В Самаре прекращена работа шиномонтажного сервиса на стадионе «Восход». Предприниматели обосновались там некоторое время назад, и властям начали поступать жалобы от местных жителей по поводу деятельности предпринимателей. Глава регионального Минстроя Александр Баландин заявил, что 30 ноября точку «свернули».
«При содействии прокуратуры Промышленного района и полиции 30 ноября была приостановлена незаконная деятельность автомобильного сервиса и освобождена территория от недобросовестных предпринимателей», - сообщает Баландин.
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