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«Бункер S» Эфир передачи от 15 мая 2018г 
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Самарцам покажут золото сарматов

Самарцам покажут золото сарматов

15 мая в самарском музее имени Алабина откроется новая выставка. В экспозиции будут представлены предметы из фондов Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея "Спасенные сокровища сарматских курганов".

Посетители смогут ознакомиться с предметами культа и быта, а также деталями воинской амуниции кочевых народов, живших 

8 мая 2018, 09:46
«Надувные медвежьи сны» покажут самарцам

«Надувные медвежьи сны» покажут самарцам

В Самаре в четверг, 26 апреля, в галерее «Виктория» откроется выставка «Электрическая Россия» (12+). На ней будут представлены работы, связанные с новыми медиа в российском искусстве. Самарцы увидят видео-, аудио- и 
26 апреля 2018, 01:08
Сувениры к ЧМ-2018 изготовили заключенные Самарской области

Сувениры к ЧМ-2018 изготовили заключенные Самарской области

Управление Федеральной службы исполнения наказаний Самарской области провело необычную выставку. В экспозиции были представлены работы заключенных, посвященные предстоящему чемпионату мира по футболу. Поделки выполнены из ткани, картона, пластика, бумаги и других материалов. Их собрали из всех колоний и следственных изоляторов 

24 апреля 2018, 08:52
Прибытие поезда-выставки в Самарскую область откладывается

Прибытие поезда-выставки в Самарскую область откладывается

Прибытие железнодорожного передвижного выставочно-лекционного комплекса откладывается. Состав должен был прибыть в наш регион 8 февраля, однако этого не произошло. Задержка связана с техническими причинами.

ПВЛК должен был находиться в Самарской области с 8 по 11 февраля. В его графике были запланированы 

8 февраля 2018, 10:49
Они выпивают по 350 литров воды в день: В Самару привезли огромных слоних из клипа Шнура

Они выпивают по 350 литров воды в день: В Самару привезли огромных слоних из клипа Шнура

Дженни и Магда - индийские слонихи, которые снимались в клипе Сергея Шнурова приехали в Самарский цирк. Звездные «воспитанницы» Большого варшавского цирка выступят на самарской арене сегодня, 28 октября
 
За 45 лет совместной работы у слоних накопился большой послужной список. 
28 октября 2017, 03:57
Шнур и политика: Группа «Ленинград» сняла клип в честь Путина

Шнур и политика: Группа «Ленинград» сняла клип в честь Путина

Эпатажная группа «Ленинград» сняла клип про российского президента. Видео опубликуют, когда Владимир Путин объявит об участии в выборах главы государства в следующем году. Об этом рассказывает «Фонтанка.ру» со ссылкой на Сергея 
21 сентября 2017, 12:20
В новом клипе «Ленинграда» засветились Кержаков, Невзоров и ST

В новом клипе «Ленинграда» засветились Кержаков, Невзоров и ST

В новом клипе скандальной российской группы «Ленинград» засветились футболист Александр Кержаков, известный журналист Александр Невзоров и популярный рэпер ST. Также в видеоролике снялся и сам лидер коллектива Сергей Шнуров, который вместе со своими музыкантами представил новую песню «ЧПХ».
По сценарию, 

1 сентября 2017, 12:52
Только без мата: Шнуров представил правдивую историю группы «Ленинград»

Только без мата: Шнуров представил правдивую историю группы «Ленинград»

Эпатажный исполнитель Сергей Шнуров представил книгу о своем творческом пути под названием «Ленинград». Издание считается дополненной версией появившейся 9 лет назад «Музыки для мужика».
Выход книги приурочен к 20-летию творческой деятельности коллектива. Шнуров сразу предупредил, что в ней присутствует ненормативная 

20 июня 2017, 10:02
В Самаре открылась выставка современных российских импрессионистов

В Самаре открылась выставка современных российских импрессионистов

Живопись мимолетных впечатлений о летнем настроении. В Самарском областном художественном музее открылась уникальная выставка работ современных российских импрессионистов «Арт-мост. Впечатления от лета». Здесь собраны картины трех известных художников из Санкт-Петербурга, Москвы и Сочи - всего более 40 работ. Все они 

18 ноября 2016, 02:30
23 сентября в Самарском художественном музее откроется выставка Пабло Пикассо

23 сентября в Самарском художественном музее откроется выставка Пабло Пикассо

Будут представлены самые откровенные произведения легендарного испанца. 
Посетители смогут увидеть более 100 графических работ, которые являются литографией рисунков мастера, сделанных в 1968 году. Всего в цикле 347 картин. Их оригиналы хранятся в музеях Испании, Германии, Израиля, Франции и США. Экспозиция 

20 сентября 2016, 11:41
В Самаре пройдет выставка гравюр Уильяма Хогарта

В Самаре пройдет выставка гравюр Уильяма Хогарта

Выставка «Мир Уильяма Хогарта» откроется в Самарском художественном музее 5 марта. Коллекция культурного учреждения включает 115 работ известного английского графика и живописца 18-го века. На экспозиции в Мраморном зале будет представлено 77 лучших гравюр мастера.

«Хогарт открывает новую эпоху 
27 февраля 2015, 03:28
В начале сентября в Самарском художественном музее покажут картины Репина из Третьяковки

В начале сентября в Самарском художественном музее покажут картины Репина из Третьяковки

4 сентября в художественном музее Самары откроется выставка «Репин: вовлеченный свидетель». Она посвящается 170-летию со дня рождения мастера, пишет "Волга Ньюс". Основным партнером мероприятия стала Третьяковская галерея, предоставившая около 15 работ Репина. В их числе «Бурлаки, идущие вброд», «Портрет Афанасия 

11 августа 2014, 10:03
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