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«Лучше, чем крем для бритья»: Сызранка на 23 февраля решила подарить парню интимный танец
Одна из молодых сызранок решила на 23 февраля решила подарить своему парню интимный танец.
Однако, сомневаясь в своем решении, девушка спросила совета в местном паблике «По секрету Сызрань». И получила настоящий хайп в камментах. Женщины идею в целом …
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23 февраля 2019, 04:05
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В Сызрани неизвестные стреляли в собаку, а затем увезли ее от хозяина
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23 февраля 2019, 08:35
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В Сызрани без тепла остались два десятка домов, станция Скорой помощи, детсады и школы
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21 февраля 2019, 01:00
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В Сызрани от пневмонии скончались три человека
С начала этого года в Сызрани скончались от пневмонии три человека. Все пациенты обращались за помощью к врачам несвоевременно, пишет ktv-ray.ru. Между тем, сейчас у 87 жителей города диагностирована внебольничная пневмония, у большинства из них заболевание характеризуется как средней …
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20 февраля 2019, 09:20
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5-месячный малыш пострадал в ДТП под Сызранью
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10 февраля 2019, 06:46
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В Тольятти выстроили из «приор» новогоднюю елку, есть видео
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31 декабря 2016, 06:46
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АвтоВАЗ перейдет на 3-х дневную рабочую неделю
Уже со следующей недели, то есть с 6 июня, АвтоВАЗ переводит 2 из 4 своих сборочных линий на 3-дневный режим работы. Соответствующий приказ новый президент автозавода Николя Мор подписал вчера, 1 июня, пишут «Детали-Авто».
На трехдневку переводятся, в …
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2 июня 2016, 10:21
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В Самаре «Приора» протаранила автомобиль и пост ДПС: фото
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22 июля 2014, 12:10
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