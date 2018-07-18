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«Бункер S» Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Дмитрий Азаров подал документы для участия в губернаторских выборах

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В понедельник, 16 июля, Дмитрий Азаров подал в избирательную комиссию региона пакет документов для участия в губернаторских выборах.

Напомним, что голосование пройдет 9 сентября, всего лишь через 55 дней. Рабочая группа проверила все бумаги, и затем председатель комиссии Вадим Михеев подтвердил, 

16 июля 2018, 04:56
Повышение пенсионного возраста поддержала Самарская губдума

Повышение пенсионного возраста поддержала Самарская губдума

В пятницу, 13 июля, прошло заседание совета Самарской губернской думы. Парламентарии должны были высказаться на самую резонансную в Рунете тему - закон о повышении пенсионного возраста. Напомним, что правительство России предложило поднять возрастную планку для пенсионеров. Сейчас женщины выходят на 
13 июля 2018, 03:16
Конкурсного управляющего «АвтоВАЗагрегата» Юлию Жаркову отстранили от процедуры банкротства завода

Конкурсного управляющего «АвтоВАЗагрегата» Юлию Жаркову отстранили от процедуры банкротства завода

Арбитражный суд Самарской области отстранил конкурсного управляющего «АвтоВАЗагрегата» Юлию Жаркову от процедуры банкротства завода по требованию кредитора «РТ-Капитал». Дочерней организации «Ростеха» удалось доказать судьям, что она содействовала выводу из активов должника акций «ТольяттиСпиртПрома». В результате на балансе у АВА вместо 
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Подготовка к выборам продолжается в Самарской области

Подготовка к выборам продолжается в Самарской области

Подготовка к осеннему голосованию в Самарской области идет полным ходом. Напомним, на 9 сентября назначены выборы губернатора, а также довыборы в Государственную думу по 158-му избирательному округу. Сейчас решаются и технические моменты. Так, облизбирком подписал соглашение о сотрудничестве с губернским 
8 июля 2018, 10:15
В Самаре начался судебный процесс по убийству 14-летней школьницы

В Самаре начался судебный процесс по убийству 14-летней школьницы

28 марта началось рассмотрение уголовного дела об убийстве 14-летней Яны Я., сообщает ИА "Волга Ньюс". 19-летнему Илье Хитренко и 18-летнему Алексею Останину, подозреваемым в совершении преступления, инкриминируют насильственные действия сексуального характера. Одному из них предъявлено обвинение в изнасиловании. Останин, 
28 марта 2014, 04:18
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