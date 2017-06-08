Президент АвтоВАЗа Николя Мор не исключает, что лет через 20 АвтоВАЗ сможет начать выпускать летающие автомобили.



«У нас есть отличная возможность для производства таких машин потому, что в качестве нашего акционера выступает «Ростех» - тут может быть потенциал на …