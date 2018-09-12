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Самарец забил мужчину до смерти грифом от штанги
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12 сентября 2018, 10:52
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В Самаре в суд передали дело о гибели сына президента областной Палаты адвокатов
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12 сентября 2018, 10:44
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Шестой кассационный суд заработает в Самаре в октябре следующего года
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12 сентября 2018, 09:54
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Видео: в Самаре ночью сгорел пентхаус на 5 Просеке
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12 сентября 2018, 09:52
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В Сызрани огонь уничтожил дом на улице Молдавской
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12 сентября 2018, 09:21
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«Крылья Советов» поздравили Самару с Днем города эффектным видео
Сегодня, 9 сентября, Самаре исполнилось 432 года. С поздравлением к родному городу и его жителям обратился самарский клуб «Крылья Советов».
На зрелищном видео запечатлены самые известные, знаковые места областной столицы - набережная, площадь Куйбышева, стадион «Самара Арена», а футболисты
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9 сентября 2018, 11:37
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Владимир Путин обсудил с Дмитрием Азаровым, как использовать наследие ЧМ-2018
Президент России Владимир Путин отметил, что нужно разработать планы по эффективному использованию стадиона, построенного в Самаре к ЧМ-2018. Этот вопрос обсуждался на встрече главы государства и врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.
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6 сентября 2018, 07:37
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На трех домах в Самаре появился пиксельный мурал
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3 сентября 2018, 05:14
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Самара попала в топ-5 городов самых популярных у болельщиков РПЛ
Аналитики изучили посещаемость матчей по футболу 6 тура сезона-2018/2019 российской премьер-лиги. Они анализировали данные с 31 августа по 2 сентября и составили рейтинг городов, откуда родом команды-участницы турнира.
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3 сентября 2018, 09:40
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«Крылья Советов» заключили спонсорское соглашение с крупной компанией
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1 сентября 2018, 08:56
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Музей спорта откроют на стадионе «Самара Арена»
На стадионе «Самара Арена» появится Музей спорта. В понедельник, 27 августа, на совещании по вопросам использования наследия ЧМ-2018 были представлены первые итоги работы в этом направлении. Сейчас формируется рабочая группа по разработке концепции музея, рассказала руководитель департамента стратегического планирования и …
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27 августа 2018, 05:07
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5000 деревьев и 20 000 кустарников посадили в Самаре
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22 августа 2018, 10:49
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В Самаре на трех девятиэтажках на Ташкентской появятся новые муралы
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10 августа 2018, 12:44