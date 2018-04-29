На небольшие островные государства в восточной части Карибского моря налетел мощный ураган "Мария". Как сообщают многочисленные зарубежные информагентства, стихия не пощадила даже официальную резиденцию премьер-министра Доминики в городе Розо. У постройки снесло крышу. Об этом сам Рузвельт Скеррит сообщил в …