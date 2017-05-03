  • Новости
    \/news
    /news/shashlyki-pod-ugrozoy-v-vyhodnye-pogoda-prepodneset-samarcam-nepriyatnyy-syurpriz/03052017-1429
    • Новости Самары
      \/news\/news_region
      /news/shashlyki-pod-ugrozoy-v-vyhodnye-pogoda-prepodneset-samarcam-nepriyatnyy-syurpriz/03052017-1429
    • Новости России
      \/news\/news_rus
      /news/shashlyki-pod-ugrozoy-v-vyhodnye-pogoda-prepodneset-samarcam-nepriyatnyy-syurpriz/03052017-1429
    • Новости мира
      \/news\/new_world
      /news/shashlyki-pod-ugrozoy-v-vyhodnye-pogoda-prepodneset-samarcam-nepriyatnyy-syurpriz/03052017-1429
  • Видео
    \/video
    /news/shashlyki-pod-ugrozoy-v-vyhodnye-pogoda-prepodneset-samarcam-nepriyatnyy-syurpriz/03052017-1429
  • Передачи
    \/programs
    /news/shashlyki-pod-ugrozoy-v-vyhodnye-pogoda-prepodneset-samarcam-nepriyatnyy-syurpriz/03052017-1429
  • Программа передач
    \/schedule
    /news/shashlyki-pod-ugrozoy-v-vyhodnye-pogoda-prepodneset-samarcam-nepriyatnyy-syurpriz/03052017-1429
  • Онлайн
    \/online
    /news/shashlyki-pod-ugrozoy-v-vyhodnye-pogoda-prepodneset-samarcam-nepriyatnyy-syurpriz/03052017-1429
  • Партнеры
    \/air
    /news/shashlyki-pod-ugrozoy-v-vyhodnye-pogoda-prepodneset-samarcam-nepriyatnyy-syurpriz/03052017-1429
    • «Русское Радио»
      \/air\/rusradio
      /news/shashlyki-pod-ugrozoy-v-vyhodnye-pogoda-prepodneset-samarcam-nepriyatnyy-syurpriz/03052017-1429
    • Радио DFM
      \/air\/dfm
      /news/shashlyki-pod-ugrozoy-v-vyhodnye-pogoda-prepodneset-samarcam-nepriyatnyy-syurpriz/03052017-1429
    • Телеканал «ТЕРРА - РЕН ТВ»
      \/air\/terra
      /news/shashlyki-pod-ugrozoy-v-vyhodnye-pogoda-prepodneset-samarcam-nepriyatnyy-syurpriz/03052017-1429
    • Матч ТВ
      \/air\/matchtv
      /news/shashlyki-pod-ugrozoy-v-vyhodnye-pogoda-prepodneset-samarcam-nepriyatnyy-syurpriz/03052017-1429
  • Блоги
    \/blogs
    /news/shashlyki-pod-ugrozoy-v-vyhodnye-pogoda-prepodneset-samarcam-nepriyatnyy-syurpriz/03052017-1429
  • О компании
    \/about
    /news/shashlyki-pod-ugrozoy-v-vyhodnye-pogoda-prepodneset-samarcam-nepriyatnyy-syurpriz/03052017-1429
    • Контакты
      \/contacts
      /news/shashlyki-pod-ugrozoy-v-vyhodnye-pogoda-prepodneset-samarcam-nepriyatnyy-syurpriz/03052017-1429
    • История развития
      \/about\/history
      /news/shashlyki-pod-ugrozoy-v-vyhodnye-pogoda-prepodneset-samarcam-nepriyatnyy-syurpriz/03052017-1429
    • Награды
      \/about\/award
      /news/shashlyki-pod-ugrozoy-v-vyhodnye-pogoda-prepodneset-samarcam-nepriyatnyy-syurpriz/03052017-1429
    • Вакансии
      \/about\/vacancy
      /news/shashlyki-pod-ugrozoy-v-vyhodnye-pogoda-prepodneset-samarcam-nepriyatnyy-syurpriz/03052017-1429
    • Пресс-релизы
      \/about\/press
      /news/shashlyki-pod-ugrozoy-v-vyhodnye-pogoda-prepodneset-samarcam-nepriyatnyy-syurpriz/03052017-1429
    • Руководство компании
      \/about\/direction
      /news/shashlyki-pod-ugrozoy-v-vyhodnye-pogoda-prepodneset-samarcam-nepriyatnyy-syurpriz/03052017-1429
    • Акционерам
      \/about\/shareholder
      /news/shashlyki-pod-ugrozoy-v-vyhodnye-pogoda-prepodneset-samarcam-nepriyatnyy-syurpriz/03052017-1429
  • Реклама
    \/advert
    /news/shashlyki-pod-ugrozoy-v-vyhodnye-pogoda-prepodneset-samarcam-nepriyatnyy-syurpriz/03052017-1429
    • Реклама на сайте
      \/advert\/advert\/site-price
      /news/shashlyki-pod-ugrozoy-v-vyhodnye-pogoda-prepodneset-samarcam-nepriyatnyy-syurpriz/03052017-1429
    • Прайс-лист
      \/advert\/price
      /news/shashlyki-pod-ugrozoy-v-vyhodnye-pogoda-prepodneset-samarcam-nepriyatnyy-syurpriz/03052017-1429
    • Руководители отделов
      \/advert\/advert\/direction
      /news/shashlyki-pod-ugrozoy-v-vyhodnye-pogoda-prepodneset-samarcam-nepriyatnyy-syurpriz/03052017-1429
    • Рейтинги
      \/advert\/node\/77
      /news/shashlyki-pod-ugrozoy-v-vyhodnye-pogoda-prepodneset-samarcam-nepriyatnyy-syurpriz/03052017-1429
    • Заказать звонок
      \/call_terra
      /news/shashlyki-pod-ugrozoy-v-vyhodnye-pogoda-prepodneset-samarcam-nepriyatnyy-syurpriz/03052017-1429
2
49
25
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 2 мая 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
             888888   .d8888b.   888                  d888    88888888888 
               "88b  d88P  Y88b  888                 d8888        888     
                888       .d88P  888                   888        888     
  .d88b.        888      8888"   888       888  888    888        888     
 d8P  Y8b       888       "Y8b.  888       888  888    888        888     
 88888888       888  888    888  888       888  888    888        888     
 Y8b.           88P  Y88b  d88P  888       Y88b 888    888        888     
  "Y8888        888   "Y8888P"   88888888   "Y88888  8888888      888     
              .d88P                                                       
            .d88P"                                                        
           888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Угроза лесных пожаров: в Самарской области объявлено штормовое предупреждение!

