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«Бункер S» Эфир передачи от 19 июня 2018г 
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Материалы по теме:

Самарские росгвардейцы помогли датским болельщикам, у которых сломался мотоцикл

Самарские росгвардейцы помогли датским болельщикам, у которых сломался мотоцикл

На днях двое сотрудников самарского управления Росгвардии пришли на помощь болельщикам из Дании. Они обратили внимание на двух иностранцев, которые, активно жестикулируя, пытались что-то объяснить прохожим, но те их не понимали. Подошедшие к скандинавским фанатам старший лейтенант Алексей Овтин и 

25 июня 2018, 12:28
Детей эвакуировали с пожара в детсаду в Тольятти

Детей эвакуировали с пожара в детсаду в Тольятти

В Тольятти утром во вторник, 19 июня, из детского сада, расположенного в Автозаводском районе в 3б квартале, эвакуировали детей. По данным «Тлт.ру», в дошкольном учреждении случился пожар. По предварительной информации, никто не пострадал. Фото с места происшествия очевидец опубликовал 
19 июня 2018, 12:44
Вазовская «одиннадцатая» сгорела в Тольятти

Вазовская «одиннадцатая» сгорела в Тольятти

18 июня в Тольятти случился пожар. Утром на Обводном шоссе между Васильевкой и Новозаводской улицей там загорелся автомобиль ВАЗ-2111. Как сообщает 63.ru со ссылкой на очевидцев, автомобиль вспыхнул внезапно. Легковушку никто не тушил. Водителю оставалось только смотреть, как его 
18 июня 2018, 12:33
Видео: Кировский вещевой рынок горел в Самаре

Видео: Кировский вещевой рынок горел в Самаре

5 июня в Самаре произошел пожар на Кировском вещевом рынке. Около 18:10 там загорелись контейнеры. Огонь охватил 50 квадратных метров площади.

На тушение пожара прибыли 23 сотрудника МЧС на пяти машинах. С огнем им удалось справиться к 18:41, сообщает 
5 июня 2018, 09:15
«Лада Калина» сгорела на улице Тополиной в Тольятти

«Лада Калина» сгорела на улице Тополиной в Тольятти

В ночь на 4 июня пожар произошел в Тольятти. Примерно в 3:14 на улице Тополиной загорелся автомобиль «Лада Калина».  Специалистов экстренных служб вызвали очевидцы.

На тушение возгорания отправились девять пожарных и две автоцистерны. С огнем удалось справиться за 7 
4 июня 2018, 10:49
У тольяттинца, которого приняли за вора, нашли наркотики

У тольяттинца, которого приняли за вора, нашли наркотики

На днях сотрудники вневедомственной охраны, несшие службу в Тольятти, заметили на бульваре Гая подозрительного мужчину. Его внешность подходила под приметы человека, которого искали по подозрению в краже телефона. При виде патрульного автомобиля он попытался сбежать, и его было решено задержать.

После 

17 мая 2018, 10:18
С крещением: двое новобранцев Росгвардии задержали вора в Самаре

С крещением: двое новобранцев Росгвардии задержали вора в Самаре

Двое молодых сотрудников Росгвардии, которые только-только поступили на службу, уже успели отличиться. Младшие сержанты Иван Агафонов и Ряис Хайров возвращались с торжественной церемонии, посвященной окончанию первоначального обучения и вручению табельного оружия. Они проходили мимо одного из продуктовых магазинов на улице 

11 мая 2018, 11:56
Куртку с деньгами и телефоном сняли преступники с жителя Сызрани

Куртку с деньгами и телефоном сняли преступники с жителя Сызрани

На днях к сотрудникам полиции за помощью обратился 45-летний житель Сызрани. Его ограбили на железнодорожной станции. Злоумышленники сняли с потерпевшего куртку, в которой находились деньги и мобильный телефон.

Сотрудники полиции составили ориентировку на подозреваемых и разослали ее по всем постам. Спустя 

4 мая 2018, 12:08
Видео: как тольяттинские бармены спасли ребенка

Видео: как тольяттинские бармены спасли ребенка

В "Паблике Тольятти" соцсети "ВКонтакте" выложили видео - на волжских просторах перед местным рестораном "Причал" спасали мальчика. Трое молодых ребят приехали на велосипедах отдохнуть и покупаться. Один из них заплыл слишком далеко, и его начало уносить течением в сторону 
28 августа 2017, 08:53
Тольяттинские полицейские спасли девочку из-под колес машины

Тольяттинские полицейские спасли девочку из-под колес машины

В МВД представили полицейских, предотвративших беду в Тольятти.

Как уже сообщала «ТЕРРА», пассажиры маршрутки сообщили в соцсетях, что стали свидетелями спасения маленькой девочки. Она каталась на самокате рядом с дорогой на улице Гидротехнической.

Её заметили сотрудники 
21 августа 2015, 11:06
В Тольятти полицейский спас 4-летнюю девочку на самокате

В Тольятти полицейский спас 4-летнюю девочку на самокате

В социальных сетях появилась информация о спасении в Тольятти ребенка, едва не выехавшего на самокате на проезжую часть. По сообщению очевидца, произошедшее он наблюдал в восемь часов вечера в микрорайоне Шлюзовой. 4-летняя девочка на самокате быстро ехала по тротуару в 
18 августа 2015, 07:33
В Самарской области полицейский спас тонущего мальчика

В Самарской области полицейский спас тонущего мальчика

В Сергиевском районе офицер полиции Петр Аканеев спас 7-летнего Кирилла Маколина, провалившегося под лёд на озере Банное. Правоохранитель услышал детский крик и поспешил на помощь. Он схватил ребенка за капюшон и вытащил из холодной воды. В ближайшем кафе полицейский оказал 

13 декабря 2013, 01:51
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