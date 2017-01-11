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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Экс-милиционер из Ангарска признался в убийстве 59 женщин

Экс-милиционер из Ангарска признался в убийстве 59 женщин

Приговоренному к пожизненному лишению свободы за убийство 22 женщин экс-милиционеру из Ангарска предъявили новое обвинение еще по 25 эпизодам. Об этом сегодня информирует ТАСС со ссылкой на следственное управление СКР по Иркутской области. Таким образом, 52-летний Михаил Попков обвиняется в 

10 января 2017, 03:19
Самарских предпринимателей отправили за решетку за хищение 63 миллионов рублей

Самарских предпринимателей отправили за решетку за хищение 63 миллионов рублей

Промышленный районный суд Самары вынес приговор по делу о махинациях с бюджетными деньгами. На скамье подсудимых - директор компании «Алгоритм» Роман Разливанов и директор фирмы «Оверхол Строй-маркет» Галина Варфоломеева.
По версии следствия, три года назад фирма Разливанова выиграла конкурс и 

10 января 2017, 02:18
В Самарской области две девочки были ранены петардами 1 января

В Самарской области две девочки были ранены петардами 1 января

В Сызрани в результате запуска пиротехники прямо в новогоднюю ночь пострадали двое детей. 5-летней девочке осколок петарды ранил глаз. Другая малышка, на год ее младше, получила повреждение бедра. На месте обеим сызранкам врачи скорой оказали медицинскую помощь.

Напомним, в 
9 января 2017, 01:10
Дополнительное распределение мест в детсадах Самары проведут 16 января

Дополнительное распределение мест в детсадах Самары проведут 16 января

В Самаре 16 января состоится дополнительное распределение мест в детских садах. Как сообщает мэрия, для участия в процедуре родителям нужно в оставшиеся дни проверить данные в заявлении, размещенном в «Автоматизированной системе управления регионального образования». Если обнаружатся неточности, рекомендуется обратиться в 

9 января 2017, 12:31
Ученые рассказали, чем особо опасны смартфоны для детей

Ученые рассказали, чем особо опасны смартфоны для детей

Ученые пояснили, чем именно использование смартфонов опасно для детского здоровья. Оказывается, систематическое общение с гаджетами приводит к так называемому синдрому «сухого глаза».
К серии исследований ученые привлекли около сотни детей из Южной Кореи. Как выяснилось, у каждого ребенка, использовавшего гаджет 

9 января 2017, 09:08
В Самаре осудили организатора финансовой пирамиды, обманувшего пенсионеров

В Самаре осудили организатора финансовой пирамиды, обманувшего пенсионеров

Кировский районный суд Самары вынес приговор Дмитрию Кузьмину, которого обвиняли в мошенничестве. По версии следствия, в феврале два года назад мужчина создал финансовую пирамиду - компанию «Элит-Инвест». До января прошлого года под видом инвестиционной деятельности привлекал деньги физических лиц, обещая 

30 декабря 2016, 04:59
В блогах: год трагедии

В блогах: год трагедии

В группе "Каролина и Дима" напоминают, что 29 декабря исполнился ровно год со дня резонансной трагедии в Тольятти. 29 декабря 2015 года пьяный автомобилист сбил юных фигуристов - 15-летнего Диму Ненашева и 14-летнюю Каролину Кликич, которые возвращались с тренировки; 
30 декабря 2016, 09:26
Самарские налоговики не смогли получить от автодилера 18,5 млн рублей

Самарские налоговики не смогли получить от автодилера 18,5 млн рублей

Компания «Самара-Авто» выиграла судебный спор у инспекции Федеральной налоговой службы по Кировскому району Самары. Предприниматели обратились в областной арбитраж с требованием признать недействительным решение о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение.

По мнению фискалов, компания была должна бюджету 18,5 миллионов рублей 

29 декабря 2016, 05:18
В Жигулевске 20-летнего парня подозревают в совращении 14-летней девочки

В Жигулевске 20-летнего парня подозревают в совращении 14-летней девочки


Преступление было совершено в августе. По версии следователей, 20-летний парень вступил в сексуальную связь с 14-летней девочкой. Это случилось в общежитии в жигулевском поселке Зольное.

Сейчас следователи Жигулевска выясняют обстоятельства произошедшего, сообщили в СУ СК России по Самарской 
29 сентября 2015, 04:34
Слесарь из Тольятти домогался до пяти мальчиков

Слесарь из Тольятти домогался до пяти мальчиков

Следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в преступлениях сексуального характера против детей.

По версии следствия, от действий преступника пострадали четверо ребят, не достигших 12-летнего 

28 апреля 2014, 11:14
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