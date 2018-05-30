В РФ может появиться профессия «специалист по фитнесу» В Российской Федерации в недалеком будущем могут официально узаконить профессию специалиста по фитнесу. Этот вопрос в настоящее время прорабатывается в думском комитете по физической культуре.

Эта тема поднималась на днях и в Общественной палате. По итогам обсуждения появилось решение о …