Россиянам наметили 29 выходных дней в 2016 году … В разгар лета Минтруд России распланировал для граждан страны праздничные выходные дни на 2016 год. Соответствующий проект закона уже подготовлен. Согласно документу, в следующем году все россияне будут отмечать федеральные праздники 29 календарных дней, из которых 10 приходятся на новогодние каникулы.