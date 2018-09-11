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Бригаду самарских связистов отправили на Дальний Восток

Бригаду самарских связистов отправили на Дальний Восток

Бригаду 2-й гвардейской армии, дислоцированную в Самарской области, перебросили из нашего региона в Забайкалье. Там связисты должны принять участие в маневрах «Восток-2018». Об этом сообщает РИА «Новости». От места постоянного размещения военным предстоит преодолеть 5 тысяч километров.

Учения 
11 сентября 2018, 01:55
В Тольятти трехлетнюю малышку укусила пони

В Тольятти трехлетнюю малышку укусила пони

В Автограде помощь медиков понадобилась трехлетней девочке, которую укусило животное. Примерно в час дня в субботу, 8 сентября, врачей вызвали на улицу Революционную в районе ТЦ «Русь на Волге». Оказалось, что малышку укусила лошадь-пони. Врачи скорой помощи осмотрели девочку, приняли 
11 сентября 2018, 01:49
В Самаре перекроют Красноглинское шоссе из-за «Кросса наций»

В Самаре перекроют Красноглинское шоссе из-за «Кросса наций»

В субботу, 15 сентября, в областной столице перекроют движение транспорта по Красноглинскому шоссе от Волжского шоссе до улицы Сергея Лазо, а также по автомобильной дороге на кладбище «Лесное» от Красноглинского шоссе до поворота на «Лесное». Ограничение будет действовать с 08:00 
11 сентября 2018, 01:27
В Тольятти девушка ранила ножом возлюбленного и сбежала к подруге

В Тольятти девушка ранила ножом возлюбленного и сбежала к подруге

К полицейским в Тольятти обратилась девушка, которая нашла в квартире на улице Тополиной труп своего отца. По ее словам, 53-летний мужчина долго не отвечал на телефонные звонки, и она забеспокоилась и решила заглянуть к нему домой и убедиться, что все 
11 сентября 2018, 12:43
Любовь Картамышеву приговорили к штрафу и освободили от его уплаты

Любовь Картамышеву приговорили к штрафу и освободили от его уплаты

7 сентября в Кировском районном суде Самары был озвучен приговор для бывшего директора гимназии №1 Любови Картамышевой. Служители Фемиды решили переквалифицировать статью с «Вымогательства и получения взятки» на «Превышение должностных полномочий». Картамышеву приговорили к штрафу в 80 тысяч рублей, но 

7 сентября 2018, 09:52
Бывшего руководителя департамента градостроительства Сергея Рубакова хотят посадить на 6 лет

Бывшего руководителя департамента градостроительства Сергея Рубакова хотят посадить на 6 лет

В Ленинском районном суде Самары прошли прения по делу бывшего руководителя департамента градостроительства Сергея Рубакова. Обвинение озвучило меру наказания, которое оно просило у служителей Фемиды. По мнению силовиков, Рубаков должен отправиться на 6 лет в колонию общего режима, а также 

7 сентября 2018, 02:38
Оглашение приговора бывшему директору самарской гимназии №1 перенесли

Оглашение приговора бывшему директору самарской гимназии №1 перенесли

В Самаре перенесли оглашение приговора для экс-директора гимназии №1 Любови Картамышевой. Оно должно было состояться в Кировском районном суде 5 сентября. Теперь приговор должны озвучить в пятницу, 7 сентября. Причины принятого решения не разглашаются.

Напомним, Любовь Картамышева была задержана в августе 

5 сентября 2018, 03:52
Завотделением больницы в Жигулевске будут судить за мошенничество и подделку документов

Завотделением больницы в Жигулевске будут судить за мошенничество и подделку документов

В Жигулевске будут судить заведующую отделением сестринского ухода Центральной городской больницы. Ее подозревают в злоупотреблении служебным положением и подделке документов.

По версии следствия, в ноябре 2016 года 66-летняя женщина оформила на должность дворника своего знакомого. При составлении документов она подделала подпись 

29 августа 2018, 12:48
Бывшего врача-анестезиолога, который совокупился со спящей пациенткой, будут судить в Самаре

Бывшего врача-анестезиолога, который совокупился со спящей пациенткой, будут судить в Самаре

В Ленинский районный суд Самары передано дело, заведенное на бывшего врача-анестезиолога одной из больниц города, которого подозревают в надругательстве над пациенткой. Об этом сообщает региональный Следком.

По версии следствия, преступление произошло 2 августа прошлого года. Врач-анестезиолог частной клиники вступил в интимную 

28 августа 2018, 01:06
Сергей Гафуров и его подельники получили сроки за организацию нападения на человека в Самаре

Сергей Гафуров и его подельники получили сроки за организацию нападения на человека в Самаре

В Железнодорожном районном суде Самары завершился процесс над Сергеем Гафуровым и двумя его подельниками, Денисом Кавергиным и Игорем Семиным.

По версии следствия, в апреле 2016 года Гафуров предложил Семину подыскать кого-нибудь для нападения на 50-летнего жителя Самары. Семин согласился и с 

23 июля 2018, 02:09
Водителя из Сызрани, который «заехал» в лицо ДПС-нику, отправили в колонию

Водителя из Сызрани, который «заехал» в лицо ДПС-нику, отправили в колонию

К реальному сроку в Сызрани приговорен водитель, которого обвиняли в применении насилия в отношении представителя власти.

Во время судебного процесса выяснилось, что этот мужчина сел за руль пьяным. Он не хотел, чтобы его привлекли к административной ответственности, и ударил 
20 июля 2018, 09:36
Жителя Самарской области осудили за убийство 21-летней давности

Жителя Самарской области осудили за убийство 21-летней давности

В Самарской области местного жителя осудили за двойное убийство, совершенное более 20 лет назад. По версии следствия, в ночь с 18 на 19 ноября Анатолий Крючков вместе с 8 сообщниками забил до смерти двоих мужчин. Преступление произошло в лесополосе около 

1 июня 2018, 09:13
Дело бывшего замглавы Самары Сергея Рубакова ушло в суд

Дело бывшего замглавы Самары Сергея Рубакова ушло в суд

В Самаре передано в суд уголовное дело бывшего замглавы города и экс-руководителя департамента градостроительства  Сергея Рубакова. Самарская областная прокуратура утвердила обвинительное заключение. Бывшего чиновника обвиняют в предложении посредничества во взяточничестве и мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в 
22 мая 2018, 12:27
Стало известно имя нового руководителя депстроя Самары

Стало известно имя нового руководителя депстроя Самары

Самарский департамент строительства и архитектуры возглавила Елена Бондаренко, которая ранее работала замом начальника данного ведомства. Бывшему руководителю структуры Сергею Рубакову заявление об увольнении подписали в конце прошлой недели. В связи с тем, что с июня 2017-го он находится под домашним 

5 марта 2018, 05:27
Рубакову продлили домашний арест

Рубакову продлили домашний арест

Главе самарского департамента градостроительства Сергею Рубакову продлили срок домашнего ареста еще на 2 месяца. 

Напомним, его обвиняют сразу по двум статьям: мошенничество в особо крупном размере и посредничество во взятке. По версии следствия 30 мая этого года Рубаков, находясь на рабочем 

1 сентября 2017, 07:43
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