В Самаре состоится персональная выставка картин и инсталляций Сергея Шнурова, который больше известен как фронтмен скандальной музыкальной группы «Ленинград». Выставка Шнурова называется «Ретроспектива Брендреализма» (18+). Она станет продолжением громкого проекта, прошедшего в Санкт-Петербурге, Москве, Минске и Ростове. В Самаре выставка пройдет в Самарском художественном музее с 31 мая по 29 июля 2018 года. Вход платный.
«Брендреализм — направление в искусстве, предметом которого являются не реальные объекты, а структура реальности, в которой они находятся. Направление провозглашено в 2007 году и отметило десятилетие в 2017-м», - сообщили организаторы.
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