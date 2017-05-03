Погода на вторые праздничные майские выходные преподнесет самарцам неприятный сюрприз. К субботе в городе похолодает до пяти градусов - это ночью. Днем воздух будет прогреваться до 11-14. При этом все четыре дня, когда вся страна официально отдыхает, в областной столице будет идти дождь, говорят синоптики. По их прогнозам, дождливая и прохладная погода продержится в нашем регионе до следующей пятницы, 12 мая.
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Угроза лесных пожаров: в Самарской области объявлено штормовое предупреждение!
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2 мая 2017, 07:17
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В Самаре температура приблизится к +30, но потом похолодает и пойдет дождь
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2 мая 2017, 05:42
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Самара под угрозой пыльных бурь
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27 апреля 2017, 09:21
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Когда в Самаре наступит жара?
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25 апреля 2017, 09:13
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На дорогах Самары стало опаснее из-за дождя
На сайте ГУ МВД России по Самарской области опубликовано обращение к самарским автомобилистам в связи с дождливой погодой.
«В начальной фазе дождя резко снижается коэффициент сцепления колес с дорогой, увеличивается опасность заносов и потери управляемости автомобилем, в несколько раз возрастает тормозной …
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24 апреля 2017, 01:00
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В Самарскую область пришли дожди
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17 апреля 2017, 04:53
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В Самаре похолодает и может начаться дождь
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14 апреля 2017, 05:08
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На 20 марта пришлось сразу несколько праздников
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20 марта 2017, 01:32
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10 тысяч человек пришли в Самаре на празднование воссоединения Крыма с Россией
Сегодня, 18 марта, в Самаре на площади имени Куйбышева отметили трехлетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Участников праздника поздравили официальные лица и почетные гости. Как пишет «Волга Ньюс», на торжественное мероприятие пришло около 10 тыс. человек.
Праздничные …
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18 марта 2017, 06:13
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В России сегодня отмечается сразу несколько праздников
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21 сентября 2016, 03:08
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В Самаре на Дне России выступил Валерий Кипелов, есть фото
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13 июня 2016, 12:35
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В России хотят ввести выходной за участие в выборах
Для россиян предлагают установить дополнительный оплачиваемый выходной за участие в голосовании на выборах. Соответствующая поправка в Трудовой кодекс рассматривают в Госдуме. По мнению депутатов, это простимулирует граждан к походу на избирательный участок, а результаты покажут более четкую картину политических предпочтений. …
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27 августа 2015, 04:53
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Британские ученые вычислили самый неудачный день недели
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3 августа 2015, 01:03
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В выходные в Самаре будут дожди
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17 июля 2015, 11:31
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Россиянам наметили 29 выходных дней в 2016 году
В разгар лета Минтруд России распланировал для граждан страны праздничные выходные дни на 2016 год. Соответствующий проект закона уже подготовлен. Согласно документу, в следующем году все россияне будут отмечать федеральные праздники 29 календарных дней, из которых 10 приходятся на новогодние каникулы.
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23 июня 2015, 02:14