В Самаре эпидемиологический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен на 12% Жители Самарской области стали чаще страдать простудными заболеваниями. Эпидпорог по ОРВИ и гриппу в регионе превышен на 12,2%, сообщает областной Роспотребнадзор. Однако это касается лишь возрастной группы 18 лет и старше. По общим показателям заболеваемость вирусными инфекциями по области ниже …