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Появилось видео задержания тольяттинца, подозреваемого в нападениях на женщин
Опубликовано видео задержания молодого человека, подозреваемого в нападениях на женщин. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, оперативники главного управления уголовного розыска МВД России вместе с коллегами из Тольятти и сотрудниками УТ МВД России по ЦФО задержали подозреваемого на …
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7 декабря 2018, 05:15
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Житель Самарской области едва не задушил брата из-за квитков за «коммуналку»
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7 декабря 2018, 04:46
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В Самаре на заместителя прокурора Промышленного района завели уголовное дело
В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении заместителя прокурора Промышленного района, которого подозревают в получении взятки, а еще одно дело завели на предполагаемого посредника.
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7 декабря 2018, 04:01
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Департамент градостроительства высказался о проекте планировки парка 60-летия Советской власти
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7 декабря 2018, 02:38
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В Самаре грузовик сбил 90-летнюю старушку: женщина выжила
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6 декабря 2018, 03:06
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В Самаре Maybach врезался в стоявшую иномарку у администрации Октябрьского района
В четверг, 6 декабря, произошла дорожная авария в областной столице. Около здания администрации Октябрьского района, неподалеку от станции метрополитена «Алабинская» автомобиль премиум-класса Maybach был оставлен на дороге, причем, передняя часть машины повреждена. По информации ГУ МВД по Самарской области, представительский …
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6 декабря 2018, 01:29
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Сбил и сбежал: в Сызрани неизвестная машина наехала на пешехода
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6 декабря 2018, 09:58
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В Самаре автомобилист на «Гранте» протаранил остановку
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6 декабря 2018, 09:27
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Жительница Сызрани попала в больницу после ДТП с Lada Vesta и Toyota Camry
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3 декабря 2018, 08:09
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В Самаре автоледи сбила женщину на «зебре»
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30 ноября 2018, 01:41
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Под Сызранью столкнулись мотоблок и «ГАЗель»: пострадали два человека
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16 ноября 2018, 10:53
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В Самаре 26 домов перевели на резервную схему из-за аварии на Гастелло
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15 ноября 2018, 02:16