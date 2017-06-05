В Самарской области будут судить 29-летнего местного жителя, обвиняемого в создании экстремистского сообщества, публичных призывах к экстремистской деятельности и разжигании ненависти и вражды на национальной почве.

По версии следователей, с 2014 по 2016 год в скинхед-группировку было вовлечено 12 человек в …