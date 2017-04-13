10
00
20
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
1 + 0 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В апреле в России вступила в силу новая редакция правил дорожного движения

В апреле в России вступила в силу новая редакция правил дорожного движения

Теперь те, кто за рулем находится менее двух лет, обязаны прикреплять на заднее стекло знак "Начинающий водитель". В противном случае, автомобилист рискует заплатить 500 рублей. Такой же штраф грозит и водителям с шипованной резиной, если на стекле нет соответствующей наклейки 

6 апреля 2017, 11:49
Фото с сотового телефона сделают доказательством нарушений ПДД

Фото с сотового телефона сделают доказательством нарушений ПДД

В Госдуму в ближайшее время будет внесен законопроект, закрепляющий регистрацию нарушения ПДД водителем транспортного средства на основании фото с мобильного телефона любого случайного свидетеля. Инициатором нововведения, о необходимости которого еще год назад говорил президент РФ Владимир Путин, стало МВД России.

4 апреля 2017, 04:16
В России ввели ограничения для начинающих водителей

В России ввели ограничения для начинающих водителей

В России введены ограничения для начинающих водителей. Согласно опубликованному на портале российского правительства документу, теперь автомобилистам со стажем вождения до двух лет нельзя ездить без соответствующего обязательного опознавательного знака, перевозить крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы, участвовать в буксировке других машин.

Новичкам 

27 марта 2017, 03:33
ФАС установит минимальную стоимость подготовки водителей

ФАС установит минимальную стоимость подготовки водителей

Федеральная антимонопольная служба установит минимальную стоимость подготовки водителей, ведомство уже начало разработку соответствующего законопроекта, пишет «Российская газета». Новшество призвано устранить недобросовестную конкуренцию в отрасли. Сейчас ряд автошкол в буквальном смысле торгуют свидетельствами о прохождении курсов и самими правами, легко позволяя 

20 марта 2017, 12:56
Для таксистов в России введут систему контроля усталости

Для таксистов в России введут систему контроля усталости

Для таксистов могут ввести IT-систему, которая станет следить за состоянием водителей. Это новшество могут внедрить в сервис обслуживания клиентов «Яндекс.Такси», информирует «Коммерсантъ».
Систему контроля можно будет подключить к диспетчерскому пункту, и таким образом появится возможность дистанционно отслеживать состояние человека за 

17 марта 2017, 09:51
В блогах: водители скорой помощи теперь обязаны переносить больных

В блогах: водители скорой помощи теперь обязаны переносить больных

Блогер и депутат Михаил Матвеев сообщил, что водители скорой помощи в Самарской области теперь обязаны участвовать в переноске больных. Соответствующим пунктом дополнена должностная инструкция водителя. Ранее эта норма в области не действовала, так как соответствующий нормативно-правовой акт не был 
9 марта 2017, 10:11
В Самарской области на пешеходном переходе сбили насмерть 20 человек

В Самарской области на пешеходном переходе сбили насмерть 20 человек

Это статистика областного управления ГИБДД за 11 месяцев.
Всего случаев наезда на пешеходов было 1200. Это лишь на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них на пешеходном переходе ранено 425 человек, еще 20 погибло.
Чтобы предупредить подобные 

23 декабря 2016, 12:39
В России разработали жесткую меру против водителей-лихачей

В России разработали жесткую меру против водителей-лихачей

В Госдуме обсудили поправки, которые предполагают лишение водительских прав за 3 серьезных нарушения ПДД.

Радикальную меру депутаты предлагают применять, например, за заметное превышение скорости, игнорирование правил проезда жд-переездов, движение на запрещающий сигнал светофора, выезд на «встречку», разворот или левый поворот в 

16 декабря 2016, 02:24
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна