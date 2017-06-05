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ПАО «Самарский завод «Электрощит» должен заплатить 23 миллиона рублей штрафов, пени и недоимок
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5 июня 2017, 06:03
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Олег Фурсов прокомментировал арест Сергея Рубакова: эксклюзивное интервью
Глава Самары Олег Фурсов прокомментировал телерадиокомпании «ТЕРРА» задержание руководителя городского департамента строительства Сергея Рубакова. «То, что случилось, для нас это шок, удар. В любом случае мы будем в этом разбираться предметно и всю необходимую информацию и поддержку следствию мы окажем», …
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5 июня 2017, 05:31
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12 самарцев согласились стать участниками экстремистской группы, будет суд
В Самарской области будут судить 29-летнего местного жителя, обвиняемого в создании экстремистского сообщества, публичных призывах к экстремистской деятельности и разжигании ненависти и вражды на национальной почве.
По версии следователей, с 2014 по 2016 год в скинхед-группировку было вовлечено 12 человек в …
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5 июня 2017, 02:33
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Самарского чиновника взяли за взятку
Сегодня днем Самарский районный суд рассмотрит ходатайство следственного комитета о домашнем аресте главы городского департамента строительства Сергея Рубакова. Как уже сообщала ТЕРРА, в пятницу в одном из ресторанов чиновника задержали сотрудники ФСБ при получении 2,5 миллионов рублей. Это был «оперативный …
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5 июня 2017, 12:41
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Информация, что ФСБ заинтересовалась Рубаковым, пока не подтверждается
Информация о том, что сотрудники ФСБ заинтересовались деятельностью руководителя департамента градостроительства Самары Сергея Рубакова, официально пока не подтверждается. Напомним, в пятницу в сети появились сообщения о том, что на рабочем месте и дома у чиновника прошли обыски. Якобы это связано …
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3 июня 2017, 03:59
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В Рощинском кавалера ордена Мужества с тремя детьми выгоняют из квартиры
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2 июня 2017, 01:00
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Под Самарой экс-главу поселка отправили в колонию на 3 года
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2 июня 2017, 12:09
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Прекращено дело в отношении руководителя самарского стройдепартамента Сергея Рубакова
Дело в отношении главы департамента строительства и архитектуры Самары Сергея Рубакова (на фото) прекращено. Эта информация размещена на официальном сайте мэрии. Напомним, поводом для разбирательства стала ссора соседей, имеющих определенный вес в столице региона. Директор ПЖРТ Промышленного района Анатолий Штейнберг …
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5 декабря 2012, 12:02