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В Самаре стали публиковать списки должников за капремонт
Региональный Фонд капремонта начал публиковать «черные» списки - перечни должников, в отношении которых ведется судебное разбирательство. На сайте появился специальный раздел, который так и называется «должники». В нем неплательщики не указаны пофамильно, но зато перечисляются их квартиры. Больше всего должников …
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16 августа 2018, 11:51
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Самарские власти пытаются ускорить возведение моста в селе Климовка
Областные чиновники пытаются форсировать строительство моста около Климовки: региональный Минтранс отправил в Росавтодор пакет документов. Заявка должна участвовать в отборе проектов, которые реализуются в рамках концессионных соглашений.
Напомним, что мост через Волгу в районе села Климовка получил положительное заключение …
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16 августа 2018, 11:26
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В Самаре перекроют движение на пересечении Вольской и Ново-Вокзальной
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16 августа 2018, 10:49
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До конца недели все недочёты в Струковском саду в Самаре должны устранить
Сейчас компания-подрядчик, которая проводила капитальный ремонт Струковского сада, устраняет дефекты по гарантии. Об этом стало известно во время выездного совещания главы Самары Елены Лапушкиной.
По словам представителя подрядчика, установили причину протечки крыши над летней верандой, и после этого был …
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16 августа 2018, 10:04
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Парень, который стрелял из травмата у «Макдоналдса» в Самаре, во всем признался
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15 августа 2018, 03:17
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В Сызрани полиция задержала банду, которая переправляла героин на пароме
В Сызрани предъявлено обвинение этнической группе, участников которой подозревают в сбыте героина. Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков узнали, что некие злоумышленники поставляли героин в Сызрань через паромную переправу и затем торговали им через тайники-закладки.
Во время проверки …
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14 августа 2018, 02:07
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Под Самарой 11-летняя девочка сумела отбиться от насильника
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14 августа 2018, 01:24
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В Самарской области высокопоставленный силовик забирал премии подчиненных
В нашем регионе возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника отделения МВД России по Челно-Вершинскому району Самарской области. Этого человека обвиняют в превышении должностных полномочий.
По версии следствия, в начале ноября прошлого года мужчина потребовал от шести подчиненных передать …
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14 августа 2018, 12:57