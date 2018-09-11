В этот вторник в региональной столице завершился еще один громкий уголовный процесс. Бывший вице-мэр Самары Сергей Рубаков приговорен к 4 годам колонии и штрафу в 17,5 миллиона рублей. Суд Ленинского района посчитал его виновным в мошенничестве и посредничестве во взяточничестве.
Как уже рассказывала ТЕРРА, эта история потрясла всю региональную бизнес- и околочиновничью элиту. Рубакова задержали летом 2017-го в тот момент, когда друг его семьи, в то время исполнительный директор СОФЖи Реналь Мязитов, передавал ему 2,5 миллиона рублей за решение собственной проблемы с правоохранительными органами. Сам Рубаков помочь ему не мог, но согласился найти нужного человека, которому и предназначались эти деньги. Уже в процессе расследования появилась информация о том, что обвиняемый якобы не безвозмездно обещал помощь некому бизнесмену Алексею Пискунову с подведением ливневой канализации в нужное место на улице Водников. И если по первому эпизоду Рубаков признал, что хотел помочь приятелю, то по второму свою причастность к преступлению категорически отрицал.
Адвокаты рассчитывали, что наказания в виде реального срока лишения свободы все же удастся избежать, как это произошло с бывшим директором гимназии №1 Любовью Картамышевой. Ее обвиняли в получении взятки в 800 тысяч рублей за перевод в гимназию двоих детей. Женщина действительно взяла эти деньги, но утверждала, что потратила их на ремонт крыши гимназического бассейна, хотя официально все это и не оформила. После года расследования Картамышеву отпустили домой прямо из зала суда, назвав все произошедшее превышением полномочий.
Рубакову суд назначил наказание чуть меньшее, чем просило обвинение: четыре года колонии вместо шести и 17,5 миллионов штрафа вместо 25-ти. Плюс трехлетний запрет на руководящие должности в органах власти и управления.
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