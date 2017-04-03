Самарские следователи сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении начальника почтового отделения села Кротовка. Женщину подозревают в присвоении и растрате средств, предназначенных для выплаты пенсий. Ущерб превышает 28 тысяч рублей. Деньги должны были получить двое пенсионеров. По версии следствия, преступление было совершено в период с 11 по 18 февраля 2017 года, сообщили в СУ СК России по Самарской области. Расследование дела продолжается.
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Преподавателя самарского вуза подозревают в получении взяток
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31 марта 2017, 03:50
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Пенсионный фонд России представил собственное мобильное приложение
У Пенсионного фонда РФ появилось собственное мобильное приложение. С его помощью самарцы смогут быстро получить информацию о состоянии личного счета, накопленных баллах и назначенной пенсии, соцвыплатах, материнском капитале, а также проверить страховые взносы от перечислений работодателя. Новый сервис позволит записаться …
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31 марта 2017, 01:47
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Житель Самарской области осужден за развращение пяти девочек
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30 марта 2017, 12:56
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Число интернет-активных пенсионеров выросло вдвое
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29 марта 2017, 03:04
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В Самаре в детской присыпке нашли более 1,5 кг анаболиков
Самарские таможенники обнаружили в детской присыпке сильнодействующие вещества, запрещенные к ввозу на территорию страны. Опасная находка была в почтовом отправлении из Китайской Народной Республики. Эксперты установили, что внутри бутылки находится бензилбензоат, который широко используется производителями анаболических препаратов.
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28 марта 2017, 02:44
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В Самаре названы ответственные по делу об убитой ледяной глыбой женщине
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28 марта 2017, 11:28
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Некоторые жители Самарской области получат пенсии позже
В ряде муниципалитетов Самарской области изменится график выплаты пенсий, сообщает правительство региона. Речь идет о Тольятти, Сызрани, Жигулевске, Октябрьске, а также трех районах – Ставропольском, Сызранском и Шигонском. Изменения коснутся граждан, получающих пособия через банки.
Деньги на их счета будут перечисляться …
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14 марта 2017, 03:35
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Минфин и Центробанк обсуждают очередную пенсионную реформу
Россиян подключат к формированию пенсионных накоплений автоматически. Центробанк и Минфин обсуждают идею очередной пенсионной реформы. Об этом сообщают федеральные СМИ. Новая концепция предусматривает создание системы индивидуального пенсионного капитала, к которой работодатель будет автоматически подключать каждого нового сотрудника. Самозанятые или фрилансеры …
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13 марта 2017, 03:49
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В Самарской области две сотрудницы банка присвоили чужие компенсации
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14 ноября 2016, 02:30
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Глава почтового отделения присвоила 269 000 рублей пенсий в Самаре
В Промышленном районе Самары вынесен приговор по делу о присвоении и растрате пенсий и социальных пособий. Обвиняемая – Евгения Голощапова. Она возглавляла почтовое отделение №29, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Сумма ущерба - 269 000 рублей. Преступления были совершены в конце 2015 …
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17 августа 2016, 04:56
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В Самаре 29-летняя женщина-бухгалтер присвоила 6,5 млн рублей
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19 августа 2015, 03:39
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В Самарском районном суде состоялось заседание по делу бывшего гендиректора ОАО «Авиаагрегат»
Сегодня, 16 июля, Самарский районный суд вновь приступил к рассмотрению дела в отношении бывшего гендиректора ОАО "Авиаагрегат" Геннадия Кулакова.
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16 июля 2015, 05:01