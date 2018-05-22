Прибытие железнодорожного передвижного выставочно-лекционного комплекса откладывается. Состав должен был прибыть в наш регион 8 февраля, однако этого не произошло. Задержка связана с техническими причинами.

ПВЛК должен был находиться в Самарской области с 8 по 11 февраля. В его графике были запланированы …