4
43
30
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 23 марта 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
1 + 0 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Опять «телефонные минеры»: В Самаре из ТЦ «Мега» эвакуировали 1,5 тысячи посетителей

Опять «телефонные минеры»: В Самаре из ТЦ «Мега» эвакуировали 1,5 тысячи посетителей

Сегодня, 31 декабря, в Самаре около 12:30 сотрудники оперативных служб эвакуировали посетителей из ТЦ «Мега», передает 63.ru. «По громкой связи сообщили, что нужно покинуть торговый центр по техническим причинам», - рассказали порталу очевидцы.

На место выезжали МЧС, ОВО, 
31 декабря 2017, 04:09
Пьяный механик из Чапаевска «заминировал» станцию метро «Победа» в Самаре

Пьяный механик из Чапаевска «заминировал» станцию метро «Победа» в Самаре

Звонок о «заложенной» бомбе поступил в полицию 11 декабря.  В ходе проверочных мероприятий ничего подозрительного обнаружено не было.
 
Оперативники быстро определили номер, с которого был произведен телефонный звонок, и задержали «минера». Им оказался 54-летний житель города Чапаевска, работающий механиком 
13 декабря 2017, 10:49
«Алло, это бомба!»: В Самаре «заминировали» три школы

«Алло, это бомба!»: В Самаре «заминировали» три школы

В Самаре на протяжении дня горожане выкладывали в соцсетях сообщения о том, что в школах эвакуируют детей, передает 63.ru. Сотрудники полиции получили сообщение о минировании трех школ. Речь идет о образовательных учреждениях №48, 148 и 92.

В школы 
18 ноября 2017, 05:31
Опять неуловимые «минеры»: В Самаре эвакуировали сотрудников «Райффайзенбанка»

Опять неуловимые «минеры»: В Самаре эвакуировали сотрудников «Райффайзенбанка»

Вчера, 13 октября, в оперативные службы Самары поступило сообщение о минировании места массового скопления людей. Речь идет о отделении «Райффайзенбанка» по адресу: Кирова, 387.

На месте работали полиция, МЧС и спасатели. Ничего подозрительного не нашли. Вызов оказался ложным, пишет 
14 октября 2017, 04:58
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх