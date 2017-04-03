В ряде муниципалитетов Самарской области изменится график выплаты пенсий, сообщает правительство региона. Речь идет о Тольятти, Сызрани, Жигулевске, Октябрьске, а также трех районах – Ставропольском, Сызранском и Шигонском. Изменения коснутся граждан, получающих пособия через банки.

Деньги на их счета будут перечисляться …