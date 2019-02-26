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Новости о потребительской корзине, просроченных продуктах, уменьшении размеров дорожных знаков, судьбе кондукторов после введения валидаторов в Самаре и коррупции в регионе – весело и со смыслом. 
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Материалы по теме:

Депутат Валерий Троян ушел из самарской губдумы

Депутат Валерий Троян ушел из самарской губдумы

Во вторник, 26 февраля, стало известно о том, что депутат Самарской губернской думы Валерий Троян досрочно сложил полномочия. Как отметил спикер регионального парламента Геннадий Котельников, Валерий Троян давно написал заявление, поскольку сейчас проживает в другой области. Теперь в его округе 
26 февраля 2019, 05:12
В Самаре из-за устранения утечки перекрыли Ставропольскую

В Самаре из-за устранения утечки перекрыли Ставропольскую

Во вторник, 26  февраля, коммунальщики начали устранять утечку на водопроводной линии холодного водоснабжения. Повреждение выявили на трубе диаметром 50 мм.  С 11:00  26 февраля и до окончания ремонта  автобусы № 9 вместо улицы Ставропольской будут курсировать в оба направления по 
26 февраля 2019, 01:53
Депутаты внесли изменения в бюджет Самарской области на 2019 год

Депутаты внесли изменения в бюджет Самарской области на 2019 год

Во вторник, 26 февраля, депутаты Самарской губернской думы внесли изменения в бюджет на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. В областной казне на  2019 год учтены значимые поправки на сумму более 11 млрд рублей. Расходная часть бюджета на этот 
26 февраля 2019, 01:11
Руководителем Счетной палаты Самарской области стала Елена Дуброва

Руководителем Счетной палаты Самарской области стала Елена Дуброва

Главой Счетной палаты Самарской области стала Елена Дуброва. Об этом стало известно во вторник, 26 февраля, на заседании губдумы. Смена руководителя ведомства связана с регламентом его работы. Председатель Счетной палаты не может занимать этот пост более 5 лет. Полномочия предыдущего 
26 февраля 2019, 12:53
В Самаре из-за аварии на Физкультурной могут быть проблемы с отоплением в 16 домах

В Самаре из-за аварии на Физкультурной могут быть проблемы с отоплением в 16 домах

Во вторник, 26 февраля, в Самаре ведутся ремонтные работы на теплосети в районе дома № 136 по улице Физкультурной.
 
- Всем управляющим компаниям рекомендовано перевести жилые дома на резервную схему теплоснабжения. В планах специалистов «ПТС» завершить все ремонтные работы на объекте 
26 февраля 2019, 12:45
Полковник Вера Рабинович останется в СИЗО до апреля

Полковник Вера Рабинович останется в СИЗО до апреля

В понедельник, 25 февраля, в Самарском областном суде рассматривали апелляционную жалобу адвокатов 37-летней Веры Рабинович на решение Куйбышевского районного суда на продление ее ареста до 17 апреля. Подозреваемая сейчас находится в СИЗО № 3 и участвовала в заседании по 
26 февраля 2019, 09:39
Бывший врач-анестезиолог, который изнасиловал пациентку, отправится на три года в колонию

Бывший врач-анестезиолог, который изнасиловал пациентку, отправится на три года в колонию

В Самаре поставлена точка в скандальном деле бывшего врача-анестезиолога. Напомним, что Юрий Черников обвинялся в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Во время расследования и суда установили, что 2 августа 2017 года врач в помещении одного из обществ с 
25 февраля 2019, 09:39
Самарец заплатит 100 тысяч рублей за экстремистские посты в соцсети

Самарец заплатит 100 тысяч рублей за экстремистские посты в соцсети

В Самарской области вступил в силу приговор Богатовского районного суда. По решению служителей Фемиды, 24-летнего местного жителя признали виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности. Как сообщили в УФСБ России по Самарской области, молодой человек размещал на своей странице в 
25 февраля 2019, 03:06
В Чапаевске 61-летнюю пенсионерку будут судить за продажу «синтетики»

В Чапаевске 61-летнюю пенсионерку будут судить за продажу «синтетики»

Перед судом в Чапаевске предстанет в ближайшее время 61-летняя пенсионерка. По версии следствия, женщина промышляла торговлей синтетическими наркотиками. Как рассказали в Приволжской транспортной прокуратуре, она три раза продавала запрещенные вещества своему знакомому. Подозреваемая и ее клиент договаривались о встречах по 
25 февраля 2019, 12:06
В Тольятти ищут автомобилиста, который сбил школьника на «зебре» и уехал

