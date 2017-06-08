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АвтоВАЗ начал выпуск «Весты», которую можно заправлять газом
АвтоВАЗ приступил к производству двухтопливной версии Lada Vesta CNG. Впервые в истории бренда к дилерам поступит автомобиль с серийной газобаллонной установкой, рассчитанной на применение сжатого природного газа. Автомобиль будет работать как на бензине, так и на метане. Использование последнего увеличивает …
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7 июня 2017, 03:21
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АвтоВАЗ готовят к очередной оптимизации
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6 июня 2017, 04:54
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«Лады» научат летать: АвтоВАЗ готов заняться выпуском авиамобилей
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6 июня 2017, 02:10
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АвтоВАЗ будет удерживать цены на автомобили
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5 июня 2017, 10:57
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Новый российский внедорожник «Сталкер» создадут на базе «Нивы»
Росстандарт одобрил выпуск партии из 150 автомобилей «Сталкер». Эта модель была разработана в начале 2000-х тольяттинской компанией «Лада-Тул». Впрочем, в тот период не хватило средств, чтобы наладить массовое производство.
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25 мая 2017, 08:53
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В Сызрани спасатели вытащили из ямы полицейскую Ниву
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24 мая 2017, 07:49
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Стартовало тестирование российского конкурента Windows
В Томске отечественные специалисты проводят тестирование своей операционной системы, которую называют конкурентом коммерческой версии Windows. Государство берет на себя половину стоимости проекта, которая составляет 300 млн рублей.
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15 мая 2017, 12:41
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Деньги ученым: еще один вуз из Самарской области признали опорным
Минобрнауки России определило 22 вуза, которые стали победителями второго этапа конкурса по созданию опорных университетов.
В список попал и Тольяттинский государственный университет. Теперь он будет получать аудиторскую и экспертную поддержку федерального центра, а также дотации из областного бюджета.
Согласно плану реформы высшего …
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18 апреля 2017, 02:53
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«Черви» и там постарались: В Сызрани «Гранта» провалилась в яму
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26 февраля 2017, 04:50
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Команда «Чипов и Дейлов» вытащила в Сызрани провалившуюся под лед «Ниву», есть фото
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19 февраля 2017, 01:59
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ТГУ запустил Сибирскую сеть по изучению изменений климата Земли
Томский государственный университет (ТГУ) запустил работу Сибирской сети по исследованию изменений окружающей среды. В этой деятельности примут участие российские и зарубежные ученые, которые занимаются темой влияния человека на экологию Арктики и Сибири. Результатом их работы должен стать прогноз возможных последствий …
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10 октября 2016, 04:50
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В лицее Томска робот-учитель начнёт вести уроки 1 сентября
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17 мая 2016, 09:43