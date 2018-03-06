В Самаре разработан прототип сервиса, который позволит пользователям подыскать себе жилье, подходящее под их стиль жизни. В его основе – математический алгоритм, который позволяет учесть различные факторы городской среды. Проектом занимаются ученые из Самарского университета. Сервис предлагает практически индивидуальную настройку, которая объединяет более 20 параметров: цену, район проживания, этаж, площадь квартиры, тип застройки, транспортную доступность, наличие парковок, состояние двора, год постройки и степень износа и другие. Данные предоставляются в виде геоинформационной карты. Сервис позволяет получить полную характеристику интересующей квартиры с помощью одного клика, утверждают ученые. По словам разработчиков, сервис может быть спроецирован на любой город-миллионник.
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Виртуальный полигон для боевых стрельб создали ученые в Самаре
Самарские ученые создали виртуальный полигон для проведения боевых стрельб. Тренажер-демонстратор презентовали в СамГТУ. Студенты военной кафедры смогут получить навыки выживания в боевых условиях прямо в аудитории, не выезжая на полигон.
«Программная часть представляет собой интерактивную трехмерную модель городского квартала, …
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21 февраля 2018, 12:53
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Город пирамид размером с Манхэттен обнаружили в Мексике
Ученые из США сделали большое археологическое открытие. Специалисты обнаружили в мексиканских джунглях древний город пирамид Ангамуко. Он занимает площадь в 26 квадратных километров, что сопоставимо с размерами острова Манхэттен. На его территории находятся более 40 000 фундаментов древних построек. Возраст …
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19 февраля 2018, 11:59
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Ученые NASA выложили фотографии пингвина с яйцом в космосе
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13 февраля 2018, 02:51
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Ученые предупредили об опасных последствиях употребления парного молока
Сотрудники Центра по контролю и профилактике заболеваний США опубликовали пресс-релиз в издании ArsTechnica, в ходе которого установили, что употребление парного молока увеличивает риск заражения бактерией Campylobacter jejuni.
Данная бактерия поражает желудочно-кишечный тракт и вызывает рвоту, лихорадку и диарею. Учитывая тот факт, …
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13 февраля 2018, 12:46
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Самарские ученые работают над новым космическим спутником
Специалисты ракетно-космического центра «Прогресс» и Самарского университета разрабатывают новый спутник, который сможет делать стереоскопические снимки поверхности Земли. Новый аппарат будет работать в составе космической группировки. Это позволит скоординировать работу сразу нескольких новых спутников, получивших название «АИСТ-2М».
Планируется, что на основе данных …
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7 февраля 2018, 09:19
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Самарский университет вошел в ТОП-100 лучших вузов БРИКС
Самарский национальный исследовательский университет имени Королёва, входящий в общественную организацию Союз машиностроителей России, занял 93-е место в рейтинге лучших вузов стран БРИКС, составленном британской агентством Quacquarelli Symonds. Первые четыре позиции в списке заняли университеты Китая. Всего в первую сотню попали …
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24 ноября 2017, 09:30
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Проректор Самарского университета перешел в «белый дом»
Политическая рокировка. Виктор Кузнецов, освободивший место проректора самарского объединенного вуза бывшему вице-губернатору Дмитрию Овчинникову, будет работать в региональном правительстве заместителем руководителя администрации губернатора. После увольнения Овчинникова эту структуру временно возглавляет глава департамента по связям с общественностью и экспертной деятельности Дмитрий …
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20 ноября 2017, 01:51
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Дмитрий Овчинников рассказал о новом месте работы
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17 ноября 2017, 02:32
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«Яндекс» изменит подачу новостей о знаменитостях
ИТ-компания начала тестировать новый сервис об известных людях. Пользователи смогут с его помощью найти информацию о своих кумирах. Таким образом, интернет-поисковик хочет побороться с «Википедией» за часть ее аудитории.
Принцип работы нового сервиса состоит в следующем: интернет-пользователь вводит в …
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17 августа 2015, 04:59
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Действия пользователей научатся предугадывать Apple и Google
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4 августа 2015, 01:56
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В социальной сети «ВКонтакте» перестали работать ссылки на Instagram
Крупнейшая российская соцсеть «ВКонтакте» отключила ссылки на фотоприложение Instagram. Это произошло из-за старта собственного аналогичного сервиса Snapster.
Сами ссылки при этом остались, но являются нерабочими. Таким образом компания борется с конкурентами. В дальнейшем данная политика будет только ужесточена, если …
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3 августа 2015, 06:13
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«Яндекс» возьмет 100 новых сотрудников для борьбы с Google
«Яндекс.Браузер» и мобильные технологии будут выделены в отдельное направление. Главной нового отделения стал Дмитрий Полищук, пишут «Ведомости». Ранее Дмитрий курировал производство мобильных сервисов «Яндекса».
Для полноценной работы вновь созданного отделения будут набраны около ста новых сотрудников в обеих столицах …
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13 июля 2015, 02:40