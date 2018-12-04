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«Бункер S» Эфир передачи от 04.12.2018  
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Материалы по теме:

Александру Баландину предложили возглавить Нефтегорский район

Александру Баландину предложили возглавить Нефтегорский район

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предложил врио руководителя регионального Минстроя Александру Баландину поучаствовать в конкурсе по выбору главы Нефтегорского района. Глава региона отметил, что район отличается диверсифицированной экономикой. Там развито сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых и промышленное производство. Но из-за 

28 ноября 2018, 02:54
Примета шиномонтажников: первый снег – к наплыву клиентов

Примета шиномонтажников: первый снег – к наплыву клиентов

Первый снег к наплыву клиентов - традиционная примета шиномонтажников. Сегодня в специализированные мастерские выстроились огромные очереди. Люди готовы ждать часами, чтобы обеспечить собственную безопасность на дорогах.
Эксперты рекомендуют переобувать свой автомобиль, когда среднесуточная температура воздуха составляет от 5 до 7 

23 октября 2017, 06:02
Николай Меркушкин провел рабочую встречу с будущим министром строительства области Александром Баландиным

Николай Меркушкин провел рабочую встречу с будущим министром строительства области Александром Баландиным

Как и прогнозировала "ТЕРРА", министром строительства Самарской области после проведения всех необходимых юридических процедур станет Александр Баландин, пока возглавляющий Волжский район. К исполнению новых обязанностей Баландин сможет приступить уже на следующей неделе. Губернатор высоко оценил его профессиональные качества.
 
Николай 

12 декабря 2016, 05:11
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