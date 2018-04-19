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«Бункер S» Эфир передачи от 17 апреля 2018г 
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Появилось видео из затопленного населенного пункта в Самарской области

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10 апреля 2018, 01:16
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Первая космическая гостиница откроется в 2022 году

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6 апреля 2018, 04:25
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