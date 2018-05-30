С наступлением теплого сезона многие мужчины устремляются в фитнес-залы или на площадки воркаут, чтобы сбросить набранные за зиму килограммы, привести фигуру в порядок или подправить рельеф мышц. Перед теми, кто впервые решил отправиться в фитнес-зал, встает вопрос о том, какой должна быть одежда для фитнеса
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В "маст-хэв" фитнес-гардероба для мужчин входит: футболка, олимпийка и штаны. Главная задача футболки – обеспечивать телу комфортную тренировку, а также не сковывать движения. Вопреки распространенному убеждению футболки лучше выбирать не из хлопковых тканей. Хлопковые футболки хоть и обладают прекрасной вентиляцией и отлично «дышат», быстро намокают и начинают липнуть к телу, что создает большие неудобства во время тренировок. Лучше приобретать модели, сделанные из синтетических инновационных тканей. Например, известный спортивный бренд PUMA использует в своих материалах новейшие технологии: THERMO-R ACTV, которая адаптируется к микроклимату тела, не позволяя ему перегреваться, и dryCELL, обладающая способностью выводить влагу наружу, оставляя кожу сухой.
Штаны должны быть достаточно свободными и не мешать движениям. Чтобы выбрать правильный размер, во время примерки следует присесть на корточки, а также поднять ногу под углом 90 градусов. Если при этих движениях вам комфортно – значит, штаны подходят по размеру и фасону. Обычный трикотаж быстро теряет форму, поэтому правильнее, чтобы штаны также были сшиты из современных материалов. В спортивных штанах нелишними будут карманы на молнии, куда можно спрятать ценные вещи без боязни их потерять. Резинка внизу штанин – дело вкуса. На сайте PUMA представлены как прямые и зауженные модели, так и модели свободного кроя с резинками.
Еще один "маст-хэв" формы для спорта – олимпийка или трикотажная куртка. Разгоряченное после тренировок тело становится легкой добычей для простуд. Олимпийка снизит риск подхватить заболевание. Кроме того, олимпийку можно носить и в повседневной жизни, сделав ее яркой деталью образа в стиле кэжуал или стрит-стайл.
К одежде необходимо добавить хорошие кроссовки и ряд полезных аксессуаров – например, перчатки для тренажерного зала и холдер для мобильного телефона. На сегодняшний день существует множество полезных спортивных приложений, поэтому, закрепив телефон на руке, вы сможете использовать их или слушать любимую музыку. Понадобится вам и специальная спортивная бутылка для воды – она удобна тем, что позволяет пить воду прямо на бегу, не теряя времени на закрывание и открывание крышки.
И последний совет. Выбирайте одежду и аксессуары только от проверенных производителей. Брендовая одежда прослужит несколько лет и сделает занятия спортом максимально комфортными и удобными.