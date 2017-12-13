Скандал в Новокуйбышевске. Там школьникам выдали просроченные новогодние подарки. Об этом в «твиттере» главе региона Дмитрию Азарову сообщила местная жительница. Она прислала фотографии вкладыша из упаковки, на котором указано, что сладости нужно употребить до 15 февраля 2017 года – то есть 10 месяцев назад. Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров поручил провести комплексную проверку.
«Если это правда, здесь состав для уголовного дела. Мне нужная ясность», - написал Дмитрий Азаров в своем микроблоге.
Сформирована проверочная комиссия. Параллельно в образовательном учреждении работают прокуратура и Роспотребнадзор. Согласно пояснениям минсоцдемографии и организации-поставщика на упаковке подарка указано: продукция произведена 4 декабря 2017 года со сроком годности до 4 марта 2018 года. Поэтому дата, указанная на вкладыше могла быть технической ошибкой во время печати. В любом случае врио губернатора потребовал заменить весь объем продукции и пообещал, что в отношении должностных лиц, допустивших выдачу подарочных наборов без предварительной проверки, будут предприняты меры по привлечению к дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения.
|
«Шанс получить дополнительные баллы при поступлении в вуз»: в Самаре проходит олимпиада «Звезда»
В Самарской области продолжается многопрофильная всероссийская инженерная олимпиада «Звезда», организатором которой является Союз машиностроителей России. В гимназии №1 ученики уже попробовали свои силы в естественнонаучных дисциплинах. Теперь на очереди — обществознание.
Очередной этап всероссийской инженерной олимпиады «Звезда» в Самарской области стартовал …
|
8 декабря 2017, 07:07
|
Две электрички Самара – Новокуйбышевск отменяются 1 декабря
|
24 ноября 2017, 02:22
|
«Это же настоящее XXX-видео!»: Фильмы для взрослых новокуйбышевской пары посмотрели эксперты
Как уже рассказывала ТЕРРА, в начале октября семейная пара из Новокуйбышевска попалась на изготовлении порнографических материалов. По данным местного издания gorodnsk63.ru, супруги заливали отрывки любительских XXX-видео в Интернет, а за полные версии запрашивали с «любителей Hardcore-клубнички» по несколько …
|
19 ноября 2017, 04:31
|
В блогах: в Самаре школьники вскрыли капсулу времени
Блогер Владимир Нехорошев рассказал, что 15 ноября в Самаре в Центре внешкольной работы «Крылатый» торжественно вскрыли капсулу времени, в которой пионеры и комсомольцы 50 лет назад (в 1967-м) оставили письма к школьникам 2017-го года.
«Пятьдесят лет тому назад …
|
17 ноября 2017, 09:35
|
В Новокуйбышевске экс-росгвардеец стал наркоторговцем
В Новокуйбышевске возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника Росгвардии и еще троих горожан. По версии следователей, экс-росгвардеец с сообщниками собирался продавать наркотики. По данным силовиков, банда сформировалась совсем недавно.
«По версии следствия, в ноябре 2017 года подозреваемые, действуя группой лиц …
|
16 ноября 2017, 12:50
|
Неудачный прыжок: В Самаре школьник попал в больницу после посещения батутного клуба
7 ноября около 17:00 в одну из самарских горбольниц был доставлен 11-летний школьник с переломами двух грудных позвонков и свода черепа, передает «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры.
По предварительным информации, мальчик получил эти травмы во время …
|
8 ноября 2017, 10:34
|
В Новокуйбышевске врача осудили за взятки
|
8 ноября 2017, 09:38
|
Минобрнауки планирует ежегодно тестировать школьников на наркотики
Ежегодное социально-психологическое тестирование учащихся средних и высших образовательных заведений предлагает осуществлять Минобрнауки. Проект соответствующего документа появился на сайте нормативных актов.
|
19 октября 2017, 10:05
|
Минпромторг предлагает разрешить российским чиновникам получать дорогие подарки
В Минпромторге выступили с инициативой опять разрешить российским чиновникам получать подарки дороже 3000 рублей. При этом подарок должен являться изделием народно-художественных промыслов.
|
14 августа 2017, 09:08
|
Покупатели онлайн-магазинов в России экономят на подарках к 8 марта
Готовясь к Международному женскому дню, российские пользователи в этом году тратят меньше средств на покупку в интернет-магазинах косметики, парфюмерии и украшений. Об этом говорят эксперты «Яндекс.Касс» и «Яндекс.Маркета».
|
7 марта 2017, 01:13
|
«Яндекс» выяснил, что россияне собираются дарить друг другу на Новый год
|
20 декабря 2016, 03:32
|
Россияне назвали самые лучшие подарки на Новый год
|
9 декабря 2016, 11:31