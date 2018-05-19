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Минтранс просит разрешить контролерам проверять документы пассажиров
В России контролерам в общественном транспорте предлагают разрешить проверять паспорта у пассажиров. Минтранс направил соответствующее предложение в правительство. По действующему законодательству, требовать предъявления документов имеют право только полицейские. По мнению экспертов, граждане вряд ли воспримут новшество положительно. Но оно позволит …
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26 марта 2018, 05:59
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«Иван Иванович, чего дожидаетесь?»: По только что отремонтированному Московскому шоссе уже пошли трещины
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11 марта 2018, 02:25
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Областной Минтранс накажут за лишние сваи
Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области оштрафуют на 78 тысяч рублей. Такое решение принял Арбитражный суд, куда с соответствующим заявлением обратилось Средне-Поволжскоге управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Как говорится в заявлении надзорного ведомства, в …
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22 января 2018, 05:03
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Минтранс зовет самарцев обсудить движение по Московскому шоссе
В Самаре в здании областного министерства транспорта и автомобильных дорог состоится встреча с общественностью, посвященная вопросу обеспечения безопасности дорожного движения на Московском шоссе. Как уже сообщала «ТЕРРА», в рамках подготовки к ЧМ-2018 проводится реконструкция девятикилометрового участка Московского шоссе от проспекта …
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16 января 2018, 03:21