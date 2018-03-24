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Опять «телефонные минеры»: В Самаре из ТЦ «Мега» эвакуировали 1,5 тысячи посетителей
Сегодня, 31 декабря, в Самаре около 12:30 сотрудники оперативных служб эвакуировали посетителей из ТЦ «Мега», передает 63.ru. «По громкой связи сообщили, что нужно покинуть торговый центр по техническим причинам», - рассказали порталу очевидцы.
На место выезжали МЧС, ОВО, …
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31 декабря 2017, 04:09
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Пьяный механик из Чапаевска «заминировал» станцию метро «Победа» в Самаре
Звонок о «заложенной» бомбе поступил в полицию 11 декабря. В ходе проверочных мероприятий ничего подозрительного обнаружено не было.
Оперативники быстро определили номер, с которого был произведен телефонный звонок, и задержали «минера». Им оказался 54-летний житель города Чапаевска, работающий механиком …
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13 декабря 2017, 10:49
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«Алло, это бомба!»: В Самаре «заминировали» три школы
В Самаре на протяжении дня горожане выкладывали в соцсетях сообщения о том, что в школах эвакуируют детей, передает 63.ru. Сотрудники полиции получили сообщение о минировании трех школ. Речь идет о образовательных учреждениях №48, 148 и 92.
В школы …
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18 ноября 2017, 05:31
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Опять неуловимые «минеры»: В Самаре эвакуировали сотрудников «Райффайзенбанка»
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14 октября 2017, 04:58