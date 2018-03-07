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«Бункер S» Эфир передачи от 6 марта 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 7 марта 2018г 
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Материалы по теме:

Актриса театра «Колесо» Ольга Самарцева стала народной артисткой Самарской области

Актриса театра «Колесо» Ольга Самарцева стала народной артисткой Самарской области

Актриса тольяттинского театра «Колесо» Ольга Самарцева получила звание Народной артистки Самарской области. Награду 6 марта ей вручил врио губернатора Дмитрий Азаров.

Ольга Самарцева трудится в «Колесе» уже 30 лет, с самого первого дня его основания. Зрители ее знают по 
7 марта 2018, 04:39
Новый завод по переработке макулатуры открыли в Тольятти

Новый завод по переработке макулатуры открыли в Тольятти

Самарскую область 6 марта посетил министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Вместе с врио губернатора Дмитрием Азаровым он провел совещание по развитию Тольятти в технопарке «Жигулевская долина» и посетил особую экономическую зону, где запустили Тольяттинскую бумажную фабрику.

В технопарке 
7 марта 2018, 11:10
Неадекватный мужчина несколько часов простоял на карнизе 16-этажки в Тольятти

Неадекватный мужчина несколько часов простоял на карнизе 16-этажки в Тольятти

Специалисты Центра гражданской защиты Тольятти смогли предотвратить трагедию. В 15:30 в экстренные службы поступило сообщение о том, что на карниз 16 этажа дома №11 по улице Свердлова залез мужчина, и он может оттуда упасть. На место прибыли полиция, спасатели и 

7 марта 2018, 08:32
Цех по выпуску контрафактной водки и коньяка выявила ФСБ под Тольятти

Цех по выпуску контрафактной водки и коньяка выявила ФСБ под Тольятти

В Самарской области оперативники регионального управления ФСБ накануне закрыли нелегальный цех по производству контрафактного алкоголя - водки и коньяка. Он был обнаружен в результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий под Тольятти, на территории Ставропольского района. Организатор производства, некий 50-летний гражданин «Н», задержан. 

6 марта 2018, 04:45
В Новокуйбышевске обсудят проект пристроя для театра-студии «Грань»

В Новокуйбышевске обсудят проект пристроя для театра-студии «Грань»

В Новокуйбышевске продолжаются работы по проектированию пристроя здания для театра-студии «Грань». На 29 января назначены публичные слушания, на которых обсудят дальнейшую судьбу этого сооружения, сообщает gorodnsk63.ru.

Отмечается, что первый проект пристроя обсуждался еще в мае. Но тогда никаких 
25 января 2018, 06:38
Определены самые культурные города России

Определены самые культурные города России

Финансовый университет при кабмине определил наиболее культурные города Российской Федерации. Рейтинг обнародован на соответствующем портале.
При составлении перечня во внимание принимались такие критерии, как количество учреждений культуры, удовлетворенность населения своей культурной средой, а также образовательной сферой.
Как показало исследование, учреждениями 

11 октября 2017, 10:30
По 100 тысяч на руки: в Самаре наградили деятелей культуры и искусства

По 100 тысяч на руки: в Самаре наградили деятелей культуры и искусства

Накануне в здании областного правительства наградили лауреатов губернской премии в сфере культуры и искусств, а также победителей конкурса на предоставление губернских грантов.
20 музыкантов и актеров, режиссеров и художников 63 региона стали лауреатами Губернских премий в области культуры и искусства. 

27 апреля 2017, 04:58
Минфин предложил передать частному бизнесу ряд социальных услуг

Минфин предложил передать частному бизнесу ряд социальных услуг

Минфин предложил передать частному бизнесу ряд социальных услуг, предоставляемых государством. В частности, речь идет об образовании, спорте, культуре и соцзащите. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных актов. Согласно ему, министерство считает нынешнюю систему госинститутов в этих сферах некачественной и 

5 августа 2016, 05:07
Тольяттинская консерватория закрыта

Тольяттинская консерватория закрыта

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки отказала тольяттинской консерватории в государственной аккредитации. В новый запретный список контролирующего органа вошли 7 российских вузов и филиалов. В аккредитации им отказано по результатам экспертиз, проведенных в сентябре-октябре. Всего с начала 

17 октября 2014, 11:00
Новости блогов: в Тольятти закрывают консерваторию

Новости блогов: в Тольятти закрывают консерваторию

Блогер Михаил Михайлов сообщает, что тольяттинские консерваторию и колледж закрывают. «Лучших в Поволжье, талантливых и уникальных педагогов и профессоров просто выпинывают на улицу. Студентов, по сути, тоже. Конечно, им предлагают перевестись в Самару, но вряд ли там осилят всех и 
3 октября 2014, 04:56
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