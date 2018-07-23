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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Водителя из Сызрани, который «заехал» в лицо ДПС-нику, отправили в колонию

Водителя из Сызрани, который «заехал» в лицо ДПС-нику, отправили в колонию

К реальному сроку в Сызрани приговорен водитель, которого обвиняли в применении насилия в отношении представителя власти.

Во время судебного процесса выяснилось, что этот мужчина сел за руль пьяным. Он не хотел, чтобы его привлекли к административной ответственности, и ударил 
20 июля 2018, 09:36
Самарец пообещал приятелю «отмазать» его от проблем с законом за 300 тысяч рублей

Самарец пообещал приятелю «отмазать» его от проблем с законом за 300 тысяч рублей

В Самаре завершено расследование уголовного дела против 40-летнего самарца. Он обвиняется в мошенничестве.

По версии следствия, в декабре прошлого года мужчина предложил помощь своему приятелю, у которого возникли проблемы с законом, за 100 тысяч «договориться» с силовиками. Однако в январе на 

17 июля 2018, 01:56
В Тольятти бывшая начальница почты получила срок за кражу почти 200 тысяч рублей

В Тольятти бывшая начальница почты получила срок за кражу почти 200 тысяч рублей

В Тольятти осудили бывшую начальницу местного отделения «Почты России». Она обвинялась в присвоении денег с использованием служебного положения.

По версии следствия махинации проводились со средствами, которые предназначались для оплаты коммунальных услуг. Жители приносили деньги на почту. Их принимали и выдавали документы 

17 июля 2018, 10:45
2,5 года тюрьмы за экстремистские посты в соцсетях получил житель Самары

2,5 года тюрьмы за экстремистские посты в соцсетях получил житель Самары

Неосторожное поведение в социальных сетях привело жителя Самары на скамью подсудимых. По версии следствия, с 2013 по 2016 год мужчина размещал в интернете призывы к терроризму, а также информацию, унижающую людей, и возбуждающую ненависть по национальному признаку.

Оперативное сопровождение по уголовному 

16 июля 2018, 01:43
Бывший депутат гордумы Владимир Сюсин не выйдет по УДО

Бывший депутат гордумы Владимир Сюсин не выйдет по УДО

В Куйбышевском районе Самары прошло рассмотрение прошения бывшего депутата гордумы Владимира Сюсина об условно-досрочном освобождении. Служители Фемиды решили отклонить ходатайство. Защита бывшего парламентария уже заявила о том, что намерена обжаловать решение, сообщает 63.ru.

Напомним, Владимира Сюсина осудили за 
5 июля 2018, 02:15
Жителя Самарской области осудили за убийство 21-летней давности

Жителя Самарской области осудили за убийство 21-летней давности

В Самарской области местного жителя осудили за двойное убийство, совершенное более 20 лет назад. По версии следствия, в ночь с 18 на 19 ноября Анатолий Крючков вместе с 8 сообщниками забил до смерти двоих мужчин. Преступление произошло в лесополосе около 

1 июня 2018, 09:13
Осужден бывший чиновник, собиравший «дань» с детских садов Самары

Осужден бывший чиновник, собиравший «дань» с детских садов Самары

Пять лет колонии получил теперь уже бывший сотрудник самарского департамента образования Александр Антонов, работавший консультантом в отделе дошкольного образования. По версии следствия, чиновник брал взятки и по мошенническим схемам устраивал на работу в садики своих знакомых. Они числились там только 

24 мая 2018, 04:52
В Чапаевске дали 3 года тюрьмы мужчине, истязавшему 3-летнюю дочь возлюбленной

В Чапаевске дали 3 года тюрьмы мужчине, истязавшему 3-летнюю дочь возлюбленной

В Чапаевске завершился судебный процесс над местным жителем. Он обвинялся в истязаниях и краже.

По информации следствия, с января по август прошлого года Чапаевск регулярно бил 7-летнюю дочь своей возлюбленной. Часто он истязал ребенка, находясь под действием алкоголя. Также мужчину признали 

22 мая 2018, 02:12
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