей. Это почти на миллион меньше, чем в предыдущем. Тендер выиграла компания «Современные экологические технологии». Каких животных 

1 марта 2017, 05:23
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