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Материалы по теме:

Виртуальный полигон для боевых стрельб создали ученые в Самаре

Виртуальный полигон для боевых стрельб создали ученые в Самаре

Самарские ученые создали виртуальный полигон для проведения боевых стрельб. Тренажер-демонстратор презентовали в СамГТУ. Студенты военной кафедры смогут получить навыки выживания в боевых условиях прямо в аудитории, не выезжая на полигон.

«Программная часть представляет собой интерактивную трехмерную модель городского квартала, 
21 февраля 2018, 12:53
Город пирамид размером с Манхэттен обнаружили в Мексике

Город пирамид размером с Манхэттен обнаружили в Мексике

Ученые из США сделали большое археологическое открытие. Специалисты обнаружили в мексиканских джунглях древний город пирамид Ангамуко. Он занимает площадь в 26 квадратных километров, что сопоставимо с размерами острова Манхэттен. На его территории находятся более 40 000 фундаментов древних построек. Возраст 
19 февраля 2018, 11:59
Ученые NASA выложили фотографии пингвина с яйцом в космосе

Ученые NASA выложили фотографии пингвина с яйцом в космосе

Американское аэрокосмическое агентство на своем официальном сайте опубликовало фото с 2 галактиками: NGC 2936 и NGC 2937. Астрономы NASA увидели на снимках довольно интересную сцену и сравнили одну галактику с пингвином, 
13 февраля 2018, 02:51
Ученые предупредили об опасных последствиях употребления парного молока

Ученые предупредили об опасных последствиях употребления парного молока

Сотрудники Центра по контролю и профилактике заболеваний США опубликовали пресс-релиз в издании ArsTechnica, в ходе которого установили, что употребление парного молока увеличивает риск заражения бактерией Campylobacter jejuni.

Данная бактерия поражает желудочно-кишечный тракт и вызывает рвоту, лихорадку и диарею. Учитывая тот факт, 

13 февраля 2018, 12:46
Самарские ученые работают над новым космическим спутником

Самарские ученые работают над новым космическим спутником

Специалисты ракетно-космического центра «Прогресс» и Самарского университета разрабатывают новый спутник, который сможет делать стереоскопические снимки поверхности Земли. Новый аппарат будет работать в составе космической группировки. Это позволит скоординировать работу сразу нескольких новых спутников, получивших название «АИСТ-2М».

Планируется, что на основе данных 

7 февраля 2018, 09:19
Самарский университет вошел в ТОП-100 лучших вузов БРИКС

Самарский университет вошел в ТОП-100 лучших вузов БРИКС

Самарский национальный исследовательский университет имени Королёва, входящий в общественную организацию Союз машиностроителей России, занял 93-е место в рейтинге лучших вузов стран БРИКС, составленном британской агентством Quacquarelli Symonds. Первые четыре позиции в списке заняли университеты Китая. Всего в первую сотню попали 

24 ноября 2017, 09:30
Проректор Самарского университета перешел в «белый дом»

Проректор Самарского университета перешел в «белый дом»

Политическая рокировка. Виктор Кузнецов, освободивший место проректора самарского объединенного вуза бывшему вице-губернатору Дмитрию Овчинникову, будет работать в региональном правительстве заместителем руководителя администрации губернатора. После увольнения Овчинникова эту структуру временно возглавляет глава департамента по связям с общественностью и экспертной деятельности Дмитрий 
20 ноября 2017, 01:51
Дмитрий Овчинников рассказал о новом месте работы

Дмитрий Овчинников рассказал о новом месте работы

Врио вице-губернатора Самарской области Дмитрий Овчинников рассказал о новом месте работы. Он сообщил, что решение по его отставке с поста в областном правительстве будет принято сегодня главой региона. Свою дальнейшую карьеру Овчинников продолжит в сфере образования. Он переходит в Самарский 
17 ноября 2017, 02:32
«Яндекс» изменит подачу новостей о знаменитостях

«Яндекс» изменит подачу новостей о знаменитостях

ИТ-компания начала тестировать новый сервис об известных людях. Пользователи смогут с его помощью найти информацию о своих кумирах. Таким образом, интернет-поисковик хочет побороться с «Википедией» за часть ее аудитории.

Принцип работы нового сервиса состоит в следующем: интернет-пользователь вводит в 
17 августа 2015, 04:59
Действия пользователей научатся предугадывать Apple и Google

Действия пользователей научатся предугадывать Apple и Google

В настоящий момент идет работа над новой технологией, суть которой в том, что с ее помощью пользователи будут получать какую-то информацию до того, как они ее запросят. Вполне возможно, технологию внедрят в продукты корпораций уже этой осенью. Однако методы у 
4 августа 2015, 01:56
В социальной сети «ВКонтакте» перестали работать ссылки на Instagram

В социальной сети «ВКонтакте» перестали работать ссылки на Instagram

Крупнейшая российская соцсеть «ВКонтакте» отключила ссылки на фотоприложение Instagram. Это произошло из-за старта собственного аналогичного сервиса Snapster.

Сами ссылки при этом остались, но являются нерабочими. Таким образом компания борется с конкурентами. В дальнейшем данная политика будет только ужесточена, если 
3 августа 2015, 06:13
«Яндекс» возьмет 100 новых сотрудников для борьбы с Google

«Яндекс» возьмет 100 новых сотрудников для борьбы с Google

«Яндекс.Браузер» и мобильные технологии будут выделены в отдельное направление. Главной нового отделения стал Дмитрий Полищук, пишут «Ведомости». Ранее Дмитрий курировал производство мобильных сервисов «Яндекса».

Для полноценной работы вновь созданного отделения будут набраны около ста новых сотрудников в обеих столицах 
13 июля 2015, 02:40
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