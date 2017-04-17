|
Пьяный лихач хотел сбежать от полиции и убил мать двоих детей
|
17 апреля 2017, 07:02
|
В Тольятти безработный избил пенсионерку из-за долга в 5 тысяч рублей
В полицию Тольятти обратились жильцы общежития, расположенного на улице Мира. Они рассказали, что из одной комнаты раздаются крики и шум. Прибывшие оперативники обнаружили на месте происшествия 61-летнюю женщину с множественными травмами головы. Пенсионерке оказали первую помощь и вызвали медиков.
|
16 апреля 2017, 02:14
|
Тольяттинец выпал из машины и попал под колеса другого автомобиля
|
16 апреля 2017, 01:56
|
Страшное ДТП на Революционной: один человек погиб, пятеро пострадали
|
16 апреля 2017, 12:13
|
В Тольятти найден пропавший пятиклассник
Полиция Тольятти сообщила, что пропавший 10 апреля мальчик найден. Его местонахождение было установлено накануне. Выяснилось, что пятиклассник в течение четырех дней находился в гостях у своего друга в селе Федоровка.
Противоправных деяний в отношении ребенка совершено не было. Его передали матери. …
|
14 апреля 2017, 05:32
|
В Самаре и Тольятти горят машины: 10 случаев за сутки
|
14 апреля 2017, 02:08
|
В Тольятти Кадырова обвинили в мошенничестве на 50 млн рублей
В Тольятти направлено в суд уголовное дело в отношении гендиректора фирмы «Автозаводстрой» Игоря Кадырова. Его обвиняют в мошенничестве «в особо крупном размере» и «злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия». По версии силовиков, в 2015 году Кадыров по предварительному сговору с неустановленными …
|
14 апреля 2017, 12:57
|
В Самарской области срочно нужен новый мост - с 2014 года
В Самарской области утвердили «Основную часть проекта планировки территории для строительства моста через Волгу в обход Тольятти с выходом на трассу М-5 в Ставропольском и Шигонском районах».
Соответствующее постановление опубликовало правительство региона. Конкурс по выбору проектировщика был объявлен областным минтрансом в …
|
14 апреля 2017, 10:14
|
Самара превращается в пустыню
|
14 апреля 2017, 05:17
|
В Самаре «Мерседес» улетел с Московского шоссе и перевернулся
В четверг, 13 апреля, в Самаре на ремонтируемом участке Московского шоссе перевернулся автомобиль «Мерседес». ДТП произошло в районе 16 километра магистрали. По словам очевидцев, водитель иномарки сначала столкнулся с «Солярисом», а потом наехал на ограждения, выскочил на ремонтируемый участок дороги …
|
13 апреля 2017, 01:38
|
В Самаре схвачен украинский шпион
Сотрудники областного управления ФСБ и полиции задержали украинского разведчика на железнодорожном вокзале в Самаре. Он фиксировал схемы расположения помещений, видеокамер, охранников и полицейских, их количество, пропускной режим на всех входах и выходах.
Молодой человек рассказал, что принадлежит к агентурному аппарату подразделения …
|
13 апреля 2017, 12:20
|
Прокуратура Красноглинского района Самары подала иск с требованием уволить главу администрации
Речь идет о главе администрации Красноглинского района Самары Олеге Комарове. Причиной обращения надзорного ведомства стали выявленные в ходе проверки нарушения закона о противодействии коррупции.
|
12 апреля 2017, 07:18
|
Когда исчезнут пробки у моста Жигулевской ГЭС
|
12 апреля 2017, 04:10
|
На трассе М-5 под Самарой просело дорожное полотно
На территории Самарской области произошел размыв дорожного полотна на трассе М-5 «Урал». Инцидент произошел в воскресенье, 9 марта, между 110 и 111 километрами дороги. Зафиксировано проседание дорожного полотна, сообщили в МЧС. Движение транспорта в этом месте перекрыто сотрудниками ГИБДД Нефтегорского …
|
10 апреля 2017, 10:46
|
Трое взрослых и подросток ранены в ДТП под Самарой
В четверг, 30 марта, на трассе М-5 под Самарой произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний. На территории Красноярского района столкнулись две вазовские легковушки – «пятерка» и «Гранта».
По данным Госавтоинспекции, автомобиль Lada Granta ехал от поселка Маршанка. Согласно предварительной …
|
31 марта 2017, 03:34