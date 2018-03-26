Самарская полиция возбудила уголовное дело сразу по шести эпизодам мошенничества. В преступлениях подозревается 24-летний менеджер одного из банков. Причиненный от его действий ущерб оценивается в 28 тысяч рублей.

О том, что банковский клерк нечист на руку, сообщили правоохранителям его же коллеги. …