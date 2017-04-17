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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

Пьяный лихач хотел сбежать от полиции и убил мать двоих детей

Пьяный лихач хотел сбежать от полиции и убил мать двоих детей

В ночь на 17 апреля в Самаре произошло массовое ДТП. Есть погибший. Виновник аварии предположительно был пьян.

По сообщению очевидцев, авария произошла около двух часов ночи на пересечении улиц Карбышева и Гагарина. Фото с места происшествия появилось в социальной 
17 апреля 2017, 07:02
В Тольятти безработный избил пенсионерку из-за долга в 5 тысяч рублей

В Тольятти безработный избил пенсионерку из-за долга в 5 тысяч рублей

В полицию Тольятти обратились жильцы общежития, расположенного на улице Мира. Они рассказали, что из одной комнаты раздаются крики и шум. Прибывшие оперативники обнаружили на месте происшествия 61-летнюю женщину с множественными травмами головы. Пенсионерке оказали первую помощь и вызвали медиков.
 

16 апреля 2017, 02:14
Тольяттинец выпал из машины и попал под колеса другого автомобиля

Тольяттинец выпал из машины и попал под колеса другого автомобиля

Вчера, 15 апреля, на улице Ингельберга в поселке Федоровка Комсомольского района Тольятти около 18:00 27-летний мужчина выпал на ходу из открывшейся двери машины и попал под колеса другого автомобиля, передает «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры Автограда.
 
Прибывшие 

16 апреля 2017, 01:56
Страшное ДТП на Революционной: один человек погиб, пятеро пострадали

Страшное ДТП на Революционной: один человек погиб, пятеро пострадали

В ночь с субботы на воскресенье, с 15 на 16 апреля, примерно в 0:46 в Самаре на пересечении Московского шоссе и Революционной произошло ДТП со смертельным исходом.
 
По предварительной версии сотрудников полиции, 28-летний водитель на Skoda двигался по улице 
16 апреля 2017, 12:13
В Тольятти найден пропавший пятиклассник

В Тольятти найден пропавший пятиклассник

Полиция Тольятти сообщила, что пропавший 10 апреля мальчик найден. Его местонахождение было установлено накануне. Выяснилось, что пятиклассник в течение четырех дней находился в гостях у своего друга в селе Федоровка.

Противоправных деяний в отношении ребенка совершено не было. Его передали матери. 

14 апреля 2017, 05:32
В Самаре и Тольятти горят машины: 10 случаев за сутки

В Самаре и Тольятти горят машины: 10 случаев за сутки

В Самарской области за сутки в результате пожаров уничтожено 10 машин. Два инцидента зафиксированы в ночь на 14 апреля. В Самаре на улице Стара-Загоры горели вазовский автомобиль Lada Xray и иномарка «Ниссан». Фото с места ЧП появилось в социальной сети. По 
14 апреля 2017, 02:08
В Тольятти Кадырова обвинили в мошенничестве на 50 млн рублей

В Тольятти Кадырова обвинили в мошенничестве на 50 млн рублей

В Тольятти направлено в суд уголовное дело в отношении гендиректора фирмы «Автозаводстрой» Игоря Кадырова. Его обвиняют в мошенничестве «в особо крупном размере» и «злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия». По версии силовиков, в 2015 году Кадыров по предварительному сговору с неустановленными 

14 апреля 2017, 12:57
В Самарской области срочно нужен новый мост - с 2014 года

В Самарской области срочно нужен новый мост - с 2014 года

В Самарской области утвердили «Основную часть проекта планировки территории для строительства моста через Волгу в обход Тольятти с выходом на трассу М-5 в Ставропольском и Шигонском районах».

Соответствующее постановление опубликовало правительство региона. Конкурс по выбору проектировщика был объявлен областным минтрансом в 

14 апреля 2017, 10:14
Самара превращается в пустыню

Самара превращается в пустыню

Блогер maxim_warrior интересуется, кто в Самаре отвечает за пыль? "Не пора ли начать убирать ее с улиц с нашего прекрасного города? Куда можно настучать, чтобы кому надо выдали волшебного пендаля?" - вопрошает автор. Комментаторы пишут, что "ничего с пылью в 

14 апреля 2017, 05:17
В Самаре «Мерседес» улетел с Московского шоссе и перевернулся

В Самаре «Мерседес» улетел с Московского шоссе и перевернулся

В четверг, 13 апреля, в Самаре на ремонтируемом участке Московского шоссе перевернулся автомобиль «Мерседес». ДТП произошло в районе 16 километра магистрали. По словам очевидцев, водитель иномарки сначала столкнулся с «Солярисом», а потом наехал на ограждения, выскочил на ремонтируемый участок дороги  
13 апреля 2017, 01:38
В Самаре схвачен украинский шпион

В Самаре схвачен украинский шпион

Сотрудники областного управления ФСБ и полиции задержали украинского разведчика на железнодорожном вокзале в Самаре. Он фиксировал схемы расположения помещений, видеокамер, охранников и полицейских, их количество, пропускной режим на всех входах и выходах.

Молодой человек рассказал, что принадлежит к агентурному аппарату подразделения 

13 апреля 2017, 12:20
Прокуратура Красноглинского района Самары подала иск с требованием уволить главу администрации

Прокуратура Красноглинского района Самары подала иск с требованием уволить главу администрации

Речь идет о главе администрации Красноглинского района Самары Олеге Комарове. Причиной обращения надзорного ведомства стали выявленные в ходе проверки нарушения закона о противодействии коррупции.
Вывозом мусора в Красноглинском районе Самары занимается фирма, принадлежащая Людмиле Юдановой - матери Олега Комарова. ООО 

12 апреля 2017, 07:18
Когда исчезнут пробки у моста Жигулевской ГЭС

Когда исчезнут пробки у моста Жигулевской ГЭС

Водителям большегрузов разрешат ездить по мосту Жигулевской ГЭС. Проезд для этой категории транспорта будет открыт в ночное время с 10 мая по 30 ноября.

Как сообщает «Поволжуправтодор», в этот период грузовой транспорт с общей массой свыше 3,5 тонн и габаритными параметрами 

12 апреля 2017, 04:10
На трассе М-5 под Самарой просело дорожное полотно

На трассе М-5 под Самарой просело дорожное полотно

На территории Самарской области произошел размыв дорожного полотна на трассе М-5 «Урал». Инцидент произошел в воскресенье, 9 марта, между 110 и 111 километрами дороги. Зафиксировано проседание дорожного полотна, сообщили в МЧС. Движение транспорта в этом месте перекрыто сотрудниками ГИБДД Нефтегорского 
10 апреля 2017, 10:46
Трое взрослых и подросток ранены в ДТП под Самарой

Трое взрослых и подросток ранены в ДТП под Самарой

В четверг, 30 марта, на трассе М-5 под Самарой произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний. На территории Красноярского района столкнулись две вазовские легковушки – «пятерка» и «Гранта».

По данным Госавтоинспекции, автомобиль Lada Granta ехал от поселка Маршанка. Согласно предварительной 
31 марта 2017, 03:34
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