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Возмущение женщин-военнослужащих: 23 февраля их не поздравляют, а мужикам даже интимные танцы дарят! Возвращение медвытрезвителей и ограничение работы супермаркетов в выходные. Обо всем этом и не только – весело и со смыслом. 
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Цифры. Эфир передачи от 25.02.2019 
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Материалы по теме:

В Самаре фура перекрыла трамвайные пути на Ставропольской

В Самаре фура перекрыла трамвайные пути на Ставропольской

В среду, 27 февраля, в областной столице встали трамваи на улице Ставропольской. Как рассказывают очевидцы, на путях между улицей Советской Армии и Партсъезда застрял грузовик. Фура перегородила проезд, и пассажирам трамвая пришлось искать другие способы добраться до места назначения - 
27 февраля 2019, 05:31
В Самарской области пациента вывезли на лошади из села, куда не смогла проехать

В Самарской области пациента вывезли на лошади из села, куда не смогла проехать "скорая"

Гужевой транспорт до сих пор, и в XXI веке, помогает спасать жизни людям в Самарской области. 23 февраля карета «скорой помощи» не смогла проехать к месту вызова в селе Благодаровка Борского района и пациента вывезли из населенного пункта на санях, 
27 февраля 2019, 04:47
В Самаре высадят более миллиона цветов этой весной

В Самаре высадят более миллиона цветов этой весной

В этом году в Самаре высадят почти 33 000 квадратных метров цветников. Как сообщили в горадминистрации, улицы областной столицы украсят бегонии, петунии, ипомеи, катарантусы и еще примерно 50 растений. Клумбы разместят на бульварах, в скверах, парках и других общественных пространствах. 
27 февраля 2019, 04:25
В Самарской области «Волга» сбила 16-летнюю девушку

В Самарской области «Волга» сбила 16-летнюю девушку

В Ставропольском районе области увеличилось число аварий, в которых были травмированы дети-пешеходы. Как сообщает районная ГИБДД, с начала года зафиксировали четыре аварии, четверо несовершеннолетних детей получили различные ранения. В частности, в понедельник, 25 февраля, случилось ДТП в селе Русская Борковка. 
27 февраля 2019, 02:43
Прокуратура выяснит, законно ли вырубили деревья на 5-й просеке

Прокуратура выяснит, законно ли вырубили деревья на 5-й просеке

Прокуратура отменила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела из-за спила деревьев на 5-ой просеке. Об этом сообщил депутат Госдумы России от Самарской области Александр Хинштейн.

- Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено уже сегодня прокурором, как незаконное. 
27 февраля 2019, 02:19
«АвтоВАЗ» заработал в обычном режиме после коммунальной аварии

«АвтоВАЗ» заработал в обычном режиме после коммунальной аварии

В среду, 27 февраля, стало известно о том, что в Тольятти была устранена коммунальная авария на «АвтоВАЗе». За ночь ее последствия ликвидировали, производство запускают в плановом режиме. Коммунальное ЧП на планы предприятия по производству автомобилей никак не повлияет, сообщает 
27 февраля 2019, 12:02
Везде свои тараканы: полчища рыжих насекомых оккупировали гипермаркет в Сызрани

Везде свои тараканы: полчища рыжих насекомых оккупировали гипермаркет в Сызрани

Пользователи группы «Черный список Сызрань» в соцсети ВКонтакте поведали об ужасающей антисанитарии в одном из крупных гипермаркетов. Один из покупателей заснял, как полчища рыжих тараканов буквально оккупировали полки с продуктами. 
25 февраля 2019, 02:34
Вытаскивают прямо из лунки: В Сызрани жулики воруют добычу у рыбаков на Волге

Вытаскивают прямо из лунки: В Сызрани жулики воруют добычу у рыбаков на Волге

В паблике «Рыбалка в Сызрани» сообщили о вопиющем случае, который произошел утром 24 февраля на Волге, где неизвестные украли добычу у местных рыбаков. По их словам, рыбу крадут из полыньи, самовольно снимая ее с жерлиц. Так у одного из 
24 февраля 2019, 06:19
«Лучше, чем крем для бритья»: Сызранка на 23 февраля решила подарить парню интимный танец

«Лучше, чем крем для бритья»: Сызранка на 23 февраля решила подарить парню интимный танец

Одна из молодых сызранок решила на 23 февраля решила подарить своему парню интимный танец.

Однако, сомневаясь в своем решении, девушка спросила совета в местном паблике «По секрету Сызрань». И получила настоящий хайп в камментах. Женщины идею в целом 
23 февраля 2019, 04:05
Щедрый сызранец подарил «Приору» семье из Магадана

Щедрый сызранец подарил «Приору» семье из Магадана

В начале февраля этого года житель Сызрани на своей страничке в соцсети «ВКонтакте» объявил старт необычного розыгрыша. В качестве приза парень предложил свою «Лада-Приору» 2013 года выпуска.
 
