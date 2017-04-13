В апреле в России вступила в силу новая редакция правил дорожного движения Теперь те, кто за рулем находится менее двух лет, обязаны прикреплять на заднее стекло знак "Начинающий водитель". В противном случае, автомобилист рискует заплатить 500 рублей. Такой же штраф грозит и водителям с шипованной резиной, если на стекле нет соответствующей наклейки …