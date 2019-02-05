6
57
59
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 05.02.2019  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 05.02.2019 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram

Материалы по теме:

По Самаре прокатилась третья волна ложных «минирований»

По Самаре прокатилась третья волна ложных «минирований»

Самару накрыла уже третья за последнее время волна сообщений о ложных минированиях. Во вторник сообщения о готовящихся терактах поступили в четыре учреждения. Анонимные злоумышленники атаковали в Волжскую центральную районную больницу, колледж строительства и предпринимательства, а также в филиал компании «Газпром 
5 февраля 2019, 05:47
В Самарской области гриппом и ОРВИ заразились 12 тысяч человек

В Самарской области гриппом и ОРВИ заразились 12 тысяч человек

За неделю, с 28 января по 3 февраля, в Самарской области слегли с гриппом или ОРВИ 12 557 человек. Причем, большинство пациентов живет в Самаре — 5565 человек. Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, по данным на 4 февраля заболеваемость регистрируется 
5 февраля 2019, 05:30
Каждого третьего школьника

Каждого третьего школьника "травят" одноклассники

В России почти 30 процентов школьников подвергаются травле со стороны одноклассников. К такому выводу пришли ученые из Института образования при Высшей школе экономики. В группу риска чаще всего входят дети из семей с «рассогласованным» стилем воспитания, когда отец вообще не 

5 февраля 2019, 02:22
Эксперты выяснили, качеством преподавания какого предмета недовольны родители школьников

Эксперты выяснили, качеством преподавания какого предмета недовольны родители школьников

Родители российских школьников больше всего недовольны качеством обучения иностранному языку, выяснили в ходе опроса эксперты фонда «Национальные ресурсы образования». 38 процентов респондентов хотели бы, чтобы его преподавали лучше, ещё 19 считают, что ребенка обучают плохо. Также, по мнению опрошенных, нужно 

1 февраля 2019, 03:25
В России проведут аттестацию директоров школ

В России проведут аттестацию директоров школ

В 2020 году в России собираются провести аттестацию всех директоров школ страны. Испытания пройдут в рамках нацпроекта «Образование». Центры оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов будут созданы во всех регионах, пообещала вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, власти постараются уйти 

29 января 2019, 02:51
В Самарской области два человека скончались после гриппа

В Самарской области два человека скончались после гриппа

За прошлую неделю в Самарской области от осложнений после перенесенного гриппа погибли два человека. Всего же с 14 по 20 января зарегистрировали 9727 случаев ОРВИ и гриппа, в том числе 4964 - в Самаре. Несмотря на эти цифры, на 22 
23 января 2019, 12:39
В 7 самарских школах ввели карантин

В 7 самарских школах ввели карантин

В Самарской области растёт заболеваемость гриппом и ОРВИ. Эпидемический порог не превышен пока в нашем регионе, но к этому все идёт. Сейчас эпидпорог превышен в 13 областях страны, в том числе и в соседнем Татарстане. Если сравнивать с результатами прошлой 
22 января 2019, 01:49
Нашли свиной и гонконгский грипп: с начала января заразились 6,8 тысяч самарцев

Нашли свиной и гонконгский грипп: с начала января заразились 6,8 тысяч самарцев

За неделю, с 31 декабря по 6 января, в Самарской области зафиксировали 6881 случай ОРВИ и гриппа, в том числе 4161 - в областной столице. По данным на 9 января, заболеваемость пока находится на неэпидемическом уровне. Для определения видов вирусов, 
11 января 2019, 01:24
В Сызрани карантин по бешенству: напавшая на ребенка собака была заражена

В Сызрани карантин по бешенству: напавшая на ребенка собака была заражена

С 12 декабря в Сызрани постановлением губернатора объявлен карантин по бешенству — в городе нашли зараженное смертельным вирусом животное. Предполагается, что карантин продлится до 12 февраля. Во время него нельзя продавать животных, вывозить их за границы населенного пункта, проводить выставки 
12 декабря 2018, 05:02
В Самаре сожгли 108 кг овощей и орехов

В Самаре сожгли 108 кг овощей и орехов

За прошлую неделю, с 10 по 16 сентября, в самарском аэропорту «Курумоч» проверили 14 245 единиц багажа. Во время досмотра сумок пассажиров, которые прилетели из Узбекистана и Таджикистана, специалисты нашли 108 кг запрещенной к ввозу в Россию подкарантинной продукции - 
20 сентября 2018, 12:20
Двухмесячный карантин по бешенству введен в Сызрани

Двухмесячный карантин по бешенству введен в Сызрани

В Сызрани установили карантин по бешенству. Он будет действовать до 15 июля. В этот период будут запрещены выставки животных, а также выводка и натаскивание собак. Меры приняты по инициативе сызранской городской станции по борьбе с болезнями животных. К ветеринарным последствиям 
16 мая 2018, 05:37
Самарские школьники досрочно уходят на каникулы

Самарские школьники досрочно уходят на каникулы

В Самаре школьников досрочно отпустят на каникулы. В гордепартамент образования пришло постановление главного санитарного врача с рекомендациями Минобрнауки закрыть образовательные учреждения на карантин. Причина — рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Окончательное решение должно принять руководство каждой конкретной школы. Рекомендуемая длительность 

22 марта 2018, 04:40
Ростуризм предупредил об эпидемии гриппа в США

Ростуризм предупредил об эпидемии гриппа в США

Ростуризм выпустил предупреждение об ухудшении ситуации по гриппу в США. Эпидемия объявлена на всей территории страны, кроме столичного штата и Гавайев. Количество людей с симптомами, наблюдающимися при гриппе, в 3 раза превысило допустимый порог и продолжает расти, сообщает РИА Новости.

В связи 
21 февраля 2018, 05:08
Из-за осложнений от гриппа в Самарской области умер 4-летний ребенок

Из-за осложнений от гриппа в Самарской области умер 4-летний ребенок

Это произошло в Богатовском районе. По словам родителей, у мальчика не сбивалась высокая температура, тело покрылось пятнами. Его госпитализировали в районную больницу, но спасти не удалось.
По предварительным данным, малыш был болен редкой формой гриппа. Сейчас по факту проводится проверка. 

8 февраля 2017, 03:30
Самарцев атакует гонконгский грипп

Самарцев атакует гонконгский грипп

По результатам лабораторного мониторинга за последнюю неделю среди респираторных вирусов, атакующих жителей региона, преобладает грипп типа А (H3N2), который еще называют гонконгским. Это молодой штамм, который пока недостаточно изучен. Он способен спровоцировать у человека развитие осложнений с геморрагическими поражениями.
Отметим, 

8 февраля 2017, 02:09
Школьные каникулы в Самаре опять продляют

Школьные каникулы в Самаре опять продляют

Из-за эпидемии ОРВИ и гриппа школьные каникулы в Самаре рекомендовано продлить вплоть до 13 января. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Как уже сообщала «ТЕРРА», по последним данным, эпидемический порог на территории региона превышен почти на 
10 января 2017, 04:37
В Самаре эпидемиологический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен на 12%

В Самаре эпидемиологический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен на 12%

Жители Самарской области стали чаще страдать простудными заболеваниями. Эпидпорог по ОРВИ и гриппу в регионе превышен на 12,2%, сообщает областной Роспотребнадзор. Однако это касается лишь возрастной группы 18 лет и старше. По общим показателям заболеваемость вирусными инфекциями по области ниже 

18 марта 2014, 05:38
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04

Мы Вам перезвоним!

Наверх