В Железнодорожном районном суде Самары завершился процесс над Сергеем Гафуровым и двумя его подельниками, Денисом Кавергиным и Игорем Семиным.
По версии следствия, в апреле 2016 года Гафуров предложил Семину подыскать кого-нибудь для нападения на 50-летнего жителя Самары. Семин согласился и с двумя приятелями жестоко избил человека. Пострадавший попал в больницу.
Также в 2016 году Гафуров незаконно приобрел пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, боеприпасы и гранату. Впоследствии он передал их Ковергину. Оружие и патроны были изъяты у мужчины во время обыска.
Приговором федерального суда Железнодорожного района города Самары Самарской области Гафурову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, Семину – 2 года лишения свободы и Ковергину – 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
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