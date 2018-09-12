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«Бункер S» Эфир передачи от 11.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 11.09.2018  
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Материалы по теме:

Самарец забил мужчину до смерти грифом от штанги

Самарец забил мужчину до смерти грифом от штанги

В Самаре завершился суд над 25-летним местным жителем. Его обвиняли в совершении умышленного убийства.

По версии следствия, 15 февраля мужчина что-не поделил с хозяином одной из квартир. Злоумышленник взял гриф от штанги и забил им своего 30-летнего оппонента. Подсудимый пытался оправдаться 

12 сентября 2018, 10:52
В Самаре в суд передали дело о гибели сына президента областной Палаты адвокатов

В Самаре в суд передали дело о гибели сына президента областной Палаты адвокатов

В Самаре перед судом предстанет водитель гидроцикла, которого обвиняют в нарушении правил безопасности при эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека.

По  версии следствия, вечером 22 июля мужчина ехал по протоке рек Волга-Воложка напротив 8 Просеки вместе с 
12 сентября 2018, 10:44
Шестой кассационный суд заработает в Самаре в октябре следующего года

Шестой кассационный суд заработает в Самаре в октябре следующего года

Шестой кассационный суд должен заработать в Самаре не позднее 1 октября 2019 года. Эта дата была озвучена в рамках встречи главы региона Дмитрия Азарова с заместителем генерального директора Судебного департамента при Верховном Суде России Александром Паршиным. Учреждение разместится в здании, 

12 сентября 2018, 09:54
Видео: в Самаре ночью сгорел пентхаус на 5 Просеке

Видео: в Самаре ночью сгорел пентхаус на 5 Просеке

Во вторник поздно вечером, в 22:29, произошел крупный пожар в жилом доме № 113 на 5 Просеке в Самаре. Вспыхнул пентхаус на последнем, 19-м этаже высотки.
 
- Страшное зрелище... вышла закрыть окно на балконе и опешила от увиденного, - написала 
12 сентября 2018, 09:52
В Сызрани огонь уничтожил дом на улице Молдавской

В Сызрани огонь уничтожил дом на улице Молдавской

Рано утром в среду, 12 сентября, вспыхнул пожар в частном доме № 11 по улице Молдавской в Сызрани. В 5:44 на место происшествия выехали 20  пожарных. К их приезду деревянная постройка уже  горела открытым пламенем, огнем было охвачено 50 квадратных 
12 сентября 2018, 09:21
«Крылья Советов» поздравили Самару с Днем города эффектным видео

«Крылья Советов» поздравили Самару с Днем города эффектным видео

Сегодня, 9 сентября, Самаре исполнилось 432 года. С поздравлением к  родному городу и его жителям обратился самарский  клуб «Крылья Советов».
 
На зрелищном видео запечатлены самые известные, знаковые места областной столицы - набережная, площадь Куйбышева, стадион «Самара Арена», а футболисты 
«Крыльев Советов» рассказали 
9 сентября 2018, 11:37
Владимир Путин обсудил с Дмитрием Азаровым, как использовать наследие ЧМ-2018

Владимир Путин обсудил с Дмитрием Азаровым, как использовать наследие ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин отметил, что нужно разработать планы по эффективному использованию стадиона, построенного в Самаре к ЧМ-2018. Этот вопрос обсуждался на встрече главы  государства и врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. 
 
- Нужно продумать эффективное использование стадиона в Самаре, 
6 сентября 2018, 07:37
На трех домах в Самаре появился пиксельный мурал

На трех домах в Самаре появился пиксельный мурал

Художники закончили в Самаре мурал, стилизованный под 8-битную графику. Граффити можно увидеть сразу на трех домах - № 222 и 230  по улице Ташкентской и № 45 по Демократической. Идея принадлежала Андрею Лазареву. Вместе с ним фасады расписывали команда VGA 
3 сентября 2018, 05:14
Самара попала в топ-5 городов самых популярных у болельщиков РПЛ

Самара попала в топ-5 городов самых популярных у болельщиков РПЛ

Аналитики изучили  посещаемость матчей по футболу 6 тура сезона-2018/2019 российской премьер-лиги. Они анализировали данные с  31 августа по 2 сентября и составили рейтинг городов, откуда родом команды-участницы турнира. 
 
Самым посещаемым матчем в этом туре стала  игра между питерским «Зенитом» и 
3 сентября 2018, 09:40
«Крылья Советов» заключили спонсорское соглашение с крупной компанией

«Крылья Советов» заключили спонсорское соглашение с крупной компанией

31 августа - последний день для подачи новых заявок игроков в клубах российской премьер-лиги. Накануне клуб «Крылья Советов» пополнил 20-летний защитник молодежной сборной Уругвая Аугусто Рохель. Контракт заключен на 4 года. Однако вплоть до нуля часов по московскому времени переходы 
1 сентября 2018, 08:56
Музей спорта откроют на стадионе «Самара Арена»

Музей спорта откроют на стадионе «Самара Арена»

На стадионе «Самара Арена» появится Музей спорта. В понедельник, 27 августа, на совещании по вопросам использования наследия ЧМ-2018 были представлены первые итоги работы в этом направлении. Сейчас формируется рабочая группа по разработке концепции музея, рассказала руководитель департамента стратегического планирования и 
27 августа 2018, 05:07
5000 деревьев и 20 000 кустарников посадили в Самаре

5000 деревьев и 20 000 кустарников посадили в Самаре

В этом году в Самаре было высажено 5 тысяч деревьев и 20 тысяч кустарников, сообщили во время плановой проверки муниципального предприятия "Спецремстройзеленхоз". 
 
В связи с подготовкой Самары к чемпионату мира по футболу в этом году было выращено около 2 миллионов 
22 августа 2018, 10:49
В Самаре на трех девятиэтажках на Ташкентской появятся новые муралы

В Самаре на трех девятиэтажках на Ташкентской появятся новые муралы

В Самаре появятся новые муралы на жилых домах: художники хотят запечатлеть исторические моменты чемпионатов мира по футболу на трех фасадах на Ташкентской. По словам мастера Дениса Vertigo, рисунки украсят девятиэтажные дома № 230, 240 и 222. На одном из них 
10 августа 2018, 12:44
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