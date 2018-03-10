Самарец на Porche Cayenne насмерть сбил женщину и скрылся «ЧП Самара Тольятти», инцидент случился около 23:00 на улице Стара-Загора, рядом с кинотеатра «Шипка».



Автомобиль Porche Cayenne сбил на проезжей части женщину, после … Вчера, 11 августа, в Самаре произошло ДТП со смертельным исходом. Как сообщают очевидцы в группе, инцидент случился около 23:00 на улице Стара-Загора, рядом с кинотеатра «Шипка».Автомобиль Porche Cayenne сбил на проезжей части женщину, после