Примета шиномонтажников: первый снег – к наплыву клиентов Первый снег к наплыву клиентов - традиционная примета шиномонтажников. Сегодня в специализированные мастерские выстроились огромные очереди. Люди готовы ждать часами, чтобы обеспечить собственную безопасность на дорогах.

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