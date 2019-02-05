Эпидемический порог превышен уже в 43 российских регионах. Самая сложная ситуация в Бурятии, Алтайском крае, Якутии, Хакасии, Карелии и Свердловской области. Чтобы остановить распространение инфекции, по всей стране закрыты две с половиной тысячи школ и сотни детских садов, так как самая уязвимая категория - дети от трех до 14 лет. Отменяются массовые мероприятия, в больницы не пускают посетителей.
Роспотребнадзор запустил горячую линию. Специалисты рассказывают, что делать, если заболел, и как не заразиться, когда кругом все чихают и кашляют. Самые простые меры профилактики - избегать мест массового скопления людей и чаще мыть руки.
У школьников Самарской области внеплановые каникулы начнутся с 6 февраля. Региональный минобр сообщает, что с завтрашнего дня на 7 дней будут закрыты все общеобразовательные школы Самары, Тольятти и Кинеля. Учебный процесс при этом будет организован дистанционно.
В других городах и районах области решение о закрытии образовательных организаций для проведения противоэпидемических мероприятий будут приниматься исходя из ситуации. Занятия прекращаются, если в школе болеют более 20% учеников. По словам министра образования и науки Самарской области Виктора Акопьяна, на сегодняшний день только в Самаре закрыто 77 классов в 24 образовательных учреждениях из 172. Учебный процесс при этом останавливаться не будет. Все ученики школ, закрытых на карантин, получат домашнее задание. При этом каникулы начнутся в соответствии с учебными планами образовательных учреждений.
|
По Самаре прокатилась третья волна ложных «минирований»
Самару накрыла уже третья за последнее время волна сообщений о ложных минированиях. Во вторник сообщения о готовящихся терактах поступили в четыре учреждения. Анонимные злоумышленники атаковали в Волжскую центральную районную больницу, колледж строительства и предпринимательства, а также в филиал компании «Газпром …
|
5 февраля 2019, 05:47
|
В Самарской области гриппом и ОРВИ заразились 12 тысяч человек
|
5 февраля 2019, 05:30
|
Каждого третьего школьника "травят" одноклассники
|
5 февраля 2019, 02:22
|
Эксперты выяснили, качеством преподавания какого предмета недовольны родители школьников
Родители российских школьников больше всего недовольны качеством обучения иностранному языку, выяснили в ходе опроса эксперты фонда «Национальные ресурсы образования». 38 процентов респондентов хотели бы, чтобы его преподавали лучше, ещё 19 считают, что ребенка обучают плохо. Также, по мнению опрошенных, нужно …
|
1 февраля 2019, 03:25
|
В России проведут аттестацию директоров школ
В 2020 году в России собираются провести аттестацию всех директоров школ страны. Испытания пройдут в рамках нацпроекта «Образование». Центры оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов будут созданы во всех регионах, пообещала вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, власти постараются уйти …
|
29 января 2019, 02:51
|
В Самарской области два человека скончались после гриппа
|
23 января 2019, 12:39
|
В 7 самарских школах ввели карантин
|
22 января 2019, 01:49
|
Нашли свиной и гонконгский грипп: с начала января заразились 6,8 тысяч самарцев
|
11 января 2019, 01:24
|
В Сызрани карантин по бешенству: напавшая на ребенка собака была заражена
|
12 декабря 2018, 05:02
|
В Самаре сожгли 108 кг овощей и орехов
|
20 сентября 2018, 12:20
|
Двухмесячный карантин по бешенству введен в Сызрани
|
16 мая 2018, 05:37
|
Самарские школьники досрочно уходят на каникулы
В Самаре школьников досрочно отпустят на каникулы. В гордепартамент образования пришло постановление главного санитарного врача с рекомендациями Минобрнауки закрыть образовательные учреждения на карантин. Причина — рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Окончательное решение должно принять руководство каждой конкретной школы. Рекомендуемая длительность …
|
22 марта 2018, 04:40
|
Ростуризм предупредил об эпидемии гриппа в США
Ростуризм выпустил предупреждение об ухудшении ситуации по гриппу в США. Эпидемия объявлена на всей территории страны, кроме столичного штата и Гавайев. Количество людей с симптомами, наблюдающимися при гриппе, в 3 раза превысило допустимый порог и продолжает расти, сообщает РИА Новости.
В связи …
|
21 февраля 2018, 05:08
|
Из-за осложнений от гриппа в Самарской области умер 4-летний ребенок
|
8 февраля 2017, 03:30
|
Самарцев атакует гонконгский грипп
По результатам лабораторного мониторинга за последнюю неделю среди респираторных вирусов, атакующих жителей региона, преобладает грипп типа А (H3N2), который еще называют гонконгским. Это молодой штамм, который пока недостаточно изучен. Он способен спровоцировать у человека развитие осложнений с геморрагическими поражениями.
|
8 февраля 2017, 02:09
|
Школьные каникулы в Самаре опять продляют
Из-за эпидемии ОРВИ и гриппа школьные каникулы в Самаре рекомендовано продлить вплоть до 13 января. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Как уже сообщала «ТЕРРА», по последним данным, эпидемический порог на территории региона превышен почти на …
|
10 января 2017, 04:37
|
В Самаре эпидемиологический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен на 12%
|
18 марта 2014, 05:38
Мы Вам перезвоним!