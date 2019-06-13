В деле о «грязной» нефти в «Дружбе» появились еще четыре фигуранта … В скандальном деле о загрязнении нефти в «Дружбе» появились четыре новых фигуранта. Самарский районный суд отправил под домашний арест Владимира Матюхина, Дмитрия Никишова, Романа Гладкова и Романа Якушева. Этих людей подозревают в самовольном подключении к нефтепроводам, а также в приведении