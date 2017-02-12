Как сообщили отечественные СМИ, шоу братьев Запашных «К.У.К.Л.А», что демонстрируют в Большом московском цирке (БМЦ) на протяжении четырех лет, сняли с программы и больше показывать не будут. Это случилось после того, как в Минкультуры заметили в нем призывы к суициду …