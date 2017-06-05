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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 30 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 июня 2017г 
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Материалы по теме:

ПАО «Самарский завод «Электрощит» должен заплатить 23 миллиона рублей штрафов, пени и недоимок

ПАО «Самарский завод «Электрощит» должен заплатить 23 миллиона рублей штрафов, пени и недоимок

ПАО «Самарский завод «Электрощит» проиграл судебный спор  на 23 миллиона рублей областной налоговой службе. В Поволжском арбитражном суде предприятие пыталось оспорить победы, которые УФНС одержало в областном арбитраже, а затем в 11 апелляционном арбитражном суде в январе этого года. Напомнbv, 

5 июня 2017, 06:03
Олег Фурсов прокомментировал арест Сергея Рубакова: эксклюзивное интервью

Олег Фурсов прокомментировал арест Сергея Рубакова: эксклюзивное интервью

Глава Самары Олег Фурсов прокомментировал телерадиокомпании «ТЕРРА» задержание руководителя городского департамента строительства Сергея Рубакова. «То, что случилось, для нас это шок, удар. В любом случае мы будем в этом разбираться предметно и всю необходимую информацию и поддержку следствию мы окажем», 
5 июня 2017, 05:31
12 самарцев согласились стать участниками экстремистской группы, будет суд

12 самарцев согласились стать участниками экстремистской группы, будет суд

В Самарской области будут судить 29-летнего местного жителя, обвиняемого в создании экстремистского сообщества, публичных призывах к экстремистской деятельности и разжигании ненависти и вражды на национальной почве.

По версии следователей, с 2014 по 2016 год в скинхед-группировку было вовлечено 12 человек в 

5 июня 2017, 02:33
Самарского чиновника взяли за взятку

Самарского чиновника взяли за взятку

Сегодня днем Самарский районный суд рассмотрит ходатайство следственного комитета о домашнем аресте главы городского департамента строительства Сергея Рубакова. Как уже сообщала ТЕРРА, в пятницу в одном из ресторанов чиновника задержали сотрудники ФСБ при получении 2,5 миллионов рублей. Это был «оперативный 

5 июня 2017, 12:41
Информация, что ФСБ заинтересовалась Рубаковым, пока не подтверждается

Информация, что ФСБ заинтересовалась Рубаковым, пока не подтверждается

Информация о том, что сотрудники ФСБ заинтересовались деятельностью руководителя департамента градостроительства Самары Сергея Рубакова, официально пока не подтверждается. Напомним, в пятницу в сети появились сообщения о том, что на рабочем месте и дома у чиновника прошли обыски. Якобы это связано 

3 июня 2017, 03:59
В Рощинском кавалера ордена Мужества с тремя детьми выгоняют из квартиры

В Рощинском кавалера ордена Мужества с тремя детьми выгоняют из квартиры

Кавалер ордена Мужества Алексей Клоков с тремя детьми будет вынужден выселиться из квартиры в Рощинском. Такое решение принял Самарский областной суд. Как уже рассказывала «ТЕРРА», Клоковы оказались в числе десятков других семей, которые получили в прошлом году письма от Минобороны 

2 июня 2017, 01:00
Под Самарой экс-главу поселка отправили в колонию на 3 года

Под Самарой экс-главу поселка отправили в колонию на 3 года

В Самарской области отправлен на три года в колонию экс-глава администрации поселка Мирный Вадим Вдовин. Его признали виновным в превышении должностных полномочий. По версии следователей, в 2008 и 2011 годах обвиняемый незаконно вынес два постановления о выделении своим приближенным жилых 

2 июня 2017, 12:09
Прекращено дело в отношении руководителя самарского стройдепартамента Сергея Рубакова

Прекращено дело в отношении руководителя самарского стройдепартамента Сергея Рубакова

Дело в отношении главы департамента строительства и архитектуры Самары Сергея Рубакова (на фото) прекращено. Эта информация размещена на официальном сайте мэрии. Напомним, поводом для разбирательства стала ссора соседей, имеющих определенный вес в столице региона. Директор ПЖРТ Промышленного района Анатолий Штейнберг 

5 декабря 2012, 12:02
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