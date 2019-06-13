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Материалы по теме:

Сотрудника компании из Новокуйбышевска убила труба на Ямале

Сотрудника компании из Новокуйбышевска убила труба на Ямале

Специалисты Государственной инспекции труда завершили расследование несчастного случая, жертвой которого стал житель Новокуйбышевска. Известно, что ЧП случилось 3 апреля в Ямало-Ненецком автономном округе. Во время работ по пневмоиспытанию участка трубопровода оторвалась приваренная заглушка. 

- После отрыва заглушки участок трубопровода начал 
11 июня 2019, 05:55
В блогах: дети самарских трущоб

В блогах: дети самарских трущоб

Блогер Игорь Кондратьев поведал про детей самарских трущоб. Речь идет о ребятах, которые живут в бараках на Речной. "Когда прохожу мимо этих трущоб - например, двухэтажных деревянных домов под Южным мостом, — обязательно фиксирую, как много там детей по сравнению 
11 июня 2019, 02:16
В России изменятся правила выезда детей за границу

В России изменятся правила выезда детей за границу

Погранслужба ФСБ предупредила о новом порядке выезда детей за пределы России с 12 июня. Теперь рассмотрением заявлений о несогласии на выезд будут заниматься территориальные органы МВД по месту жительства одного из родителей или ребенка. Сейчас эта функция возложена на пограничников. 

11 июня 2019, 01:24
В Самарской области за связь с замужней женщиной заживо сожгли ее любовника

В Самарской области за связь с замужней женщиной заживо сожгли ее любовника

В Самарской области произошла шокирующая история. В воскресенье,9 июня, на автодороге Похвистнево - Нижнее Аверкино пожарные тушили горящую «ГАЗель». Внутри фуры они нашли труп мужчины. По словам местных жителей, которые в курсе ситуации, погибший был любовником замужней дамы. В какой-то 
11 июня 2019, 11:57
В деле о «грязной» нефти в «Дружбе» появились еще четыре фигуранта

В деле о «грязной» нефти в «Дружбе» появились еще четыре фигуранта

В скандальном деле о загрязнении нефти в «Дружбе» появились четыре новых фигуранта. Самарский районный суд отправил под домашний арест Владимира Матюхина, Дмитрия Никишова, Романа Гладкова и Романа Якушева. Этих людей подозревают в самовольном подключении к нефтепроводам, а также в приведении 
11 июня 2019, 11:33
В Самаре иномарка сбила 12-летнего велосипедиста на парковке ТЦ

В Самаре иномарка сбила 12-летнего велосипедиста на парковке ТЦ

В воскресенье, 9 июня, в столице 63-го региона произошла авария, в которой пострадал велосипедист. В 12:12 36-летний мужчина ехал на иномарке «Ниссан» по парковке ТЦ «Московский» со стороны Ракитовского шоссе в направлении «Касторамы». По пути автомобилист сбил велосипедиста, сообщили в 
10 июня 2019, 01:22
В Тольятти налоговик попался на миллионной взятке

В Тольятти налоговик попался на миллионной взятке

В Автограде возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника налоговой службы. По версии следствия, главный государственный инспектор отдела выездных проверок межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 в марте 2019 года получил от директора проверяемой организации 1 млн рублей. Взятка была 
10 июня 2019, 11:35
«Пьяное» ДТП в Тольятти: «Приора» перевернулась и сбила двух детей на тротуаре

«Пьяное» ДТП в Тольятти: «Приора» перевернулась и сбила двух детей на тротуаре

В воскресенье, 9 июня, в Автограде произошла авария, в которой пострадали двое детей. В 18:20 48-летний мужчина на автомобиле «Лада Приора» ехал по бульвару Туполева со стороны Ленинского проспекта в направлении улицы Свердлова. По пути он протаранил бордюр, и легковушка 
10 июня 2019, 08:53
В Самаре террорист, который вербовал сторонников, водил маршрутки

В Самаре террорист, который вербовал сторонников, водил маршрутки

В Самаре сотрудники УФСБ России по Самарской области выявили и задержали члена запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Как сообщили в ведомстве, 31-летний гражданин одной из стран Средней Азии трудился водителем машрутки. Силовики установили, что он вербовал близких родственников 
7 июня 2019, 05:25
В Самаре под колесами «Приоры» оказалась 11-летняя девочка

В Самаре под колесами «Приоры» оказалась 11-летняя девочка

В четверг, 6 июня, в столице 63-го региона произошла авария, в которой пострадал ребенок-пешеход. В 14:45 31-летний мужчина ехал на ВАЗ 21723 по проспекту Карла Маркса в направлении Авроры. Внезапно автомобилист сбил 11-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть в неположенном 
7 июня 2019, 01:45
Дмитрию Сазонову не удалось обжаловать арест в облсуде

Дмитрию Сазонову не удалось обжаловать арест в облсуде

В среду, 5 июня, Самарский областной суд рассмотрел жалобу и оставил без изменений постановление Самарского районного суда о продлении под стражей срока Дмитрию Сазонову. В последний раз арест фигуранта нашумевшего дела продлили 23 мая на два месяца - до 
5 июня 2019, 05:38
Преподавателя из Самарской области подозревают в получении 20-тысячной взятки

Преподавателя из Самарской области подозревают в получении 20-тысячной взятки

Следователи из Кинеля завели уголовное дело в отношении преподавателя Самарской сельскохозяйственной академии. Этого человека подозревают в получении взятки. По версии следствия, 29 мая подозреваемый в здании вуза взял через посредника от одного из студентов 21 тысячу рублей. Эти деньги были 
5 июня 2019, 03:50
Собрали 3 млн: в Тольятти работала финансовая пирамида

Собрали 3 млн: в Тольятти работала финансовая пирамида

В Тольятти завели уголовное дело в отношении руководства ООО ПК "Фабрика Продуктов ВС". Как сообщили в прокуратуре Центрального района, решение было принято после проверки, проведенной надзорным ведомством. По версии следствия, с 8 мая прошлого года по 28 февраля нынешнего кто-то 
5 июня 2019, 12:55
Видео: опрокидывание батута с детьми в Тольятти записали камеры

Видео: опрокидывание батута с детьми в Тольятти записали камеры

Центральный межрайонный следственный отдел Тольятти завел уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В субботу, 1 июня, дети прыгали на батуте, который находился рядом с торговым центром 
5 июня 2019, 08:25
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