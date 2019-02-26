Британского журналиста восхитила русская баня Британский журналист Том Оу отправился в русскую баню и поделился впечатлениями от ее посещения. Это заведение работает в Лондоне, и его гостями стали многие знаменитости. В их числе: Эмилия Кларк, Кейт Мосс и Джастин Бибер.



Том рассказал, что сначала …