Такой конкурс он решил провести в связи с переездом в другой регион. 
23 февраля 2019, 03:22
В Сызрани неизвестные стреляли в собаку, а затем увезли ее от хозяина

В Сызрани неизвестные стреляли в собаку, а затем увезли ее от хозяина

В Сызрани произошла скандальная история: неизвестные выстрелили в собаку и отобрали ее у хозяина. Это случилось в первом часу дня 21 февраля около дома № 18 на проспекте 50 лет Октября. По словам владельца собаки, он на несколько минут оставил 
23 февраля 2019, 08:35
Удачно поохотились: в нацпарк Самарская Лука вернулись волки

Удачно поохотились: в нацпарк Самарская Лука вернулись волки

Сотрудники национального парка Самарская Лука рассказали, что в леса вернулись волки. Так, 10 февраля, во время зимнего маршрутного учета в заповеднике увидели хищника, который успешно поохотился на косулю. 
 
- Сохранение волка — главного наземного хищника наших лесов, и других хищников и 
20 февраля 2019, 01:23
Попали в десятку! Самые горячие новости Самары – от кипятка до мороза

Попали в десятку! Самые горячие новости Самары – от кипятка до мороза

Минувшая неделя оказалась богатой на яркие события, получившие широкий общественный резонанс. Тут и масштабные аварии, и громкие задержания, и нестандартные происшествия, и спорные суды. Мы сформировали недельную ленту новостей по принципу увеличения интереса аудитории медиапортала ТРК Терра к пунктам информационной 
16 февраля 2019, 09:28
Стрелявшего по собакам в Самаре оштрафовали и лишили пистолета

Стрелявшего по собакам в Самаре оштрафовали и лишили пистолета

Несколько минут назад в мировом суде Ленинского района Самары завершилось рассмотрение скандального дела о стрельбе по собакам в исторической части города. Судья признал 45-летнего Константина Фоменко виновным, назначил 40 тысяч рублей штрафа. Травматический пистолет у него должны изъять, 
15 февраля 2019, 12:33
Экс-глава Октябрьского района считает стрельбу по собакам самообороной

Экс-глава Октябрьского района считает стрельбу по собакам самообороной

В пятницу, 15 февраля, в мировом суде Ленинского района Самары началось второе заседание по резонансному делу о стрельбе по собакам в центре города. Свою версию случившегося озвучил экс-глава Октябрьского района 45-летний Константин Фоменко, который как раз и обвиняется в стрельбе 
15 февраля 2019, 10:27
ШОК: самарские волонтеры спасли 19 котеек, которых жестокий хозяин выкидывал из окна квартиры

ШОК: самарские волонтеры спасли 19 котеек, которых жестокий хозяин выкидывал из окна квартиры

На днях жительница Ульяновска стала свидетельницей происшествия, от которого может застынуть кровь в жилах. Екатерина возвращалась домой из магазина. На улице Самарской она увидела, как неизвестный мужчина вышвыривает котов из окна 
11 февраля 2019, 12:43
Скандал с расстрелом в центре Самары прозвучал из первых уст

Скандал с расстрелом в центре Самары прозвучал из первых уст

Продолжение скандальной истории, которая уже вторую неделю не сходит со страниц региональных таблоидов. Сегодня мировой суд должен был рассматривать дело о стрельбе по собакам в историческом центре Самары. Как уже рассказывала «ТЕРРА», инцидент произошел на пересечении улиц Ярмарочной 
8 февраля 2019, 09:40
Делу время: судебное разбирательство о стрельбе по собакам в центре Самары перенесли

Делу время: судебное разбирательство о стрельбе по собакам в центре Самары перенесли

Рассмотрение скандального дела о стрельбе по собакам в историческом центре Самары перенесено на следующую неделю. Это было сделано из-за того, что люди, которые, предположительно, стреляли, не ознакомились с материалами дела.
 
- Судебное заседание откладывается на следующую пятницу,15 февраля, - резюмировала мировой 
8 февраля 2019, 11:09
В Отрадном лопатой отрубили голову щенку на глазах у 7-летнего ребенка

В Отрадном лопатой отрубили голову щенку на глазах у 7-летнего ребенка

Про шокирующий случай рассказала в соцсети Одноклассники жительница Самарской области Ирина Гребнева Маширова. В Отрадном на глазах у 7-летнего ребенка забили лопатой щенка.

«ОТРАДНЫЙ!!! Максимальный репост!!! Страна должна знать своих ХЕРОЕВ! (орфография автора – ТЕРРА). Хочу вам рассказать 
6 июня 2018, 08:33
Госдума ужесточила наказание для живодеров на срок до пяти лет

Госдума ужесточила наказание для живодеров на срок до пяти лет

Государственная дума приняла во 2-м чтении поправки к УК, подразумевающие усиление ответственности за жестокое обращение с животными. Новые санкции - до 5 лет лишения свободы.
Напомним, что инициатива принадлежит группе депутатов от двух партий. Наказанием живодерам будет 80-тысячный штраф или 

8 декабря 2017, 04:22
Во Франции спасли похороненную заживо собаку

Во Франции спасли похороненную заживо собаку

Сильный скандал разгорелся во французском городке Каррер-сюр-Сен. Местный житель выгуливал свою собаку и случайно обнаружил закопанного в землю мастифа. Над поверхностью торчала только голова животного. Она была посыпана землей, видимо, чтобы собаку было сложнее обнаружить под слоем грязи, поводок же 
6 августа 2015, 03:10
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