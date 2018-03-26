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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 23 марта 2018г 
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Материалы по теме:

Мужчину, совершившего 12 краж из офисов и квартир, осудили в Самаре

Мужчину, совершившего 12 краж из офисов и квартир, осудили в Самаре

В Самаре вынесен приговор в отношении 36-летнего мужчины. Он обвинялся в совершении 12 краж.

По информации следствия, злоумышленник проникал в служебные помещения торговых центров и забирал оттуда вещи. Всего он причинил ущерб на сумму в 247 тысяч рублей. Кроме того, однажды 

20 марта 2018, 09:16
В 53 кражах подозревают жителя Ульяновской области

В 53 кражах подозревают жителя Ульяновской области

Полицейские Ставропольского района области расследуют уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Димитровграда. Мужчина подозревается в совершении сразу 53 краж.

По версии правоохранителей, злоумышленник орудовал в 13 населенных пунктах. В пустые жилые дома мужчина проникал разными способами: взламывал замки, а также повреждал 

12 марта 2018, 12:31
В блогах: «Бесхозные коллекторы в Самаре начинает рвать»

В блогах: «Бесхозные коллекторы в Самаре начинает рвать»

Блогер Игорь Кондратьев пишет, что в Самаре начались прорывы на бесхозных коллекторах, которые тянутся в город от Алексеевского свинокомплекса через дачи Красноглинского и Кировского районов.

«Я несколько раз поднимал эту тему на встрече с руководителем «Самарских коммунальных систем», 
1 марта 2018, 07:02
В Самаре менеджер банка украл у своих клиентов 28 тысяч рублей

В Самаре менеджер банка украл у своих клиентов 28 тысяч рублей

Самарская полиция возбудила уголовное дело сразу по шести эпизодам мошенничества. В преступлениях подозревается 24-летний менеджер одного из банков. Причиненный от его действий ущерб оценивается в 28 тысяч рублей.

О том, что банковский клерк нечист на руку, сообщили правоохранителям его же коллеги. 

8 февраля 2018, 10:19
Вор с санками 2 раза наведался на дачу пенсионера в Новокуйбышевске

Вор с санками 2 раза наведался на дачу пенсионера в Новокуйбышевске

В Новокуйбышевске сотрудники полиции задержали нигде не работающего 32-летнего мужчину по подозрению в краже, передает ГУ МВД по Самарской области.

К стражам порядка обратился за помощью 60-летний местный житель. Пенсионер рассказал, что из его дачного дома в садовом товариществе 
3 февраля 2018, 03:04
В Тольятти будут судить серийного угонщика детских колясок и велосипедов

В Тольятти будут судить серийного угонщика детских колясок и велосипедов

В Тольятти предстанет перед судом 34-летний местный житель. Он обвиняется в серии краж, а также покушении на мошенничество.

По версии следствия, с июня по октябрь 2017 года мужчина украл из подъездов жилых домов 2 детские коляски и 7 велосипедов. Общая стоимость 

2 февраля 2018, 03:23
В блогах: про один из самых депрессивных районов Самары

В блогах: про один из самых депрессивных районов Самары

Блогер Игорь Кондратьев пишет про один из самых депрессивных районов Самары – побережье Самарки от Южного моста до Бельского переулка. «Когда я первый раз обследовал эту зону, испытал глубокий шок. Немного успокаивал меня тот факт, что этот район состоит 
18 декабря 2017, 06:36
Минтранс: изымать участки вдоль Волжского шоссе не будут

Минтранс: изымать участки вдоль Волжского шоссе не будут

В областном минтрансе прокомментировали информацию о работах на Волжском шоссе. В рамках ремонта дороги изъятие земельных участков не предусмотрено, сообщили представители ведомства. Будут ликвидироваться строения, построенные незаконно в границах красных линий автомобильной дороги, передает «Волга-Ньюс».  

Напомним, ранее 
13 июня 2017, 09:15
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