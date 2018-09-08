ЧП произошло в ночь с пятницы на субботу, с 7 на 8 сентября, на территории садового товарищества «Энергетик», который находится в поселке Смышляевка под Самарой. Семья из шести человек отравилась угарным газом, передает «Комсомольская правда – Самара» со ссылкой на источники в «скорой помощи»
. Четверым из них – трем детям и пенсионерке – потребовалась госпитализация. У всех легкая степень отравления. Самому младшему пострадавшему – 2 года. Подробности происшествия теперь будут выяснять сотрудники полиции.