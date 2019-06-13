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Сотрудника компании из Новокуйбышевска убила труба на Ямале
Специалисты Государственной инспекции труда завершили расследование несчастного случая, жертвой которого стал житель Новокуйбышевска. Известно, что ЧП случилось 3 апреля в Ямало-Ненецком автономном округе. Во время работ по пневмоиспытанию участка трубопровода оторвалась приваренная заглушка.
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11 июня 2019, 05:55
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В блогах: дети самарских трущоб
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11 июня 2019, 02:16
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В России изменятся правила выезда детей за границу
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11 июня 2019, 01:24
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В Самарской области за связь с замужней женщиной заживо сожгли ее любовника
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11 июня 2019, 11:57
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В деле о «грязной» нефти в «Дружбе» появились еще четыре фигуранта
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11 июня 2019, 11:33
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В Самаре иномарка сбила 12-летнего велосипедиста на парковке ТЦ
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10 июня 2019, 01:22
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В Тольятти налоговик попался на миллионной взятке
В Автограде возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника налоговой службы. По версии следствия, главный государственный инспектор отдела выездных проверок межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 в марте 2019 года получил от директора проверяемой организации 1 млн рублей. Взятка была …
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10 июня 2019, 11:35
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«Пьяное» ДТП в Тольятти: «Приора» перевернулась и сбила двух детей на тротуаре
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10 июня 2019, 08:53
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В Самаре террорист, который вербовал сторонников, водил маршрутки
В Самаре сотрудники УФСБ России по Самарской области выявили и задержали члена запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Как сообщили в ведомстве, 31-летний гражданин одной из стран Средней Азии трудился водителем машрутки. Силовики установили, что он вербовал близких родственников …
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7 июня 2019, 05:25
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В Самаре под колесами «Приоры» оказалась 11-летняя девочка
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7 июня 2019, 01:45
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Дмитрию Сазонову не удалось обжаловать арест в облсуде
В среду, 5 июня, Самарский областной суд рассмотрел жалобу и оставил без изменений постановление Самарского районного суда о продлении под стражей срока Дмитрию Сазонову. В последний раз арест фигуранта нашумевшего дела продлили 23 мая на два месяца - до …
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5 июня 2019, 05:38
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Преподавателя из Самарской области подозревают в получении 20-тысячной взятки
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5 июня 2019, 03:50
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Собрали 3 млн: в Тольятти работала финансовая пирамида
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5 июня 2019, 12:55
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Видео: опрокидывание батута с детьми в Тольятти записали камеры
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5 июня 2019, 08:25
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