В Тольятти ищут автомобилиста, который сбил школьника на «зебре» и уехал

В Тольятти разыскивают водителя, который сбил школьника на пешеходном переходе и скрылся. Авария произошла в воскресенье, 24 февраля, на проспекте Степана Разина в районе дома № 57. Как рассказали в ГИБДД Тольятти, 14-летний мальчик переходил дорогу на «зеленый» сигнал светофора, 
25 февраля 2019, 11:08
Ножом в сердце: житель Чапаевска убил приятеля из-за спора о службе в армии

Ножом в сердце: житель Чапаевска убил приятеля из-за спора о службе в армии

Суд Чапаевска приговорил к девяти годам колонии 51-летнего мужчину, который обвинялся в убийстве знакомого. По версии следствия, в июле прошлого года подозреваемый выпивал с друзьями и поспорил с одним из участников вечеринки. Они не сошлись во взглядах на службу в 
23 февраля 2019, 10:40
В Тольятти задержали «шутника», который сообщил о «минировании» больницы

В Тольятти задержали «шутника», который сообщил о «минировании» больницы

В Тольятти задержали подозреваемого в «минировании» одной из местных больниц. Сообщение о возможном взрывном устройстве поступило в дежурную часть отдела полиции № 23 УМВД России по Автограду. Прибывшие по вызову полицейские проверили помещение и ничего опасного не нашли. Вскоре силовики 
22 февраля 2019, 10:13
Датская полиция ищет сбежавшего кенгуру

Датская полиция ищет сбежавшего кенгуру

Датская полиция занялась поисками необычной «потеряшки». 16 февраля стало известно о том, что у жителя района Остер Линдет в Южном Ютланде сбежал домашний кенгуру. Правоохранители просят местных жителей, встретивших животное, сообщить о нем компетентным органам. Это точно будет именно сбежавший 
18 февраля 2019, 01:49
Утащил с работы в гаражи: В Самаре ищут насильника, напавшего на девушку

Утащил с работы в гаражи: В Самаре ищут насильника, напавшего на девушку

В Самаре разыскивают неизвестного мужчину, который совершил действия насильственного характера в отношении 32-летней женщины. Ориентировка (фоторобот) на предполагаемого злоумышленника доведена до личного состава работников ОВД, передает ГУ МВД РФ по Самарской области.
 
По предварительной версии сотрудников 20 января между 
16 февраля 2019, 02:33
В Тольятти пропала девочка 15 лет

В Тольятти пропала девочка 15 лет

Заявление о пропаже ребенка поступило в полицию только 12 февраля. Сообщается, что ее видели в последний раз у дома №18 по улице Ворошилова – это ее домашний адрес.
 
Приметы – на вид чуть старше возраста. Выглядит примерно на 16-17 

13 февраля 2019, 07:36
Самарца нашли мертвым в бане в Ульяновской области

Самарца нашли мертвым в бане в Ульяновской области

Житель Самарской области погиб в Димитровграде. В Ульяновскую область он отправился в командировку. Мужчина остановился в одном из местных отелей и решил отдохнуть с приятелями в бане. Однако посиделки не вышло. 5 февраля друзья обнаружили самарца мертвым.

Как сообщает 
6 февраля 2019, 04:00
Британского журналиста восхитила русская баня

Британского журналиста восхитила русская баня

Британский журналист Том Оу отправился в русскую баню и поделился впечатлениями от ее посещения. Это заведение работает в Лондоне, и его гостями стали многие знаменитости. В их числе: Эмилия Кларк, Кейт Мосс и Джастин Бибер.

Том рассказал, что сначала 
29 октября 2018, 03:00
От удара молнии баня сгорела в Сызрани

От удара молнии баня сгорела в Сызрани

Пожар случился сегодня, 28 апреля, около 5 часов утра по адресу улица Река Воложка, 3 в районе причала "Сельмаш". Пламя удалось потушить за 25 минут. Пострадавших нет, однако зданию нанесен серьезный ущерб.
 
Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Вспыхнула 
28 апреля 2018, 04:03
3-летний ребенок утонул в бане на Алма-Атинской в Самаре

3-летний ребенок утонул в бане на Алма-Атинской в Самаре

В Самаре в бане на улице Алма-Атинской погиб 3-летний ребенок. Мальчик утонул в бассейне 28 марта, сообщает «Комсомольская правда – Самара». По данным издания, инцидент произошел около часа дня. Малыш был в бане вместе со своим отцом. Мужчина спасти 
30 марта 2018, 12:48
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