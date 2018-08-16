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Напомним, что мост через Волгу в районе села Климовка получил положительное заключение 
16 августа 2018, 11:26
В Самаре перекроют движение на пересечении Вольской и Ново-Вокзальной

В Самаре перекроют движение на пересечении Вольской и Ново-Вокзальной

До 31 августа в Самаре перекроют движение на перекрестке улиц Вольской и Ново-Вокзальной. Там будут ремонтировать теплотрассу диаметром 500 миллиметров, а троллейбус № 15 и пять автобусных маршрутов пустят в объезд.

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16 августа 2018, 10:49
До конца недели все недочёты в Струковском саду в Самаре должны устранить

До конца недели все недочёты в Струковском саду в Самаре должны устранить

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По словам представителя подрядчика, установили причину протечки крыши над летней верандой, и после этого был 
16 августа 2018, 10:04
Парень, который стрелял из травмата у «Макдоналдса» в Самаре, во всем признался

Парень, который стрелял из травмата у «Макдоналдса» в Самаре, во всем признался

Полицейские завели уголовное дело по статье «Хулиганство» в отношении мужчины, который устроил стрельбу около ресторана «Макдоналдс» на Полевой в центре областной столицы. Сейчас подозреваемый задержан, он допрошен и полностью признал свою вину.

Напомним, что рано утром 4 августа около 
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В Сызрани полиция задержала банду, которая переправляла героин на пароме

В Сызрани полиция задержала банду, которая переправляла героин на пароме

В Сызрани предъявлено обвинение этнической группе, участников которой подозревают в сбыте героина. Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков узнали, что некие злоумышленники поставляли героин в Сызрань через паромную переправу и затем торговали им через тайники-закладки.

Во время проверки 
14 августа 2018, 02:07
Под Самарой 11-летняя девочка сумела отбиться от насильника

Под Самарой 11-летняя девочка сумела отбиться от насильника

Полицейские из Сергиевского района проводят проверку инцидента, который случился днем 9 августа. Оказалось, что на 11-летнюю девочку напал взрослый мужчина. По предварительным данным, он попытался надругаться над ней, но школьница не растерялась и ранила его ножом в спину. К счастью, 
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В Самарской области высокопоставленный силовик забирал премии подчиненных

В Самарской области высокопоставленный силовик забирал премии подчиненных

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По версии следствия, в начале ноября прошлого года мужчина потребовал от шести подчиненных передать 
14 августа 2018, 12:57
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