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В Самаре фура перекрыла трамвайные пути на Ставропольской
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27 февраля 2019, 05:31
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В Самарской области пациента вывезли на лошади из села, куда не смогла проехать "скорая"
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27 февраля 2019, 04:47
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В Самаре высадят более миллиона цветов этой весной
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27 февраля 2019, 04:25
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В Самарской области «Волга» сбила 16-летнюю девушку
В Ставропольском районе области увеличилось число аварий, в которых были травмированы дети-пешеходы. Как сообщает районная ГИБДД, с начала года зафиксировали четыре аварии, четверо несовершеннолетних детей получили различные ранения. В частности, в понедельник, 25 февраля, случилось ДТП в селе Русская Борковка. …
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27 февраля 2019, 02:43
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Прокуратура выяснит, законно ли вырубили деревья на 5-й просеке
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27 февраля 2019, 02:19
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«АвтоВАЗ» заработал в обычном режиме после коммунальной аварии
В среду, 27 февраля, стало известно о том, что в Тольятти была устранена коммунальная авария на «АвтоВАЗе». За ночь ее последствия ликвидировали, производство запускают в плановом режиме. Коммунальное ЧП на планы предприятия по производству автомобилей никак не повлияет, сообщает …
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27 февраля 2019, 12:02
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Везде свои тараканы: полчища рыжих насекомых оккупировали гипермаркет в Сызрани
Пользователи группы «Черный список Сызрань» в соцсети ВКонтакте поведали об ужасающей антисанитарии в одном из крупных гипермаркетов. Один из покупателей заснял, как полчища рыжих тараканов буквально оккупировали полки с продуктами. …
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25 февраля 2019, 02:34
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Вытаскивают прямо из лунки: В Сызрани жулики воруют добычу у рыбаков на Волге
В паблике «Рыбалка в Сызрани» сообщили о вопиющем случае, который произошел утром 24 февраля на Волге, где неизвестные украли добычу у местных рыбаков. По их словам, рыбу крадут из полыньи, самовольно снимая ее с жерлиц. Так у одного из …
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24 февраля 2019, 06:19
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«Лучше, чем крем для бритья»: Сызранка на 23 февраля решила подарить парню интимный танец
Одна из молодых сызранок решила на 23 февраля решила подарить своему парню интимный танец.
Однако, сомневаясь в своем решении, девушка спросила совета в местном паблике «По секрету Сызрань». И получила настоящий хайп в камментах. Женщины идею в целом …
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23 февраля 2019, 04:05
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Щедрый сызранец подарил «Приору» семье из Магадана
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23 февраля 2019, 03:22
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В Сызрани неизвестные стреляли в собаку, а затем увезли ее от хозяина
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23 февраля 2019, 08:35
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Удачно поохотились: в нацпарк Самарская Лука вернулись волки
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20 февраля 2019, 01:23
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Попали в десятку! Самые горячие новости Самары – от кипятка до мороза
Минувшая неделя оказалась богатой на яркие события, получившие широкий общественный резонанс. Тут и масштабные аварии, и громкие задержания, и нестандартные происшествия, и спорные суды. Мы сформировали недельную ленту новостей по принципу увеличения интереса аудитории медиапортала ТРК Терра к пунктам информационной …
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16 февраля 2019, 09:28
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Стрелявшего по собакам в Самаре оштрафовали и лишили пистолета
Несколько минут назад в мировом суде Ленинского района Самары завершилось рассмотрение скандального дела о стрельбе по собакам в исторической части города. Судья признал 45-летнего Константина Фоменко виновным, назначил 40 тысяч рублей штрафа. Травматический пистолет у него должны изъять, …
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15 февраля 2019, 12:33
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Экс-глава Октябрьского района считает стрельбу по собакам самообороной
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15 февраля 2019, 10:27
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ШОК: самарские волонтеры спасли 19 котеек, которых жестокий хозяин выкидывал из окна квартиры
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11 февраля 2019, 12:43
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Скандал с расстрелом в центре Самары прозвучал из первых уст
Продолжение скандальной истории, которая уже вторую неделю не сходит со страниц региональных таблоидов. Сегодня мировой суд должен был рассматривать дело о стрельбе по собакам в историческом центре Самары. Как уже рассказывала «ТЕРРА», инцидент произошел на пересечении улиц Ярмарочной …
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8 февраля 2019, 09:40
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Делу время: судебное разбирательство о стрельбе по собакам в центре Самары перенесли
Рассмотрение скандального дела о стрельбе по собакам в историческом центре Самары перенесено на следующую неделю. Это было сделано из-за того, что люди, которые, предположительно, стреляли, не ознакомились с материалами дела.
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8 февраля 2019, 11:09
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В Отрадном лопатой отрубили голову щенку на глазах у 7-летнего ребенка
Про шокирующий случай рассказала в соцсети Одноклассники жительница Самарской области Ирина Гребнева Маширова. В Отрадном на глазах у 7-летнего ребенка забили лопатой щенка.
«ОТРАДНЫЙ!!! Максимальный репост!!! Страна должна знать своих ХЕРОЕВ! (орфография автора – ТЕРРА). Хочу вам рассказать …
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6 июня 2018, 08:33
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Госдума ужесточила наказание для живодеров на срок до пяти лет
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8 декабря 2017, 04:22
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Во Франции спасли похороненную заживо собаку
Сильный скандал разгорелся во французском городке Каррер-сюр-Сен. Местный житель выгуливал свою собаку и случайно обнаружил закопанного в землю мастифа. Над поверхностью торчала только голова животного. Она была посыпана землей, видимо, чтобы собаку было сложнее обнаружить под слоем грязи, поводок же …
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6 августа 2015, 03:10
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