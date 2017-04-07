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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 6 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре борьбой с мусором на дорогах займется «чудо-веник» за 3 млн рублей

В Самаре борьбой с мусором на дорогах займется «чудо-веник» за 3 млн рублей

В Самаре начали тестировать новую подметально-уборочную машину элеваторного типа, передает 63.ru. «Механический веник» умеет убирать не только мелкий мусор и пыль, но и даже пустые бутылки.
 
Пока в областной столице испытывают только одну подобную машину, но если в течение 
5 апреля 2017, 10:36
На благоустройство трех крупных районов Самары потратят 79 млн рублей

На благоустройство трех крупных районов Самары потратят 79 млн рублей

Администрации трех районов Самары - Куйбышевского, Октябрьского и Промышленного - проводят совместный аукцион на право благоустройства территорий. Победителю конкурса необходимо будет провести работы по валке сухостоя, завозу земли на газоны, уборке и вывозу мусора. За это обещают заплатить 79 млн 

4 апреля 2017, 10:11
В блогах: «Бомж Вася наведет порядок в городе»

В блогах: «Бомж Вася наведет порядок в городе»

Блогер Анна Носова заявляет, что порядок в Самаре может навести только бомж Вася. "Если у властей нет времени и средств заниматься благоустройством города, за них это сделает человек без определенного места жительства. На днях я очень долго наблюдала за 
30 марта 2017, 06:45
В Самаре будут работать 355 общественных советов территорий и 135 советов микрорайонов

В Самаре будут работать 355 общественных советов территорий и 135 советов микрорайонов

Они будут заниматься проверкой технического состояния жилых домов для подготовки предложений о проведении ремонта, а также участвовать в организации публичных слушаний по проекту планировки территорий и приемке работ по благоустройству. Об этом стало известно в ходе совещания, которое провел губернатор 

16 марта 2017, 04:00
Появились эскизы для реконструкции здания кинотеатра «Художественный» в Самаре

Появились эскизы для реконструкции здания кинотеатра «Художественный» в Самаре

К ЧМ-2018 в Самаре планируют отреставрировать объект культурного наследия «Дом купца Головкина» по адресу: улица Куйбышева, 105. В этом здании, построенном в 1881 году, в настоящее время располагается кинотеатр «Художественный». До 30 ноября 2017 года исполнитель должен будет укрепить фундамент, 
10 февраля 2017, 04:29
Кинотеатр IMAX в Самаре откроют весной 2017 года

Кинотеатр IMAX в Самаре откроют весной 2017 года

Первый в Самаре кинозал IMAX планируют открыть в апреле-мае 2017 года. Он появится в кинотеатре торгового центра «Аврора», сообщила администрация группы «Киномакс – Самара».

Напомним, изначально запустить новый кинозал обещали еще в 2015 году. Данных о размере экрана и 
25 января 2017, 03:18
Здание «Шипки» в Самаре купила женщина из Ульяновска

Здание «Шипки» в Самаре купила женщина из Ульяновска

Сегодня стало известно о продаже здания кинотеатра «Шипка». Победителем аукциона стала Елена Еремина из Ульяновска, представляющая компанию «РСК Групп», сообщает «Волга-Ньюс». Женщина приобрела объект за 43,4 млн рублей.

«Шипка» находилась в ведении общества с ограниченной ответственностью «Премьер», однако 
16 января 2017, 04:44
Кинотеатр «Шипка» в Самаре может подешеветь вдвое

Кинотеатр «Шипка» в Самаре может подешеветь вдвое

Кинотеатр «Шипка» может подешеветь вдвое. В Самаре объявлен новый аукцион по продаже заброшенного здания на улице Стара-Загора. Его владелец - компания «Премьера» - намерена реализовать объект посредством публичного предложения. Согласно сообщению с портала единого федерального реестра сведений о банкротстве, стартовая 

24 октября 2016, 04:57
Самара ведет переговоры о выкупе здания «Шипки»

Самара ведет переговоры о выкупе здания «Шипки»

С собственником здания бывшего кинотеатра «Шипка» и банком-залогодержателем достигнута договоренность о совместных мерах по консервации и обеспечению безопасности объекта. Они предусматривают укрепление конструкций, блокирование дверей и ограждение строительной сеткой. Работы должны провести в течение десяти дней.

Собственник объекта, по 
30 апреля 2015, 02:17
В блогах: как следует поступить с

В блогах: как следует поступить с "Шипкой"?

Блогер tornader продолжает развивать скандальную тему с самарским кинотеатром "Шипка". "Ситуация вокруг этого сабжа становится все горячее. Кто знает - принимают ли букмекерские конторы ставки на "Шипку"? Но что же делать с ней потом?" - вопрошает автор. В прикрепленной к 
23 апреля 2015, 05:43
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