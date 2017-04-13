Блогер Алексей Сиверкин показал, как креативно некоторые самарские автомобилисты обыгрывают последнее изменение в правилах дорожного движения, обязывающее водителей устанавливать знак «Ш» на машинах, оснащенных шинами с шипами. "Купить значок "Ш" или все-таки переобуться?"- гласит надпись на плакате. При всех нюансах особого самарского менталитета люди у нас талантливые! На днях изучал опыт уфимцев в изгалениях на предмет знака "Шипы". Так вот, скажу - самарцы мыслят шире и вообще умеют виртуозно выкрутиться. Сам решил знак пока не искать в продаже, не буду ни распечатывать его с ламинацией, ни пока что переобуваться. Мне 500 рэ штрафа больше, 500 меньше - не принципиально. А вот вероятность выпадения снега еще есть", - утверждает Сиверкин.
|
В апреле в России вступила в силу новая редакция правил дорожного движения
|
6 апреля 2017, 11:49
|
Фото с сотового телефона сделают доказательством нарушений ПДД
В Госдуму в ближайшее время будет внесен законопроект, закрепляющий регистрацию нарушения ПДД водителем транспортного средства на основании фото с мобильного телефона любого случайного свидетеля. Инициатором нововведения, о необходимости которого еще год назад говорил президент РФ Владимир Путин, стало МВД России.
|
4 апреля 2017, 04:16
|
В России ввели ограничения для начинающих водителей
В России введены ограничения для начинающих водителей. Согласно опубликованному на портале российского правительства документу, теперь автомобилистам со стажем вождения до двух лет нельзя ездить без соответствующего обязательного опознавательного знака, перевозить крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы, участвовать в буксировке других машин.
Новичкам …
|
27 марта 2017, 03:33
|
ФАС установит минимальную стоимость подготовки водителей
Федеральная антимонопольная служба установит минимальную стоимость подготовки водителей, ведомство уже начало разработку соответствующего законопроекта, пишет «Российская газета». Новшество призвано устранить недобросовестную конкуренцию в отрасли. Сейчас ряд автошкол в буквальном смысле торгуют свидетельствами о прохождении курсов и самими правами, легко позволяя …
|
20 марта 2017, 12:56
|
Для таксистов в России введут систему контроля усталости
Для таксистов могут ввести IT-систему, которая станет следить за состоянием водителей. Это новшество могут внедрить в сервис обслуживания клиентов «Яндекс.Такси», информирует «Коммерсантъ».
|
17 марта 2017, 09:51
|
В блогах: водители скорой помощи теперь обязаны переносить больных
Блогер и депутат Михаил Матвеев сообщил, что водители скорой помощи в Самарской области теперь обязаны участвовать в переноске больных. Соответствующим пунктом дополнена должностная инструкция водителя. Ранее эта норма в области не действовала, так как соответствующий нормативно-правовой акт не был …
|
9 марта 2017, 10:11
|
В Самарской области на пешеходном переходе сбили насмерть 20 человек
|
23 декабря 2016, 12:39
|
В России разработали жесткую меру против водителей-лихачей
В Госдуме обсудили поправки, которые предполагают лишение водительских прав за 3 серьезных нарушения ПДД.
Радикальную меру депутаты предлагают применять, например, за заметное превышение скорости, игнорирование правил проезда жд-переездов, движение на запрещающий сигнал светофора, выезд на «встречку», разворот или левый поворот в …
|
16 декабря 2016, 02:24