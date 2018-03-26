В Самарской области полицейские задержали подозреваемых в серии краж из дачных домов. Сумма причиненного дачникам ущерба оценивается в сотни тысяч рублей.
Предполагаемые серийные грабители дач были задержаны после звонка из СНТ «Зеленая Даль – 1». Звонивший сообщил, что около участка его соседа припарковался незнакомый автомобиль, и двое неизвестных мужчин через окно вытаскивают вещи из домика.
Полицейские приехали в массив и задержали предполагаемых воров. Оба – жители села Выселки. У них изъяли похищенные из домика электроинструменты, бытовую технику, дачный сервиз, наборы газовых приборов, электрокамин и другие вещи, стоимость которых превысила 70 тысяч рублей.
Силовики установили причастность одного из задержанных к другим кражам под Тольятти, в Ставропольском районе. По версии полицейских, 19-летний парень обворовывал дачи в течение как минимум четырех месяцев. В дома он проникал с помощью лома. Были похищены: туристическая палатка, автомобильный прицеп, надувной матрас, акустическая гитара, вертолёт и корабль с пультами управления, а также шкаф с зеркалом – его вор вынес из дачного туалета. Стоимость этих вещей составила почти 110 тысяч рублей. Часть из похищенных предметов нашли дома у подозреваемого и уже вернули законным владельцам.
Уголовные дела возбуждены по фактам четырех эпизодов краж и покушения на кражу, а также по факту умышленного повреждения чужого имущества – пытаясь выкрутить смеситель, вор повредил дверь. На второго задержанного также завели уголовное дело по статье «Кража», сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
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