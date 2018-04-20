В конце 2016 года в полицию обратился житель Тольятти, рассказавший, что с парковки одного из спортивных центров был угнан его автомобиль «Лада Гранта». Ущерб потерпевший оценил в 250 тысяч рублей.
Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных в районе места преступления. Их внимание привлек 49-летний мужчина. Позже, в рамках расследования, стражи порядка пришли к выводу, что подозреваемый мог совершить целую серию угонов. За ним было решено установить круглосуточное наблюдение.
Вскоре обнаружилось, что злоумышленник готовится к очередному преступлению. Его задержали с поличным прямо за рулем легковушки, в которую он забрался.
В ходе следствия была доказана причастность обвиняемого к краже еще трех иномарок общей стоимостью около 4,5 миллиона рублей. Кроме этого, ему предъявлено обвинение в подделке идентификационного номера похищенной «Гранты», которую он затем сбыл.
Материалы в отношении тольяттинца направлены в суд для рассмотрения по существу. Ему может прозить до семи лет тюрьмы, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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