В Тольятти сотрудники Росгвардии спасли на пожаре семейную пару и ребенка. Ночью трое патрульных - прапорщик Андрей Овсянников, старший сержант Максим Катунин и младший сержант Данила Савин заметили дым, валивший из окон первого и второго этажа дома на улице Уральской. Местные сказали росгврадейцам, что в доме живет семейная пара. Стражи порядка сообщили о происшествии дежурному и приняли решение проверить, нужна ли жильцам помощь. Росгвардейцы смогли попасть внутрь через приоткрытое окно. Огонь уже перекинулся на второй этаж. На первом все было в дыму, но, воспользовавшись фонариками, патрульные нашли там спящих хозяев. Максим Катунин завернул ребенка в плед и на руках вынес на улицу. Прапорщик Андрей Овсянников и младший сержант Данила Савин помогли эвакуироваться взрослым.
«После прибытия пожарных сотрудники Росгвардии остались на месте происшествия до полной ликвидации возгорания, обеспечили охрану общественного порядка и сохранность имущества пострадавших. В настоящее время руководством управления вневедомственной охраны по Самарской области рассматривается вопрос о поощрении отличившихся сотрудников», - сообщили в управлении Росгвардии по Самарской области.
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