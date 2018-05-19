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«Бункер S» Эфир передачи от 15 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 18 мая 2018г  
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7 марта, перед праздничной четырёхдневкой, в районе пересечения Московского шоссе с улицей Потапова случилась коммунальная авария. В близлежащем частном секторе перекрыли воду, потом ее дали, но вчера, 10 марта, местные жители снова начали бить тревогу. Но уже по другому поводу. 
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Областной Минтранс накажут за лишние сваи

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области оштрафуют на 78 тысяч рублей. Такое решение принял Арбитражный суд, куда с соответствующим заявлением обратилось Средне-Поволжскоге управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Как говорится в заявлении надзорного ведомства, в 
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Минтранс зовет самарцев обсудить движение по Московскому шоссе

Минтранс зовет самарцев обсудить движение по Московскому шоссе

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16 января 2018, 03:21
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