Прокуратура утвердила обвинительные заключения против шести членов банды наркоторговцев. Злоумышленники орудовали на территории города Отрадный. По информации следствия, они торговали героином, а деньги, полученные с помощью преступных схем, легализовали. Всего было «отмыто» 3,2 миллиона рублей.
Преступная деятельность организованной группы была пресечена в июне 2017 года сотрудниками полиции. Сейчас материалы в отношении обвиняемых направлены в Отрадненский городской суд для рассмотрения по существу, сообщает прокуратура Самарской области.
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