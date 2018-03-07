6 марта в Тольятти прошла торжественная церемония открытия Школы искусств Центрального района. Новое учебное заведение было создано вместо консерватории, у которой отобрали лицензию на осуществление образовательной деятельности.
В школе искусств работает практически весь состав прежнего учреждения. Оно будет работать по тем же направлениям: хореография, музыка, изобразительное искусство. В новом учебном году планируется заполнить 540 бюджетных мест и около 200 на платной основе. Набор учащихся стартует в мае.
«Я счастлива, что сегодня мы можем начать образовательный процесс в нашей новой школе. Я считаю это событие знаковым, школу смело можно назвать дважды рожденной. Когда-то в 80-х годах это учебное учреждение было одним из первых в городе и теперь оно снова открывает двери своим ученикам», - сказала директор школы Ирина Скрипачева.
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