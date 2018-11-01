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В блогах: в Самаре снесли ДК "Мир". Теперь там "воткнут" ТЦ "Кирыч"?
Блогер Александр Жоголев поведал про печальную судьбу бывшего самарского Дома культуры "Мир" на Заводском шоссе.
"Долго наблюдал я за этим ДК, построенным в 1953 году. Всё искренне надеялся, что отреставрируют здание, - пишет автор. - И вот на …
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1 ноября 2018, 05:13
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В блогах: Агутин «насыпал соль на рану» жителям Тольятти
Неслабое виртуальное переживание среди тольяттинцев спровоцировал в Instagram известный певец и музыкант Леонид Агутин. Вчера, 31 октября, он выступал в Автограде. А перед концертом разместил на своей страничке, казалось бы, безобидное фото. «Вечереет. На закате. Подбираемся к Тольятти…» - …
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1 ноября 2018, 05:06
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В Самаре трех адвокатов будут судить за передачу взятки и мошенничество
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1 ноября 2018, 04:59
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В Самаре пустили дополнительный рейс по маршруту №61
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1 ноября 2018, 04:36
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В Самарской области школы получат 41 новый автобус
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1 ноября 2018, 03:11
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На расширенном заседании правительства Самарской области обсудили главный финансовый документ региона
Бюджет Самарской области на следующий год планируется с небольшим профицитом, несмотря на то, что выпадающие доходы из-за изменений в законодательстве превысят 6 миллиардов рублей. В среду проект главного финансового документа обсудили на расширенном заседании регионального правительства. В мероприятии приняли участие …
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31 октября 2018, 10:17
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Деньги на финансирование «Новы» из Новокуйбышевска в новом сезоне не выделялись
Средства от министерства спорта Самарской области на финансирование волейбольного клуба «Нова» из Новокуйбышевска не поступали, в связи с этим и возникли долги по зарплате перед спортсменами. Об этом сообщили представители команды на своем официальном сайте.
Напомним, ранее волейболисты обратились …
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31 октября 2018, 11:32
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На заседании правительства Самарской области обсудят прогнозы и бюджет
В эти минуты в губернской столице началось расширенное заседание правительства Самарской области под председательством губернатора Дмитрия Азарова. На повестке дня сегодня - итоги социально-экономического развития региона, прогнозы на 2019-2020 годы, а также внесение на рассмотрение в Самарскую губернскую думу проекта …
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31 октября 2018, 10:32
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Самара,Тольятти и Новокуйбышевск включены в проект «Умный город»
Самара, Тольятти и Новокуйбышевск вошли в федеральный проект «Умный город». Об этом стало известно в ходе заседания рабочей группы при минстрое России. В трех городах региона будут претворять в жизнь пилотные проекты технологических решений, комплексов и программных продуктов. Как …
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26 октября 2018, 12:50