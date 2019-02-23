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Новости о потребительской корзине, просроченных продуктах, уменьшении размеров дорожных знаков, судьбе кондукторов после введения валидаторов в Самаре и коррупции в регионе – весело и со смыслом. 
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«Лучше, чем крем для бритья»: Сызранка на 23 февраля решила подарить парню интимный танец

«Лучше, чем крем для бритья»: Сызранка на 23 февраля решила подарить парню интимный танец

Одна из молодых сызранок решила на 23 февраля решила подарить своему парню интимный танец.

Однако, сомневаясь в своем решении, девушка спросила совета в местном паблике «По секрету Сызрань». И получила настоящий хайп в камментах. Женщины идею в целом 
23 февраля 2019, 04:05
В Сызрани неизвестные стреляли в собаку, а затем увезли ее от хозяина

В Сызрани неизвестные стреляли в собаку, а затем увезли ее от хозяина

В Сызрани произошла скандальная история: неизвестные выстрелили в собаку и отобрали ее у хозяина. Это случилось в первом часу дня 21 февраля около дома № 18 на проспекте 50 лет Октября. По словам владельца собаки, он на несколько минут оставил 
23 февраля 2019, 08:35
В Сызрани без тепла остались два десятка домов, станция Скорой помощи, детсады и школы

В Сызрани без тепла остались два десятка домов, станция Скорой помощи, детсады и школы

В четверг рано утром, 21 февраля, в Сызрани произошла крупная коммунальная авария. В 09:30 на тепловых сетях на трубопроводе диаметром 370 мм около дома № 92 по улице Кирова зафиксировали порыв. От горячей воды и тепла были отключены два десятка 
21 февраля 2019, 01:00
В Сызрани от пневмонии скончались три человека

В Сызрани от пневмонии скончались три человека

С начала этого года в Сызрани скончались от пневмонии три человека. Все пациенты обращались за помощью к врачам несвоевременно, пишет ktv-ray.ru. Между тем, сейчас у 87 жителей города диагностирована внебольничная пневмония, у большинства из них заболевание характеризуется как средней 
20 февраля 2019, 09:20
5-месячный малыш пострадал в ДТП под Сызранью

5-месячный малыш пострадал в ДТП под Сызранью

Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, 34-летние родители и ребенок, которому исполнилось всего 5 месяцев, выехали из Сызрани в Тольятти рано утром в пятницу, 8 февраля. За рулем Hyundai Solaris находился отец. Отъехав около 8 километров от Сызрани перед 

10 февраля 2019, 06:46
В Тольятти выстроили из «приор» новогоднюю елку, есть видео

В Тольятти выстроили из «приор» новогоднюю елку, есть видео

Тольяттинский клуб "Lada Priora" решил необычным образом поздравить россиян с наступающим Новым годом. Они собрали несколько десятков своих автомобилей и «выложили» из них на одной из дорог в огромную елку. В качестве "гирлянд" для украшения главного символа праздника автомобилисты использовали 
31 декабря 2016, 06:46
АвтоВАЗ перейдет на 3-х дневную рабочую неделю

АвтоВАЗ перейдет на 3-х дневную рабочую неделю

Уже со следующей недели, то есть с 6 июня, АвтоВАЗ переводит 2 из 4 своих сборочных линий на 3-дневный режим работы. Соответствующий приказ новый президент автозавода Николя Мор подписал вчера, 1 июня, пишут «Детали-Авто».

На трехдневку переводятся, в 
2 июня 2016, 10:21
В Самаре «Приора» протаранила автомобиль и пост ДПС: фото

В Самаре «Приора» протаранила автомобиль и пост ДПС: фото

Сегодня, 22 июля, примерно в начале шестого утра на пересечении ул. Чекистов и Аэропортовского шоссе произошла необычная авария - «Лада Приора» врезалась в автомобиль ДПС, который в свою очередь протаранил павильон поста ДПС. В социальных сетях появились фотографии произошедшего.
22 июля 2014, 12:10
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