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«Бункер S» Эфир передачи от 6 марта 2018г 
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Самарец на Porche Cayenne насмерть сбил женщину и скрылся

Самарец на Porche Cayenne насмерть сбил женщину и скрылся

Вчера, 11 августа, в Самаре произошло ДТП со смертельным исходом. Как сообщают очевидцы в группе «ЧП Самара Тольятти», инцидент случился около 23:00 на улице Стара-Загора, рядом с кинотеатра «Шипка».
 
Автомобиль Porche Cayenne сбил на проезжей части женщину, после 
12 августа 2017, 01:24
В Самаре горело здание бывшего кинотеатра

В Самаре горело здание бывшего кинотеатра "Шипка", есть фото

Вчера, 12 февраля, вечером в Самаре загорелось неэксплуатируемое здание бывшего кинотеатра "Шипка" на улице Стара-Загора.

Как передает портал "Волга-Ньюс" со ссылкой на источники в ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило сотрудникам экстренных служб в 16:47. Позже выяснилось, что 
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В Самаре временно закроют остановку «Магазин мебели»

В Самаре временно закроют остановку «Магазин мебели»

С 17 июля по 25 августа в Самаре будет временно закрыта остановка общественного транспорта "Магазин мебели", расположенная в направлении из центра города. Как сообщили в городском Департаменте транспорта, это связано с ремонтом на сетях ЗАО "Предприятие тепловых сетей", расположенных  по 

15 июля 2013, 04:20
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