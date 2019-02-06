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Самарскую область накроет шквальный ветер до 20 м/с
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6 февраля 2019, 05:09
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В блогах. Пример бесстрашного "раздолбайства": работа без страховки на самарской крыше
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6 февраля 2019, 04:43
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В Самарской области пенсионерка заблудилась и провела 17 часов на морозе
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6 февраля 2019, 04:24
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В Самаре выберут новых членов молодежного правительства
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6 февраля 2019, 03:16
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В Самаре запретят парковку по ночам на Ново-Садовой
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28 января 2019, 04:11
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В Самаре дерево рухнуло на припаркованные машины на Стара-Загоре
В воскресенье, 13 января, в Кировском районе областной столицы дерево рухнуло на припаркованные во дворе автомобили. Это случилось около дома № 251 по улице Стара-Загора, пишут в группе «ДТП Самара» очевидцы. Ствол упавшего дерева перегородил проезд, одна машина была …
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14 января 2019, 10:35
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В Самаре начали бетонировать плиту проезжей части Фрунзенского моста
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19 декабря 2018, 05:24
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Около стадиона «Самара Арена» ограничат движение транспорта
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7 декабря 2018, 10:37
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В Самаре на раскопках у Фрунзенского моста нашли старинный штык
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28 ноября 2018, 01:56
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В Самаре нашли старинные ножницы и монеты при раскопках у Фрунзенского моста
В историческом центре областной столицы продолжаются археологические раскопки. Работы ведутся на участке, отведенном под строительство Фрунзенского моста через реку Самара. Специалисты нашли остатки культурного слоя на территории 400 кв.м.
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22 ноября 2018, 11:19
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Шестиполосное движение по Фрунзенскому мосту могут запустить уже в сентябре
Уже в сентябре 2019 года на Фрунзенском мостовом переходе планируется запустить рабочее шестиполосное движение транспорта. До конца следующего года должны оформить документы для его ввода в эксплуатацию. Об этом стало известно на рабочем совещании, которое прошло непосредственно на крупнейшем инфраструктурном …
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21 ноября 2018, 08:39
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Эксперты рассказали, сколько в Самаре стоит «переобуть» машину
Если верить народным приметам, то снег в Самаре должен лечь примерно в середине декабря. Многие автолюбители предпочитают использовать летние шины, как говорится, "до последнего". Однако, специалисты говорят о том, что не стоит дожидаться настоящей зимы, лучше переобуть свою машину заблаговременно. …
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2 ноября 2018, 10:54
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Автостоянку уничтожили на проспекте Карла Маркса в Самаре
Прокуратура Железнодорожного района областной столицы проверила работу местных автостоянок. В частности, сотрудники надзорного ведомства обращали внимание на наличие у владельцев парковок правоустанавливающих документов. Автостоянка на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Тверской, расположенная напротив дома № 55 работала незаконно. Сейчас …
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21 августа 2018, 09:37
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На перекрестке Каховская - Юных Пионеров в Самаре наконец установили светофор
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5 июля 2018, 10:32
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Открыто движение по Кировскому мосту в Самаре
Движение автотранспорта по мостовому переходу "Кировский" началось ровно в полдень 10 октября. Вместе с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным запускать долгожданный объект приехал министр транспорта России Максим Соколов. Открытие состоялось благодаря финансовой помощи из федерального бюджета. Еще одного южного выезда …
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10 октября 2014, 05:43
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В Самаре из-за ремонта водовода закрыто движение по ул. Горького
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18 марта 2014, 04:22
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