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«Бункер S» Эфир передачи от 30.10.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 30.10.2018  
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Материалы по теме:

В блогах: в Самаре снесли ДК

В блогах: в Самаре снесли ДК "Мир". Теперь там "воткнут" ТЦ "Кирыч"?

Блогер Александр Жоголев поведал про печальную судьбу бывшего самарского Дома культуры "Мир" на Заводском шоссе.

"Долго наблюдал я за этим ДК, построенным в 1953 году. Всё искренне надеялся, что отреставрируют здание, - пишет автор. - И вот на 
1 ноября 2018, 05:13
В блогах: Агутин «насыпал соль на рану» жителям Тольятти

В блогах: Агутин «насыпал соль на рану» жителям Тольятти

Неслабое виртуальное переживание среди тольяттинцев спровоцировал в Instagram известный певец и музыкант Леонид Агутин. Вчера, 31 октября, он выступал в Автограде. А перед концертом разместил на своей страничке, казалось бы, безобидное фото. «Вечереет. На закате. Подбираемся к Тольятти…» - 
1 ноября 2018, 05:06
В Самаре трех адвокатов будут судить за передачу взятки и мошенничество

В Самаре трех адвокатов будут судить за передачу взятки и мошенничество

В суд Октябрьского района направлено уголовное дело в отношении трех членов некоммерческого партнерства коллегии адвокатов Самарской области «Дэ-юре» и ПАСО СОКА. В зависимости от роли каждого их подозревают в посредничестве во взяточничестве и мошенничестве.

По версии следствия, в 2015 
1 ноября 2018, 04:59
В Самаре пустили дополнительный рейс по маршруту №61

В Самаре пустили дополнительный рейс по маршруту №61

В Самаре по просьбам жителей домов по улице Солнечной изменилось расписание автобуса №61. До 9 ноября в тестовом режиме организован дополнительный утренний рейс. Автобус будет выезжать в 06:00 от остановки «Улица XXII Партсъезда». Он будет двигаться в сторону «ТЦ «Колизей», 
1 ноября 2018, 04:36
В Самарской области школы получат 41 новый автобус

В Самарской области школы получат 41 новый автобус

Автопарки школ в Самарской области пополнились: для учеников губернии закуплен 41 новый автобус за счет регионального бюджета. Кроме того, до конца года в образовательные учреждения запланирована поставка 27 автобусов, но уже за счет федеральной казны.

30 октября школы получили 
1 ноября 2018, 03:11
На расширенном заседании правительства Самарской области обсудили главный финансовый документ региона

На расширенном заседании правительства Самарской области обсудили главный финансовый документ региона

Бюджет Самарской области на следующий год планируется с небольшим профицитом, несмотря на то, что выпадающие доходы из-за изменений в законодательстве превысят 6 миллиардов рублей. В среду проект главного финансового документа обсудили на расширенном заседании регионального правительства. В мероприятии приняли участие 
31 октября 2018, 10:17
Деньги на ‍финансирование «Новы» из Новокуйбышевска в новом сезоне не выделялись

Деньги на ‍финансирование «Новы» из Новокуйбышевска в новом сезоне не выделялись

Средства от министерства спорта Самарской области на финансирование волейбольного клуба «Нова» из Новокуйбышевска не поступали, в связи с этим и возникли долги по зарплате перед спортсменами. Об этом сообщили представители команды на своем официальном сайте.

Напомним, ранее волейболисты обратились 
31 октября 2018, 11:32
На заседании правительства Самарской области обсудят прогнозы и бюджет

На заседании правительства Самарской области обсудят прогнозы и бюджет

В эти минуты в губернской столице началось расширенное заседание правительства Самарской области под председательством губернатора Дмитрия Азарова. На повестке дня сегодня - итоги социально-экономического развития региона, прогнозы на 2019-2020 годы, а также внесение на рассмотрение в Самарскую губернскую думу проекта 
31 октября 2018, 10:32
Самара,Тольятти и Новокуйбышевск включены в проект «Умный город»

Самара,Тольятти и Новокуйбышевск включены в проект «Умный город»

Самара, Тольятти и Новокуйбышевск вошли в федеральный проект «Умный город». Об этом стало известно в ходе заседания рабочей группы при минстрое России. В трех городах региона будут претворять в жизнь пилотные проекты технологических решений, комплексов и программных продуктов. Как 
26 октября 2018, 12:50
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