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Материалы по теме:

Появилось видео задержания тольяттинца, подозреваемого в нападениях на женщин

Появилось видео задержания тольяттинца, подозреваемого в нападениях на женщин

Опубликовано видео задержания молодого человека, подозреваемого в нападениях на женщин. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, оперативники главного управления уголовного розыска МВД России вместе с коллегами из Тольятти и сотрудниками УТ МВД России по ЦФО задержали подозреваемого на 
7 декабря 2018, 05:15
Житель Самарской области едва не задушил брата из-за квитков за «коммуналку»

Житель Самарской области едва не задушил брата из-за квитков за «коммуналку»

В отдел полиции по Безенчукскому району обратился 32-летний мужчина. Он рассказал, что ему угрожали убийством. Прибывшие на место событий силовики пообщались с потерпевшим и выяснили, что этот человек живет вместе со своим братом, сестрой и бабушкой. Во время очередной посиделки 
7 декабря 2018, 04:46
В Самаре на заместителя прокурора Промышленного района завели уголовное дело

В Самаре на заместителя прокурора Промышленного района завели уголовное дело

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении заместителя прокурора Промышленного района, которого подозревают в получении взятки, а еще одно дело завели на предполагаемого посредника.

По версии следствия, в четверг, 6 декабря, заместитель прокурора в своем рабочем кабинете получил через посредника 
7 декабря 2018, 04:01
Департамент градостроительства высказался о проекте планировки парка 60-летия Советской власти

Департамент градостроительства высказался о проекте планировки парка 60-летия Советской власти

В пятницу, 7 декабря, в центре внимания городских властей, представителей прессы и общественников оказался парк имени 60-летия Советской власти. Напомним, что в течение последней недели тема не уходит с повестки - компания «Стройресурс» обратилась в мэрию за разрешением на разработку 
7 декабря 2018, 02:38
В Самаре грузовик сбил 90-летнюю старушку: женщина выжила

В Самаре грузовик сбил 90-летнюю старушку: женщина выжила

В среду, 5 декабря, произошла авария с пострадавшими в областной столице. В 14:00 47-летний водитель большегруза MAN ехал задним ходом по прилегающей территории улицы Краснодонской со стороны проспекта Кирова в направлении Воронежской.

Напротив дома № 70 по Краснодонской шофер 
6 декабря 2018, 03:06
В Самаре Maybach врезался в стоявшую иномарку у администрации Октябрьского района

В Самаре Maybach врезался в стоявшую иномарку у администрации Октябрьского района

В четверг, 6 декабря, произошла дорожная авария в областной столице. Около здания администрации Октябрьского района, неподалеку от станции метрополитена «Алабинская» автомобиль премиум-класса Maybach был оставлен на дороге, причем, передняя часть машины повреждена. По информации ГУ МВД по Самарской области, представительский 
6 декабря 2018, 01:29
Сбил и сбежал: в Сызрани неизвестная машина наехала на пешехода

Сбил и сбежал: в Сызрани неизвестная машина наехала на пешехода

В среду днем, 5 декабря, на Образцовской площадке в Сызрани под колесами машины оказался пешеход, а водитель скрылся с места происшествия. Это произошло в 15:30 на улице Жуковского. Неизвестный водитель на автомобиле неустановленной марки ехал со стороны улицы Казанской в 
6 декабря 2018, 09:58
В Самаре автомобилист на «Гранте» протаранил остановку

В Самаре автомобилист на «Гранте» протаранил остановку

В среду вечером, 5 декабря, произошла нестандартная авария на улице Аэродромной. Там столкнулись иномарка BMW и отечественная «Лада Гранта». По словам очевидцев, водитель отечественной легковушки начал разворачиваться, но не уступил дорогу иномарке. «Лада Гранта» получила удар в правую часть и 
6 декабря 2018, 09:27
Жительница Сызрани попала в больницу после ДТП с Lada Vesta и Toyota Camry

Жительница Сызрани попала в больницу после ДТП с Lada Vesta и Toyota Camry

В воскресенье вечером, 2 декабря, на пересечении улиц Свердлова и Победы в Сызрани, у ТЦ «Универмаг» столкнулись Toyota Camry и Lada Vesta. У легковушки отечественного производства был поврежден правый бок, а у иномарки - от удара была разбита передняя часть. 
3 декабря 2018, 08:09
В Самаре автоледи сбила женщину на «зебре»

В Самаре автоледи сбила женщину на «зебре»

В четверг, 29 ноября, в Самаре произошла авария, во время которой пострадал пешеход. В 18:31 34-летняя женщина ехала на иномарке Hyundai Solaris по улице Мяги. Когда она поворачивала налево, на улицу Гагарина, то сбила 51-летнюю женщину. Пострадавшая пересекала проезжую часть 
30 ноября 2018, 01:41
Под Сызранью столкнулись мотоблок и «ГАЗель»: пострадали два человека

Под Сызранью столкнулись мотоблок и «ГАЗель»: пострадали два человека

В четверг, 15 ноября, произошла авария с пострадавшими в окрестностях Сызрани. Примерно в два часа дня на четвертом километре ульяновской дороги столкнулись пассажирская «ГАЗель» и мотоблок. К счастью, никто из сидевших в «маршрутке» не пострадал, но в больницу попали два 
16 ноября 2018, 10:53
В Самаре 26 домов перевели на резервную схему из-за аварии на Гастелло

В Самаре 26 домов перевели на резервную схему из-за аварии на Гастелло

Из-за коммунальной аварии на улице Гастелло в Октябрьском районе Самары 26 домов перевели на резервную схему отопления. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, такая схема теплоснабжения работает с обратного трубопровода, теплоноситель в системе отопления не сливался. В этих домах проживают 
15 ноября 2018, 02:16
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