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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 31 марта 2017г 
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Преподавателя самарского вуза подозревают в получении взяток

Преподавателя самарского вуза подозревают в получении взяток

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Аналогичный факт получения 

31 марта 2017, 03:50
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Пенсионный фонд России представил собственное мобильное приложение

У Пенсионного фонда РФ появилось собственное мобильное приложение. С его помощью самарцы смогут быстро получить информацию о состоянии личного счета, накопленных баллах и назначенной пенсии, соцвыплатах, материнском капитале, а также проверить страховые взносы от перечислений работодателя. Новый сервис позволит записаться 

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Суд города Жигулевска вынес приговор местному жителю, который признан виновным по делу о преступлениях сексуального характера в отношении детей. Согласно материалам уголовного дела, мужчина развращал несовершеннолетних девочек во возрасте от 11 до 15 лет на улицах города. По данным следователей, 

30 марта 2017, 12:56
Число интернет-активных пенсионеров выросло вдвое

Число интернет-активных пенсионеров выросло вдвое

Российские пенсионеры стали вдвое активнее пользоваться Интернетом для получения услуг Пенсионного фонда, сообщает ведомство. В 2016 году «Личным кабинетом» на сайте ПФР воспользовались 6,2 млн человек. Годом ранее сервис помог 3 млн граждан. При этом самый большой прирост показали две 

29 марта 2017, 03:04
В Самаре в детской присыпке нашли более 1,5 кг анаболиков

В Самаре в детской присыпке нашли более 1,5 кг анаболиков

Самарские таможенники обнаружили в детской присыпке сильнодействующие вещества, запрещенные к ввозу на территорию страны. Опасная находка была в почтовом отправлении из Китайской Народной Республики. Эксперты установили, что внутри бутылки находится бензилбензоат, который широко используется производителями анаболических препаратов.
Общая масса изъятых 

28 марта 2017, 02:44
В Самаре названы ответственные по делу об убитой ледяной глыбой женщине

В Самаре названы ответственные по делу об убитой ледяной глыбой женщине

Появились новые подробности смерти 42-летней самарчанки, которая погибла под рухнувшей с крыши глыбой льда. Напомним, ЧП произошло в минувшее воскресенье рядом с домом №109 на улице Вольской.

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28 марта 2017, 11:28
Некоторые жители Самарской области получат пенсии позже

Некоторые жители Самарской области получат пенсии позже

В ряде муниципалитетов Самарской области изменится график выплаты пенсий, сообщает правительство региона. Речь идет о Тольятти, Сызрани, Жигулевске, Октябрьске, а также трех районах – Ставропольском, Сызранском и Шигонском. Изменения коснутся граждан, получающих пособия через банки.

Деньги на их счета будут перечисляться 

14 марта 2017, 03:35
Минфин и Центробанк обсуждают очередную пенсионную реформу

Минфин и Центробанк обсуждают очередную пенсионную реформу

Россиян подключат к формированию пенсионных накоплений автоматически. Центробанк и Минфин обсуждают идею очередной пенсионной реформы. Об этом сообщают федеральные СМИ. Новая концепция предусматривает создание системы индивидуального пенсионного капитала, к которой работодатель будет автоматически подключать каждого нового сотрудника. Самозанятые или фрилансеры 

13 марта 2017, 03:49
В Самарской области две сотрудницы банка присвоили чужие компенсации

В Самарской области две сотрудницы банка присвоили чужие компенсации

Менеджеры банка признаны виновными в присвоении и растрате денежных средств в Самарской области. Перед судом предстали две сотрудницы финансовой организации Елена Шинина и Елена Карушина. В уголовном деле три эпизода, сообщили в СУ СК России по Самарской области.

Установлено, что в 

14 ноября 2016, 02:30
Глава почтового отделения присвоила 269 000 рублей пенсий в Самаре

Глава почтового отделения присвоила 269 000 рублей пенсий в Самаре

В Промышленном районе Самары вынесен приговор по делу о присвоении и растрате пенсий и социальных пособий. Обвиняемая – Евгения Голощапова. Она возглавляла почтовое отделение №29, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Сумма ущерба - 269 000 рублей. Преступления были совершены в конце 2015 

17 августа 2016, 04:56
В Самаре 29-летняя женщина-бухгалтер присвоила 6,5 млн рублей

В Самаре 29-летняя женщина-бухгалтер присвоила 6,5 млн рублей

В суд Советского района Самары направлено уголовное дело о хищении крупной суммы денег. Обвиняемая – 29-летняя женщина. Она работала бухгалтером-кассиром в коммерческой организации. И по версии силовиков, присвоила деньги фирмы.

Хищения были совершены в период с июля по сентябрь 
19 августа 2015, 03:39
В Самарском районном суде состоялось заседание по делу бывшего гендиректора ОАО «Авиаагрегат»

В Самарском районном суде состоялось заседание по делу бывшего гендиректора ОАО «Авиаагрегат»

Сегодня, 16 июля, Самарский районный суд вновь приступил к рассмотрению дела в отношении бывшего гендиректора ОАО "Авиаагрегат" Геннадия Кулакова. 
 
16 июля 2015, 05:01
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