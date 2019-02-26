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Депутат Валерий Троян ушел из самарской губдумы
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26 февраля 2019, 05:12
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В Самаре из-за устранения утечки перекрыли Ставропольскую
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26 февраля 2019, 01:53
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Депутаты внесли изменения в бюджет Самарской области на 2019 год
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26 февраля 2019, 01:11
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Руководителем Счетной палаты Самарской области стала Елена Дуброва
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26 февраля 2019, 12:53
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В Самаре из-за аварии на Физкультурной могут быть проблемы с отоплением в 16 домах
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26 февраля 2019, 12:45
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Полковник Вера Рабинович останется в СИЗО до апреля
В понедельник, 25 февраля, в Самарском областном суде рассматривали апелляционную жалобу адвокатов 37-летней Веры Рабинович на решение Куйбышевского районного суда на продление ее ареста до 17 апреля. Подозреваемая сейчас находится в СИЗО № 3 и участвовала в заседании по …
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26 февраля 2019, 09:39
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Бывший врач-анестезиолог, который изнасиловал пациентку, отправится на три года в колонию
В Самаре поставлена точка в скандальном деле бывшего врача-анестезиолога. Напомним, что Юрий Черников обвинялся в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Во время расследования и суда установили, что 2 августа 2017 года врач в помещении одного из обществ с …
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25 февраля 2019, 09:39
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Самарец заплатит 100 тысяч рублей за экстремистские посты в соцсети
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25 февраля 2019, 03:06
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В Чапаевске 61-летнюю пенсионерку будут судить за продажу «синтетики»
Перед судом в Чапаевске предстанет в ближайшее время 61-летняя пенсионерка. По версии следствия, женщина промышляла торговлей синтетическими наркотиками. Как рассказали в Приволжской транспортной прокуратуре, она три раза продавала запрещенные вещества своему знакомому. Подозреваемая и ее клиент договаривались о встречах по …
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25 февраля 2019, 12:06
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В Тольятти ищут автомобилиста, который сбил школьника на «зебре» и уехал
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25 февраля 2019, 11:08
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Ножом в сердце: житель Чапаевска убил приятеля из-за спора о службе в армии
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23 февраля 2019, 10:40
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В Тольятти задержали «шутника», который сообщил о «минировании» больницы
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22 февраля 2019, 10:13
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Датская полиция ищет сбежавшего кенгуру
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18 февраля 2019, 01:49
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Утащил с работы в гаражи: В Самаре ищут насильника, напавшего на девушку
В Самаре разыскивают неизвестного мужчину, который совершил действия насильственного характера в отношении 32-летней женщины. Ориентировка (фоторобот) на предполагаемого злоумышленника доведена до личного состава работников ОВД, передает ГУ МВД РФ по Самарской области.
По предварительной версии сотрудников 20 января между …
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16 февраля 2019, 02:33
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В Тольятти пропала девочка 15 лет
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13 февраля 2019, 07:36
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Самарца нашли мертвым в бане в Ульяновской области
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6 февраля 2019, 04:00
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Британского журналиста восхитила русская баня
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29 октября 2018, 03:00
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От удара молнии баня сгорела в Сызрани
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28 апреля 2018, 04:03
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3-летний ребенок утонул в бане на Алма-Атинской в Самаре
В Самаре в бане на улице Алма-Атинской погиб 3-летний ребенок. Мальчик утонул в бассейне 28 марта, сообщает «Комсомольская правда – Самара». По данным издания, инцидент произошел около часа дня. Малыш был в бане вместе со своим отцом. Мужчина спасти …
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30 марта 2018, 12:48
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