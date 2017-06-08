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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 6 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 7 июня 2017г 
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Материалы по теме:

АвтоВАЗ начал выпуск «Весты», которую можно заправлять газом

АвтоВАЗ начал выпуск «Весты», которую можно заправлять газом

АвтоВАЗ приступил к производству двухтопливной версии Lada Vesta CNG. Впервые в истории бренда к дилерам поступит автомобиль с серийной газобаллонной установкой, рассчитанной на применение сжатого природного газа. Автомобиль будет работать как на бензине, так и на метане. Использование последнего увеличивает 

7 июня 2017, 03:21
АвтоВАЗ готовят к очередной оптимизации

АвтоВАЗ готовят к очередной оптимизации

АвтоВАЗ получит из федерального бюджета 600 млн рублей на оптимизацию почти 5 тысяч работников, заявил министр труда и соцзащиты страны Максим Топилин. По его словам, программа рассчитана на 2 ближайших года. Средства предназначены на подготовку и переподготовку персонала, частичное возмещение 

6 июня 2017, 04:54
«Лады» научат летать: АвтоВАЗ готов заняться выпуском авиамобилей

«Лады» научат летать: АвтоВАЗ готов заняться выпуском авиамобилей

Президент АвтоВАЗа Николя Мор не исключает, что лет через 20 АвтоВАЗ сможет начать выпускать летающие автомобили.

«У нас есть отличная возможность для производства таких машин потому, что в качестве нашего акционера выступает «Ростех» - тут может быть потенциал на 
6 июня 2017, 02:10
АвтоВАЗ будет удерживать цены на автомобили

АвтоВАЗ будет удерживать цены на автомобили

АвтоВАЗ планирует до конца этого года сохранить текущие цены на автомобили. Об этом заявил президент компании Николя Мор. Концерн в начале января повысил цены на ряд своих автомобилей. Так, стоимость одной из самых популярных моделей марки - Lada Vesta - 

5 июня 2017, 10:57
Новый российский внедорожник «Сталкер» создадут на базе «Нивы»

Новый российский внедорожник «Сталкер» создадут на базе «Нивы»

Росстандарт одобрил выпуск партии из 150 автомобилей «Сталкер». Эта модель была разработана в начале 2000-х тольяттинской компанией «Лада-Тул». Впрочем, в тот период не хватило средств, чтобы наладить массовое производство.
Автоновинка получит 1,7-литровый мотор и 5-ступенчатую АКПП. Внедорожник выполнен на каркасе 

25 мая 2017, 08:53
В Сызрани спасатели вытащили из ямы полицейскую Ниву

В Сызрани спасатели вытащили из ямы полицейскую Ниву

Инцидент случился вчера, 23 мая, около 2-х часов ночи на улице Молодогвардейская.
Стражи порядка на служебном автомобиле Нива ехали на вызов, однако возле одного из домов вазовский внедорожник в темноте основательно застрял в яме, залитой водой. Все попытки выбраться самостоятельно 
24 мая 2017, 07:49
Стартовало тестирование российского конкурента Windows

Стартовало тестирование российского конкурента Windows

В Томске отечественные специалисты проводят тестирование своей операционной системы, которую называют конкурентом коммерческой версии Windows. Государство берет на себя половину стоимости проекта, которая составляет 300 млн рублей.
Об этой работе рассказывает сайт Томского госуниверситета. Новый продукт даст возможность российским производителям 

15 мая 2017, 12:41
Деньги ученым: еще один вуз из Самарской области признали опорным

Деньги ученым: еще один вуз из Самарской области признали опорным

Минобрнауки России определило 22 вуза, которые стали победителями второго этапа конкурса по созданию опорных университетов.

В список попал и Тольяттинский государственный университет. Теперь он будет получать аудиторскую и экспертную поддержку федерального центра, а также дотации из областного бюджета.

Согласно плану реформы высшего 

18 апреля 2017, 02:53
«Черви» и там постарались: В Сызрани «Гранта» провалилась в яму

«Черви» и там постарались: В Сызрани «Гранта» провалилась в яму

Вчера, 25 февраля, около 6 часов вечера в Сызрани на улице Фридриха Энгельса в дорожную яму провалился автомобиль Лада Гранта, передает «КТВ Луч».

По словам очевидцев, водитель вазовской легковушки ехал в сторону таксомоторного парка и в темноте не заметил 
26 февраля 2017, 04:50
Команда «Чипов и Дейлов» вытащила в Сызрани провалившуюся под лед «Ниву», есть фото

Команда «Чипов и Дейлов» вытащила в Сызрани провалившуюся под лед «Ниву», есть фото

Вчера, 18 февраля, ночью на ГЭТу Сызранской ГЭС проходила настоящая спасательная операция – поздно вечером там под лед провалилась Нива. По предварительным данным, молодые люди выехали на реку Сызранка в районе Уваровки и доехали до «двухгорья». Там их машина и 
19 февраля 2017, 01:59
ТГУ запустил Сибирскую сеть по изучению изменений климата Земли

ТГУ запустил Сибирскую сеть по изучению изменений климата Земли

Томский государственный университет (ТГУ) запустил работу Сибирской сети по исследованию изменений окружающей среды. В этой деятельности примут участие российские и зарубежные ученые, которые занимаются темой влияния человека на экологию Арктики и Сибири. Результатом их работы должен стать прогноз возможных последствий 

10 октября 2016, 04:50
В лицее Томска робот-учитель начнёт вести уроки 1 сентября

В лицее Томска робот-учитель начнёт вести уроки 1 сентября

В отечественных СМИ появилась информация о том, что в лицее города Томск с 1 сентября робот начнёт учить детей. Его собирают студенты Томского политехнического университета.

На сайте вуза уже появилась информация, что первым местом «работы» робота станет Томский лицей 
17 мая 2016, 09:43
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