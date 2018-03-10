|
Самарец на Porche Cayenne насмерть сбил женщину и скрылся
Вчера, 11 августа, в Самаре произошло ДТП со смертельным исходом. Как сообщают очевидцы в группе «ЧП Самара Тольятти», инцидент случился около 23:00 на улице Стара-Загора, рядом с кинотеатра «Шипка».
Автомобиль Porche Cayenne сбил на проезжей части женщину, после …
|
12 августа 2017, 01:24
|
В Самаре горело здание бывшего кинотеатра "Шипка", есть фото
Вчера, 12 февраля, вечером в Самаре загорелось неэксплуатируемое здание бывшего кинотеатра "Шипка" на улице Стара-Загора.
Как передает портал "Волга-Ньюс" со ссылкой на источники в ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило сотрудникам экстренных служб в 16:47. Позже выяснилось, что …
|
13 февраля 2016, 03:03
|
В Самаре временно закроют остановку «Магазин мебели»
|
15 июля 2013, 04:20