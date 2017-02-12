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Начался прием документов от желающих возглавить Чапаевск
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11 января 2017, 10:13
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В Чапаевске снегоуборочная техника врезалась в легковушку, есть фото
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12 декабря 2016, 07:52
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В Чапаевске девочка шла на «зелёный» - и её сбил водитель «Шевроле»
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24 ноября 2016, 05:14
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Весной 2017-ого года в Чапаевске запустят завод Knauf
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18 ноября 2016, 07:28
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Комедия «Жених» лидирует в российском прокате
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19 сентября 2016, 03:21
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Археологи обнаружили гигантское кладбище затонувших кораблей
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14 июля 2016, 02:12
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Американского рэпера арестовали за нецензурные слова на концерте
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27 июня 2016, 03:36
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В Чикаго застрелили еще одного финалиста проекта «Голос»
45-летний финалист мексиканской версии проекта «Голос» 2011 года Алехандро Фуэнтес был убит в Чикаго после празднования своего дня рождения. Об этом сообщили зарубежные информагентства.
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20 июня 2016, 12:46
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В США победитель нового реалити-шоу получит $1 млн за секс в прямом эфире
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16 мая 2016, 09:03
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На германском острове Амрум нашли самую старую бутылку с запиской
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20 апреля 2016, 12:11
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В России откроется уникальный центр морской биологии
Во Владивостоке в самом ближайшем будущем откроют Национальный научный центр морской биологии (ННЦМБ). Он будет включать в себя «Приморский океанариум», институт биологии моря им. Жирмунского и Дальневосточный морской биосферный государственный природный заповедник. Соответствующий указ уже подписан в кабмине РФ и …
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3 февраля 2016, 02:55
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Минкультуры обнаружило пропаганду суицида в шоу Запашных «К.У.К.Л.А.»
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3 февраля 2016, 01:38
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Ученые доказали, что желудки 90% морских птиц содержат частицы пластика
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1 сентября 2015, 07:12