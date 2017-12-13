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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 12 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 12 декабря 2017г 
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«Шанс получить дополнительные баллы при поступлении в вуз»: в Самаре проходит олимпиада «Звезда»

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Очередной этап всероссийской инженерной олимпиады «Звезда» в Самарской области стартовал 

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Две электрички Самара – Новокуйбышевск отменяются 1 декабря

Две электрички Самара – Новокуйбышевск отменяются 1 декабря

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В блогах: в Самаре школьники вскрыли капсулу времени

В блогах: в Самаре школьники вскрыли капсулу времени

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«Пятьдесят лет тому назад 
17 ноября 2017, 09:35
В Новокуйбышевске экс-росгвардеец стал наркоторговцем

В Новокуйбышевске экс-росгвардеец стал наркоторговцем

В Новокуйбышевске возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника Росгвардии и еще троих горожан. По версии следователей, экс-росгвардеец с сообщниками собирался продавать наркотики. По данным силовиков, банда сформировалась совсем недавно.

«По версии следствия, в ноябре 2017 года подозреваемые, действуя группой лиц 

16 ноября 2017, 12:50
Неудачный прыжок: В Самаре школьник попал в больницу после посещения батутного клуба

Неудачный прыжок: В Самаре школьник попал в больницу после посещения батутного клуба

7 ноября около 17:00 в одну из самарских горбольниц был доставлен 11-летний школьник с переломами двух грудных позвонков и свода черепа, передает «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры.
 
По предварительным информации, мальчик получил эти травмы во время 
8 ноября 2017, 10:34
В Новокуйбышевске врача осудили за взятки

В Новокуйбышевске врача осудили за взятки

Врача из Новокуйбышевска осудили за взятки.

Бывший отоларинголог местной городской больницы ГБУЗ СО НЦГБ признан виновным в получении взяток, сообщает прокуратура Самарской области. По сообщению надзорного ведомства, в уголовном деле фигурирует два эпизода «получения взятки» (ч. 3 ст. 290 УК РФ) 

8 ноября 2017, 09:38
Минобрнауки планирует ежегодно тестировать школьников на наркотики

Минобрнауки планирует ежегодно тестировать школьников на наркотики

Ежегодное социально-психологическое тестирование учащихся средних и высших образовательных заведений предлагает осуществлять Минобрнауки. Проект соответствующего документа появился на сайте нормативных актов.
Как рассказывают отечественные информагентства, законопроектом оговаривается ежегодная периодичность проведения таких проверок. «Социально-психологическое тестирование проводится в отношении лиц, обучающихся в общеобразовательных 

19 октября 2017, 10:05
Минпромторг предлагает разрешить российским чиновникам получать дорогие подарки

Минпромторг предлагает разрешить российским чиновникам получать дорогие подарки

В Минпромторге выступили с инициативой опять разрешить российским чиновникам получать подарки дороже 3000 рублей. При этом подарок должен являться изделием народно-художественных промыслов.
Об этом ведомство попросили представители отрасли. Как отмечается, протокольное мероприятие высокого уровня подразумевает высококачественные подарки, но сегодня для 

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Покупатели онлайн-магазинов в России экономят на подарках к 8 марта

Покупатели онлайн-магазинов в России экономят на подарках к 8 марта

Готовясь к Международному женскому дню, российские пользователи в этом году тратят меньше средств на покупку в интернет-магазинах косметики, парфюмерии и украшений. Об этом говорят эксперты «Яндекс.Касс» и «Яндекс.Маркета».
Как отмечают авторы исследования, пользователи стремились экономить, имея возможность заблаговременно сделать покупки 

7 марта 2017, 01:13
«Яндекс» выяснил, что россияне собираются дарить друг другу на Новый год

«Яндекс» выяснил, что россияне собираются дарить друг другу на Новый год

Перед праздниками «Яндекс. Маркет» провел исследование и узнал, какие подарки жители России готовят друг другу к Новому году. Оказалось, что с начала декабря заметно увеличился спрос на видеоигры - на 50%.
Кроме того, активно покупаются карнавальные костюмы, умные часы и 

20 декабря 2016, 03:32
Россияне назвали самые лучшие подарки на Новый год

Россияне назвали самые лучшие подарки на Новый год

Самым лучшим подарком на Новый год 67% россиян считают деньги. Данный показатель на 15 процентов оказался выше прошлогоднего. Об этом сообщили специалисты компании Deloitte после проведенного исследования.
На втором месте в рейтинге самых популярных сюрпризов - купон на путешествие, о 

9 декабря 2016, 11:31
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