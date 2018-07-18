|
Дмитрий Азаров подал документы для участия в губернаторских выборах
|
16 июля 2018, 04:56
|
Повышение пенсионного возраста поддержала Самарская губдума
В пятницу, 13 июля, прошло заседание совета Самарской губернской думы. Парламентарии должны были высказаться на самую резонансную в Рунете тему - закон о повышении пенсионного возраста. Напомним, что правительство России предложило поднять возрастную планку для пенсионеров. Сейчас женщины выходят на …
|
13 июля 2018, 03:16
|
Конкурсного управляющего «АвтоВАЗагрегата» Юлию Жаркову отстранили от процедуры банкротства завода
Арбитражный суд Самарской области отстранил конкурсного управляющего «АвтоВАЗагрегата» Юлию Жаркову от процедуры банкротства завода по требованию кредитора «РТ-Капитал». Дочерней организации «Ростеха» удалось доказать судьям, что она содействовала выводу из активов должника акций «ТольяттиСпиртПрома». В результате на балансе у АВА вместо …
|
8 июля 2018, 10:39
|
Подготовка к выборам продолжается в Самарской области
Подготовка к осеннему голосованию в Самарской области идет полным ходом. Напомним, на 9 сентября назначены выборы губернатора, а также довыборы в Государственную думу по 158-му избирательному округу. Сейчас решаются и технические моменты. Так, облизбирком подписал соглашение о сотрудничестве с губернским …
|
8 июля 2018, 10:15
|
В Самаре начался судебный процесс по убийству 14-летней школьницы
28 марта началось рассмотрение уголовного дела об убийстве 14-летней Яны Я., сообщает ИА "Волга Ньюс". 19-летнему Илье Хитренко и 18-летнему Алексею Останину, подозреваемым в совершении преступления, инкриминируют насильственные действия сексуального характера. Одному из них предъявлено обвинение в изнасиловании. Останин, …
|
28 марта 2014, 04:18