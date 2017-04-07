В блогах: «Бомж Вася наведет порядок в городе» … Блогер Анна Носова заявляет , что порядок в Самаре может навести только бомж Вася. "Если у властей нет времени и средств заниматься благоустройством города, за них это сделает человек без определенного места жительства. На днях я очень долго наблюдала за