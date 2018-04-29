|
Сильный ветер и гроза ожидаются 28 апреля в Самарской области
|
27 апреля 2018, 04:26
|
Ураганный ветер сорвал крышу Дома культуры в Самарской области, есть видео
|
24 апреля 2018, 06:31
|
Вторжение холодной воздушной массы в выходные прогнозируют Самаре
|
20 апреля 2018, 04:43
|
Рекордное количество осадков выпало 19 апреля в Самаре
В Самаре в четверг, 19 апреля, выпало рекордное количество осадков – 15,6 миллиметра. Такой показатель зафиксировали специалисты объединенной гидрометеорологической станции Самара. Это на 2,5 мм больше, чем в 1993 году, когда синоптики регистрировали предыдущий суточный максимум – 13,1 мм, указано …
|
20 апреля 2018, 10:25
|
Туристов из Самары накрыло тайфуном во Вьетнаме
Сегодня, 4 ноября, на Вьетнам обрушился тайфун «Дамри». В этом государстве Юго-Восточной Азии, расположенном на полуострове Индокитай, идут сильные дожди, скорость ветра превышает 90 км/ч. От стихии пострадали провинция Кханьхоа и популярный курортный город Нячанг. В Нячанге сейчас отдыхают несколько …
|
4 ноября 2017, 05:48
|
Ураган Офелия поставил под вопрос съемки «Игры престолов»
|
17 октября 2017, 02:27
|
Крышу дома премьер-министра Доминики сорвало во время урагана «Мария»
На небольшие островные государства в восточной части Карибского моря налетел мощный ураган "Мария". Как сообщают многочисленные зарубежные информагентства, стихия не пощадила даже официальную резиденцию премьер-министра Доминики в городе Розо. У постройки снесло крышу. Об этом сам Рузвельт Скеррит сообщил в …
|
19 сентября 2017, 09:14
|
Последствия стихии: Десятки домов в Самарской области остались без света после урагана
|
15 сентября 2017, 12:46