Угроза лесных пожаров: в Самарской области объявлено штормовое предупреждение!

На сайте Приволжского УГМС опубликовано штормовое предупреждение.

«2 мая местами, 3-4 мая в большинстве районов Самарской области ожидается высокая пожарная опасность лесов (4-й класс)», - сообщают метеорологи.

Как уже сообщала «ТЕРРА», во вторник на территории региона температура воздуха 
2 мая 2017, 07:17
В Самаре температура приблизится к +30, но потом похолодает и пойдет дождь

В Самаре температура приблизится к +30, но потом похолодает и пойдет дождь

Самарские синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни. Днем во вторник, 2 мая, на территории региона ожидается до +27 градусов по Цельсию. Однако уже на следующий день температура понизится, пройдет дождь и возможна гроза, сообщается на сайте Приволжского УГМС.
2 мая 2017, 05:42
Самара под угрозой пыльных бурь

Самара под угрозой пыльных бурь

Блогер Нина Дюкова рассказала про Генковскую лесную полосу в Чапаевском лесничестве. "Уже более 100 лет она служит защитой от пыльных бурь, зарождающихся в пустынях Средней Азии. Жестокие суховеи стали причиной неурожая и страшного голода в 1891-м, а позднее и в 
27 апреля 2017, 09:21
Когда в Самаре наступит жара?

Когда в Самаре наступит жара?

Приволжское УГМС опубликовало прогноз погоды в Самарской области на ближайшие дни. Согласно сообщению на сайте ведомства, температура воздуха приблизится к +20 градусам по Цельсию уже к выходным. Уже днем в четверг, 27 апреля, ожидается до 19 градусов тепла, без осадков.

«Небольшой 

25 апреля 2017, 09:13
На дорогах Самары стало опаснее из-за дождя

На дорогах Самары стало опаснее из-за дождя

На сайте ГУ МВД России по Самарской области опубликовано обращение к самарским автомобилистам в связи с дождливой погодой.

