В Самарской области утвержден новый официальный туристский символ региона – сердце с Волгой внутри. Изображение опубликовал туристский информационный центр Самарской области. По данным ведомства, новое графическое изображение утверждено распоряжением Правительства Самарской области от 17 апреля №268.
«Символика представляет собой стилизованное изображение Самарской области, напоминающее форму сердца. В центральной части символики располагается стилизованное изображение реки Волги в виде двух параллельных волнообразных линий. Основное применяемое цветовое решение выполняется в зеленом и синем цветах, символизирующих цвета Самарской Луки, природы Жигулёвских гор и реки Волги», - указано в документе.
|
Стало известно, куда поедут отдыхать россияне на майские праздники
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе озвучила список самых популярных зарубежных направлений на майские праздники. Ожидаемо, что возглавила список Турция. На нее приходится около половины всех продаж. Во многом это связано с ценой, так как это направление стало самым …
|
17 апреля 2018, 08:11
|
Standart and Poors обновило прогноз кредитного рейтинга Самарской области
Международное рейтинговое агентство Standard&Poors улучшило прогноз кредитного рейтинга Самарской области - со «Стабильного» на «Позитивный». Долгосрочный кредитный рейтинг региона по международной шкале подтвержден на уровне «ВВ». Самарская область сейчас в числе лидеров по уровню кредитного рейтинга по шкалам международных рейтинговых …
|
16 апреля 2018, 04:07
|
95 км дорог в федеральную собственность передала Самарская область
|
16 апреля 2018, 11:08
|
Россия возобновила авиарейсы в Египет: сколько ехать самарцу?
|
11 апреля 2018, 02:15
|
Особый противопожарный режим с 16 апреля введут в Самарской области
|
11 апреля 2018, 11:46
|
Семья из Орла засудила турфирму за неисправный самолет
|
11 апреля 2018, 12:25
|
Появилось видео из затопленного населенного пункта в Самарской области
|
10 апреля 2018, 01:16
|
Первая космическая гостиница откроется в 2022 году
|
6 апреля 2018, 04:25