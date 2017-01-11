Следователи Жигулевска направили в суд уголовное дело о преступлениях сексуального характера, совершенных в отношении детей. Обвиняемый – 37-летний мужчина. По версии следствия, в апреле 2016 года его жертвами стали пять девочек в возрасте от 11 до 15 лет. Согласно материалам уголовного дела, развратник находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время мужчина находится под стражей и скоро предстанет перед судом. Если вина будет доказана, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.
|
Экс-милиционер из Ангарска признался в убийстве 59 женщин
|
10 января 2017, 03:19
|
Самарских предпринимателей отправили за решетку за хищение 63 миллионов рублей
|
10 января 2017, 02:18
|
В Самарской области две девочки были ранены петардами 1 января
|
9 января 2017, 01:10
|
Дополнительное распределение мест в детсадах Самары проведут 16 января
В Самаре 16 января состоится дополнительное распределение мест в детских садах. Как сообщает мэрия, для участия в процедуре родителям нужно в оставшиеся дни проверить данные в заявлении, размещенном в «Автоматизированной системе управления регионального образования». Если обнаружатся неточности, рекомендуется обратиться в …
|
9 января 2017, 12:31
|
Ученые рассказали, чем особо опасны смартфоны для детей
Ученые пояснили, чем именно использование смартфонов опасно для детского здоровья. Оказывается, систематическое общение с гаджетами приводит к так называемому синдрому «сухого глаза».
|
9 января 2017, 09:08
|
В Самаре осудили организатора финансовой пирамиды, обманувшего пенсионеров
Кировский районный суд Самары вынес приговор Дмитрию Кузьмину, которого обвиняли в мошенничестве. По версии следствия, в феврале два года назад мужчина создал финансовую пирамиду - компанию «Элит-Инвест». До января прошлого года под видом инвестиционной деятельности привлекал деньги физических лиц, обещая …
|
30 декабря 2016, 04:59
|
В блогах: год трагедии
В группе "Каролина и Дима" напоминают, что 29 декабря исполнился ровно год со дня резонансной трагедии в Тольятти. 29 декабря 2015 года пьяный автомобилист сбил юных фигуристов - 15-летнего Диму Ненашева и 14-летнюю Каролину Кликич, которые возвращались с тренировки; …
|
30 декабря 2016, 09:26
|
Самарские налоговики не смогли получить от автодилера 18,5 млн рублей
Компания «Самара-Авто» выиграла судебный спор у инспекции Федеральной налоговой службы по Кировскому району Самары. Предприниматели обратились в областной арбитраж с требованием признать недействительным решение о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение.
По мнению фискалов, компания была должна бюджету 18,5 миллионов рублей …
|
29 декабря 2016, 05:18
|
В Жигулевске 20-летнего парня подозревают в совращении 14-летней девочки
|
29 сентября 2015, 04:34
|
Слесарь из Тольятти домогался до пяти мальчиков
Следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в преступлениях сексуального характера против детей.
По версии следствия, от действий преступника пострадали четверо ребят, не достигших 12-летнего …
|
28 апреля 2014, 11:14