«В начальной фазе дождя резко снижается коэффициент сцепления колес с дорогой, увеличивается опасность заносов и потери управляемости автомобилем, в несколько раз возрастает тормозной 

24 апреля 2017, 01:00
В Самарскую область пришли дожди

В Самарскую область пришли дожди

По данным Приволжского УГМС, погода в регионе на этой неделе будет формироваться серией циклонов. Дождь будут сопровождать порывы ветра. Тем не менее, температура воздуха будет преимущественно комфортной. Ночью +1 +6, днем до +18. Однако уже в пятницу на территории губернии 

17 апреля 2017, 04:53
В Самаре похолодает и может начаться дождь

В Самаре похолодает и может начаться дождь

Синоптики прогнозирует похолодание и небольшой дождь в предстоящие выходные. Ожидается понижение температуры воздуха на пять градусов – до 8 – 13 градусов Цельсия. Ночью направление ветра начнет меняться, и днем в субботу, 15 апреля, порывы могут усилиться до 15 метров 
14 апреля 2017, 05:08
На 20 марта пришлось сразу несколько праздников

На 20 марта пришлось сразу несколько праздников

Сегодняшний день богат на праздники. 20 марта отмечается всемирный День Земли и День весеннего равноденствия, когда солнце визуально пересекает экватор, переходя из южного полушария в северное. Сегодня  во всех странах день почти равен ночи.
20 марта также считается международным днем  

20 марта 2017, 01:32
10 тысяч человек пришли в Самаре на празднование воссоединения Крыма с Россией

10 тысяч человек пришли в Самаре на празднование воссоединения Крыма с Россией

Сегодня, 18 марта, в Самаре на площади имени Куйбышева отметили трехлетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Участников праздника поздравили официальные лица и почетные гости. Как пишет «Волга Ньюс», на торжественное мероприятие пришло около 10 тыс. человек.

Праздничные 
18 марта 2017, 06:13
В России сегодня отмечается сразу несколько праздников

В России сегодня отмечается сразу несколько праздников

Сегодняшний день богат на праздники. Во-первых, 21 сентября считается  Днем  воинской славы России. В  этот день в 1380 году русские полки во главе с великим князем Дмитрием Донским победили монголо-татарские войска в ходе Куликовской битвы.
Во-вторых, в третий вторник сентября, 

21 сентября 2016, 03:08
В Самаре на Дне России выступил Валерий Кипелов, есть фото

В Самаре на Дне России выступил Валерий Кипелов, есть фото

Сегодня на площади им. Куйбышева концертную программу завершала группа "Кипелов". Около часа исполняла свои хиты, в том числе "Беспечный ангел", "Я свободен" и "Воля и разум". Самарцы подпевали, кричали и аплодировали. Многие снимали выступление своего кумира на телефоны. Валерий Кипелов 
13 июня 2016, 12:35
В России хотят ввести выходной за участие в выборах

В России хотят ввести выходной за участие в выборах

Для россиян предлагают установить дополнительный оплачиваемый выходной за участие в голосовании на выборах. Соответствующая поправка в Трудовой кодекс рассматривают в Госдуме. По мнению депутатов, это простимулирует граждан к походу на избирательный участок, а результаты покажут более четкую картину политических предпочтений. 
27 августа 2015, 04:53
Британские ученые вычислили самый неудачный день недели

Британские ученые вычислили самый неудачный день недели

Для тех, кто работает в пятидневном режиме, самый плохой день - вторник. Это выяснилось в ходе эксперимента, в котором приняли участие двадцать тысяч британцев. Велось наблюдение за эмоциональным состоянием людей на протяжении недели. В итоге выяснилось, что большая часть людей 
3 августа 2015, 01:03
В выходные в Самаре будут дожди

В выходные в Самаре будут дожди

Начиная с сегодняшнего дня и в течение выходных в Самарской области возможны дожди и даже грозы, сообщают синоптики.
 
Несмотря на облачность, небо будет периодически проясняться, а дневная температура продержится на отметке около 20-25 градусов выше ноля. По ночам воздух будет холодным 
17 июля 2015, 11:31
Россиянам наметили 29 выходных дней в 2016 году

Россиянам наметили 29 выходных дней в 2016 году

В разгар лета Минтруд России распланировал для граждан страны праздничные выходные дни на 2016 год. Соответствующий проект закона уже подготовлен. Согласно документу, в следующем году все россияне будут отмечать федеральные праздники 29 календарных дней, из которых 10 приходятся на новогодние каникулы.
23 июня 2015, 02:14
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна