Деньги на ‍финансирование «Новы» из Новокуйбышевска в новом сезоне не выделялись



Напомним, ранее волейболисты обратились … Средства от министерства спорта Самарской области на финансирование волейбольного клуба «Нова» из Новокуйбышевска не поступали, в связи с этим и возникли долги по зарплате перед спортсменами. Об этом сообщили представители команды на своем официальном сайте.Напомним, ранее волейболисты обратились