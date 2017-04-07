Здание бывшего кинотеатра «Шипка» сносить не будут. Его приведут в порядок. Инвестор планирует открыть четыре кинозала и зону со спортивными аттракционами. Новый собственник также займется благоустройством территории вокруг «Шипки», пишет "Самарская газета".
Напомним, в январе 2017 года стало известно, что здание «Шипки» выкупил инвестор из Ульяновска.
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В Самаре борьбой с мусором на дорогах займется «чудо-веник» за 3 млн рублей
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Администрации трех районов Самары - Куйбышевского, Октябрьского и Промышленного - проводят совместный аукцион на право благоустройства территорий. Победителю конкурса необходимо будет провести работы по валке сухостоя, завозу земли на газоны, уборке и вывозу мусора. За это обещают заплатить 79 млн …
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30 марта 2017, 06:45
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Они будут заниматься проверкой технического состояния жилых домов для подготовки предложений о проведении ремонта, а также участвовать в организации публичных слушаний по проекту планировки территорий и приемке работ по благоустройству. Об этом стало известно в ходе совещания, которое провел губернатор …
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16 марта 2017, 04:00
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Появились эскизы для реконструкции здания кинотеатра «Художественный» в Самаре
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10 февраля 2017, 04:29
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Кинотеатр IMAX в Самаре откроют весной 2017 года
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25 января 2017, 03:18
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Здание «Шипки» в Самаре купила женщина из Ульяновска
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«Шипка» находилась в ведении общества с ограниченной ответственностью «Премьер», однако …
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16 января 2017, 04:44
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Кинотеатр «Шипка» может подешеветь вдвое. В Самаре объявлен новый аукцион по продаже заброшенного здания на улице Стара-Загора. Его владелец - компания «Премьера» - намерена реализовать объект посредством публичного предложения. Согласно сообщению с портала единого федерального реестра сведений о банкротстве, стартовая …
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24 октября 2016, 04:57
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Самара ведет переговоры о выкупе здания «Шипки»
С собственником здания бывшего кинотеатра «Шипка» и банком-залогодержателем достигнута договоренность о совместных мерах по консервации и обеспечению безопасности объекта. Они предусматривают укрепление конструкций, блокирование дверей и ограждение строительной сеткой. Работы должны провести в течение десяти дней.
Собственник объекта, по …
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30 апреля 2015, 02:17
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В блогах: как следует поступить с "Шипкой"?
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23 апреля 2015, 05:43